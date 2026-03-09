Starker Auftritt der Ice Dragons trotz Niederlage

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat das erste Spiel des PlayOff-Achtelfinales in der Oberliga beim Deggendorfer SC mit 2:5 (1:1/0:1/1:3) verloren, zeigte jedoch eine gute Leistung und verlangte dem Topfavoriten auf den DEL2-Aufstieg viel ab.

40 Minuten lang duellierten sich die Ice Dragons mit dem DSC auf Augenhöhe, am Ende setzte sich jedoch die hohe individuelle Qualität der Niederbayern durch.

Die Gastgeber ergriffen sofort die Initiative und begannen mit viel Tempo und Druck auf das Tor von Herfords Torhüter Jakub Urbisch. In der 4. Minute belohnte sich Deggendorf mit dem frühen Treffer zum 1:0 durch Dylan Jackson für die Anfangsbemühungen. Auch in den folgenden Minuten ließ der DSC den Ice Dragons nur wenig Zeit zum Durchschnaufen und versuchte schnell nachzulegen. Doch Herford wehrte sich, verteidigte aufmerksam und befreite sich Stück für Stück aus der Umklammerung. In der 14. Minute fälschte Leon Köhler einen Schuss von Michael Schaaf zum nicht unverdienten 1:1 ab, womit auch erstmals die Seiten gewechselt wurden.

Die Ostwestfalen begannen den zweiten Spielabschnitt mutig, forderten den Gegner mächtig und hatten in dieser Phase auch die besseren Chancen. Ex-Nationaltorhüter Timo Pielmeier zeigte auf Seiten der Gastgeber mehrfach sein Können und sorgte dafür, dass es zunächst beim Unentschieden blieb. Mit fortlaufender Spieldauer häuften sich dann jedoch wieder die Torgelegenheiten für Deggendorf. Etwas glücklich kam dann die erneute Führung des DSC zustande. Herfords Defensive blockte einen Schuss, der Puck landete genau auf dem Schläger von Luke Weilandt, dieser zögerte nicht lange und traf zum 2:1 in der 33. Minute. So ging es mit einem knappen Rückstand aus Herforder Sicht in die Kabinen.

Im Schlussdrittel war Deggendorf dann sofort hellwach. Ty Jackson konterte über die rechte Seite, war nicht von der Scheibe zu trennen und vollendete zum 3:1. Rund drei Minuten später folgte eine schnelle Passkombination und Harrison Roy traf zum 4:1 für den DSC. Der HEV kam jedoch noch einmal zurück und gab die Begegnung noch nicht auf. Jackson Pierson verkürzte in der 48. Minute mit einem verdeckten Distanzschuss auf 2:4, womit noch einmal Hoffnung bei den Gästen aufkeimte. Während Herford nun alles nach vorne warf, verteidigte Deggendorf weiterhin konzentriert und ließ die Ice Dragons nicht mehr herankommen. Kurz vor dem Ende nahm HEV-Chefcoach Henry Thom Torhüter Jakub Urbisch zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis, doch Ty Jackson sorgte mit einem EmptyNet-Goal für den Schlusspunkt zum 5:2 (59.).

Henry Thom zeigte sich auf der anschließenden Pressekonferenz zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Die ersten 10 Minuten waren für uns brutal. Deggendorf hat viel Druck erzeugt, allerdings waren wir darauf vorbereitet. Wir haben dann immer besser in das Spiel gefunden und uns mit dem Ausgleich belohnt. Im zweiten Drittel waren wir phasenweise das bessere Team und der 2:1-Führungstreffer kommt etwas glücklich für Deggendorf zustande. Im letzten Drittel setzt sich dann allerdings die hohe Qualität durch. Nun werden wir sehen, wie sich der DSC auf fremden Eis bei uns schlagen wird“.

Der neue Oberliga Süd-Meister ist somit in der „Best of 5“-Serie mit 1:0 in Führung gegangen. Bereits am Dienstag wird der Herforder Eishockey Verein ab 20.00 Uhr versuchen in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ mit einem Sieg auszugleichen. Tickets gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die mit Einlassbeginn ab 19.00 Uhr öffnet. Die Verantwortlichen des HEV empfehlen dringend die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeit.

Tore:

1:0 03:56 Dylan Jackson (Ty Jackson / Jaroslav Hafenrichter)

1:1 13:37 Leon Köhler (Michael Schaaf / David Makuzki)

2:1 32:23 Luke Weilandt (Marco Bassler / Luca Zitterbart)

3:1 40:34 Ty Jackson (Dylan Jackson / Silvan Heiss)

4:1 43:52 Harrison Roy (Curtis Leinweber / Julian-Maximilian Elsberger)

4:2 47:20 Jackson Pierson (Yannis Walch / Philip Woltmann)

5:2 58:44 Ty Jackson EN

Strafen:

Deggendorf 2 Minuten

Herford 4 Minuten

Zuschauer: 2345