Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland Oberligen Oberliga Süd Deggendorfer SC Starker Auftritt der Ice Dragons trotz Niederlage
Deggendorfer SCHerforder EV

Starker Auftritt der Ice Dragons trotz Niederlage

9. März 20262 Mins read67
Share
© Herforder EV
Share

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat das erste Spiel des PlayOff-Achtelfinales in der Oberliga beim Deggendorfer SC mit 2:5 (1:1/0:1/1:3) verloren, zeigte jedoch eine gute Leistung und verlangte dem Topfavoriten auf den DEL2-Aufstieg viel ab.

40 Minuten lang duellierten sich die Ice Dragons mit dem DSC auf Augenhöhe, am Ende setzte sich jedoch die hohe individuelle Qualität der Niederbayern durch.

Die Gastgeber ergriffen sofort die Initiative und begannen mit viel Tempo und Druck auf das Tor von Herfords Torhüter Jakub Urbisch. In der 4. Minute belohnte sich Deggendorf mit dem frühen Treffer zum 1:0 durch Dylan Jackson für die Anfangsbemühungen. Auch in den folgenden Minuten ließ der DSC den Ice Dragons nur wenig Zeit zum Durchschnaufen und versuchte schnell nachzulegen. Doch Herford wehrte sich, verteidigte aufmerksam und befreite sich Stück für Stück aus der Umklammerung. In der 14. Minute fälschte Leon Köhler einen Schuss von Michael Schaaf zum nicht unverdienten 1:1 ab, womit auch erstmals die Seiten gewechselt wurden.

Die Ostwestfalen begannen den zweiten Spielabschnitt mutig, forderten den Gegner mächtig und hatten in dieser Phase auch die besseren Chancen. Ex-Nationaltorhüter Timo Pielmeier zeigte auf Seiten der Gastgeber mehrfach sein Können und sorgte dafür, dass es zunächst beim Unentschieden blieb. Mit fortlaufender Spieldauer häuften sich dann jedoch wieder die Torgelegenheiten für Deggendorf. Etwas glücklich kam dann die erneute Führung des DSC zustande. Herfords Defensive blockte einen Schuss, der Puck landete genau auf dem Schläger von Luke Weilandt, dieser zögerte nicht lange und traf zum 2:1 in der 33. Minute. So ging es mit einem knappen Rückstand aus Herforder Sicht in die Kabinen.

Im Schlussdrittel war Deggendorf dann sofort hellwach. Ty Jackson konterte über die rechte Seite, war nicht von der Scheibe zu trennen und vollendete zum 3:1. Rund drei Minuten später folgte eine schnelle Passkombination und Harrison Roy traf zum 4:1 für den DSC. Der HEV kam jedoch noch einmal zurück und gab die Begegnung noch nicht auf. Jackson Pierson verkürzte in der 48. Minute mit einem verdeckten Distanzschuss auf 2:4, womit noch einmal Hoffnung bei den Gästen aufkeimte. Während Herford nun alles nach vorne warf, verteidigte Deggendorf weiterhin konzentriert und ließ die Ice Dragons nicht mehr herankommen. Kurz vor dem Ende nahm HEV-Chefcoach Henry Thom Torhüter Jakub Urbisch zugunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis, doch Ty Jackson sorgte mit einem EmptyNet-Goal für den Schlusspunkt zum 5:2 (59.).

Henry Thom zeigte sich auf der anschließenden Pressekonferenz zufrieden mit dem Auftritt seiner Mannschaft: „Die ersten 10 Minuten waren für uns brutal. Deggendorf hat viel Druck erzeugt, allerdings waren wir darauf vorbereitet. Wir haben dann immer besser in das Spiel gefunden und uns mit dem Ausgleich belohnt. Im zweiten Drittel waren wir phasenweise das bessere Team und der 2:1-Führungstreffer kommt etwas glücklich für Deggendorf zustande. Im letzten Drittel setzt sich dann allerdings die hohe Qualität durch. Nun werden wir sehen, wie sich der DSC auf fremden Eis bei uns schlagen wird“.

Der neue Oberliga Süd-Meister ist somit in der „Best of 5“-Serie mit 1:0 in Führung gegangen. Bereits am Dienstag wird der Herforder Eishockey Verein ab 20.00 Uhr versuchen in der heimischen imos Eishalle „Im Kleinen Felde“ mit einem Sieg auszugleichen. Tickets gibt es online unter https://tickets-ice-dragons.reservix.de sowie an der Abendkasse, die mit Einlassbeginn ab 19.00 Uhr öffnet. Die Verantwortlichen des HEV empfehlen dringend die Nutzung der Vorverkaufsmöglichkeit.

Tore:
1:0 03:56 Dylan Jackson (Ty Jackson / Jaroslav Hafenrichter)
1:1 13:37 Leon Köhler (Michael Schaaf / David Makuzki)
2:1 32:23 Luke Weilandt (Marco Bassler / Luca Zitterbart)
3:1 40:34 Ty Jackson (Dylan Jackson / Silvan Heiss)
4:1 43:52 Harrison Roy (Curtis Leinweber / Julian-Maximilian Elsberger)
4:2 47:20 Jackson Pierson (Yannis Walch / Philip Woltmann)
5:2 58:44 Ty Jackson EN
Strafen:
Deggendorf 2 Minuten
Herford 4 Minuten
Zuschauer: 2345

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
942
Welches Team gewinnt in dieser Saison die DEL2 Meisterschaft?

Share
Previous post Nach Wackel-Hauptrunde und dem 1:0 in Köln: Was geht noch beim Meister? "Wir haben gezeigt, dass wir mit der Spitze mithalten können", Mannheim schon in "Playoff-Form"

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Kann Frankfurts neuer Headcoach Tom Pokel die Löwen zurück in die Erfolgsspur bringen?
Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Herforder EV

Ice Dragons beenden Zwischenrunde mit Niederlage gegen Hamm

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat die Zwischenrunde der Oberliga...

By4. März 2026
Herforder EV

Derby zum PlayOff-WarmUp: Herford trifft auf Hammer Eisbären

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein beendet die Zwischenrunde der Oberliga...

By2. März 2026
Herforder EVTecArt Black Dragons Erfurt

Das Wunder von der Werre: Ice Dragons ziehen in die PlayOffs ein!

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat zum zweiten Mal in...

By2. März 2026
Herforder EVRostock Piranhas

Ice Dragons machen großen Schritt Richtung PlayOffs

Herford. (PM HEV) Der Herforder Eishockey Verein hat in der Oberliga Nord...

By28. Februar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten