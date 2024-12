Starker Auftritt bleibt nicht unbelohnt

Dornbirn. (PM ECB) Dieser Samstagabend dürfte lange in Erinnerung bleiben. Der EC Bregenzerwald gewinnt im Blaulichtspiel gegen KHL Sisak mit 5:2 und feiert damit den ersten Sieg gegen den neuen kroatischen Vertreter in der Alps Hockey League.

Wie ausgewechselt präsentierten sich die Eerme Schützlinge im zweiten Spiel innert 24 Stunden gegen KHL Sisak. Zwischen den Pfosten war dieses Mal Lorenz Widhalm, gegenüber dem Vortag fehlten Janick Wernicke und Philip Metzler. Trotz der kurzen Durchschnaufspause war beiden Mannschaften keine Müdigkeit anzumerken. Die Gäste hatten den besseren Start mit einem Überhang an Chancen Geschuldet war dies dadurch, dass die Wälder zwei Strafen hintereinander ausfassten. Diese überstanden die Heimischen schadlos und nahmen auch immer wieder selbst den gegnerischen Kasten unter Beschuss. Das blieb vorerst ohne Erfolg.

Nicht so zu Beginn des Mitteldrittels. Martin Urbanek wurde auf die Strafbank verfrachtet, dennoch ging sein Team in Führung. Yevgen Fadyeyev gewann ein Bully im Angriffsdrittel, der Puck ging Roberts Lipsbergs direkt aufs Blatt und dieser ließ sich nicht zweimal bitten, damit das 1:0 zu erzielen. (23. Individualsponsor KleGü gratuliert seinem Spieler.) In der 27. Minute erhöhte der EC Bregenzerwald. Beim schnellen Konter hatte Laurin Wempe genug Zeit, um einzunetzen. (Individualsponsor Pfanner Schutzbekleidung gratuliert seinem Spieler.) Der Puck sprang dabei über die Beinschoner von Sisaks Schlussmann und zappelte danach im Netz. Gegen Ende des Mittelabschnitts verkürzte Dostalek aus kürzester Distanz auf 2:1 und machte das Spiel nach vielen guten Gelegenheiten das Spiel wieder spannend. Nur 21 Sekunden später war der alte Abstand aber bereits wiederhergestellt. Vom Bullykreis weg zog Yannik Lebeda ab und brachte das Hartgummi damit erneut im gegnerischen Kasten unter.

Auch im Schlussabschnitt ließen die Wälder wenig anbrennen. Robert Ossipov baute den Vorsprung der Wälder mit einem satten Schuss aus mittlerer Distanz sogar noch aus. (45. Individualsponsor Köb Schmierstoffe gratuliert seinem Spieler.) Danach war es Gustav Jansson, der den fünften Treffer aus Sicht der Hausherren erzielte. Wobei dieses Mal ein Kroate in der Strafbank Platz genommen hatte. (48. Individualsponsor Pfanner Schutzbekleidung gratuliert seinem Spieler.) Das 5:2 in der 59. Minute war nur noch Ergebniskosmetik aus Sicht von Sisak, die ein Spiel gegen die Wälder erstmals ohne Punktezuwachs abschließen. Der ECB ist bereits am Montag in Cortina im Einsatz, wo man ab 20:30 Uhr auf den Tabellenfünften trifft.

Nächstes Heimspiel: Mittwoch, den 08.01.2025 um 19:30 Uhr gegen EC Die Adler Kitzbühel im Messestadion Dornbirn

