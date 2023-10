Starke Vorstellung der Foxes â€“ Lahti gewinnt in der VerlÃ¤ngerung mit 4:3

Artikel anhören Bozen. (PM HCB) Vorletztes Champions Hockey League Spiel der Gruppenphase für den HCB Südtirol Alperia gegen Lahti Pelicans aus Finnland in der...

Artikel anhören Artikel anhören

Bozen. (PM HCB) Vorletztes Champions Hockey League Spiel der Gruppenphase für den HCB Südtirol Alperia gegen Lahti Pelicans aus Finnland in der Sparkasse Arena.

Nach dreimaliger Führung durch die drei „F“ Ford, Frigo und Frank, hatten die Gäste am Ende durch ein Tor von Puutio in der Verlängerung das glücklichere Ende und gewannen das Match mit 4:3. Es war ohne Zweifel das beste Saisonspiel der Hausherren bisher, die „Kur“ Hanlon macht sich immer mehr bemerkbar.

Das Match. Coach Glen Hanlon stand auch für die heutige Begegnung der gesamte Kader zur Verfügung, ins Tor kehrte Svedberg zurück.

Gutes Stardrittel der Hausherren, die mehr Spielanteile und auch die besseren Möglichkeiten vorfanden. Puutio prüfte gleich zu Beginn Svedberg, für die Hausherren wurde Ford nach einem Alleingang von Olkinuora gestoppt. Nach fünf Minuten schubste Halmo die Scheibe in den Kasten, die Schiedsrichter hatten das Spiel bereits unterbrochen. Nach einer Riesenchance für Halmo, der einen präzisen Querpass von Miceli aus dem Slot an die Stange lenkte, gingen die Foxes in Führung: Halmo schlenzte die Scheibe vor den gegnerischen Kasten, Olkinuora wehrte kurz ab, Ford schnappte sich den Rebound, Haken und 1:0 für die Weißroten. Nach einer guten Möglichkeit für Frigo aus dem Slot glichen die Pelicans mit einem schnellen Konter aus: Jungstar Jämsen tankte sich mit einem Slalom durch die Bozner Reihen und legte für den freistehenden Schnarr auf, der nur mehr den Schläger hinhalten musste.

Auch im mittleren Abschnitt spielten die Foxes auf Augenhöhe mit den Finnen und gingen zweimal in Führung, wurden aber jedes Mal vom Gegner eingeholt. Den Anfang machte das auf Unterzahl-Tore spezialisierte Duo Mantenuto-Frigo: ersterer schnappte sich die Scheibe in der neutralen Zone, legte für den mitgelaufenen Frigo in der Mitte auf, der den finnischen Goalie eiskalt austrickste. Die Gäste reagierten sofort, zuerst vollbrachte Svedberg einen Big Save nach einer Unachtsamkeit seiner Vorderleute und holte sich auch einen Horky Schuss aus nächster Distanz, kapitulierte jedoch im Anschluss bei einem ansatzlosen Schuss von der blauen Linie seitens Kiiskinen, der via Stange im Kasten landete. Nach zwölf Minuten gingen die Weißroten zum dritten Mal in Führung: nach einem Tanz an der Seite von Gazley und Distanzschuss von Parlett stand Frank goldrichtig im Slot und lenkte unhaltbar in die Maschen ab. Die Antwort der Pelicans kam noch in derselben Minute: Vilen luchste Pietroniro die Scheibe ab, entwischte blitzschnell im Konter mit Enlund, der ohne Probleme den Ausgleich erzielte. In den letzten zwei Minuten drückten die Foxes nochmals aufs Gaspedal: ein Miceli Abschluss nach Kombination mit Ford und Halmo landete beim finnischen Torhüter, dasselbe Ende nahm eine Volleyabnahme von Brunner aus dem hohen Slot.

Beide Teams gingen das letzte Drittel sehr vorsichtig an, dadurch waren gute Chancen spärlich gesät. Die Hausherren versuchten es mit Distanzschüssen von Teves, Gazley und Miglioranzi, die Finnen antworteten mit Jämsen, Schnarr und Puutio, in allen Fällen behielten die Torhüter die Überhand.

So ging es in die Verlängerung 3 gegen 3, wo in der ersten Minute Thomas mit einem Break fast die Entscheidung zugunsten der Foxes auf dem Schläger hatte. Unverständlicherweise verdammten ihn die Schiedsrichter zu einer Zweiminutenstrafe, die sich als spielentscheidend herausstellte, denn kurz darauf startete Puutio einen unwiderstehliches Sololauf, ließ zwei Bozner Verteidiger aussteigen und versenkte die Scheibe in der langen Ecke.

Nach diesem zwischenzeitlichen Abstecher in die CHL kehren Frank & Co. am Freitag, 13. Oktober, wieder in die ICEHL zurück. In der Sparkasse Arena sind die Moser Medical Graz99ers zu Gast, Spielbeginn ist um 19:45 Uhr.

HCB Südtirol Alperia –Lahti Pelicans 3:4 OT (1:1 – 2:2 – 0:0 – 0:1)

Die Tore: 10:44 Connor Ford (1:0) – 15:55 Nathan Schnarr (1:1) – 24:06 SH1 Luca Frigo (2:1) – 26:53 Jesse Kiiskinen (2:2) – 32:05 Daniel Frank (3:2) – 32:45 Jonas Enlund (3:3) – 62:49 PP1 Kasper Puutio (3:4)

Schiedsrichter: Ofner/Sternat – Seewald/Pardatscher

PIM: 8:4

Torschüsse: 28:28

Zuschauer: 1940

5450 Beim Deutschland Cup 2023 in Landshut spielen erstmals Frauen- und Herren-Nationalmannschaft parallel an einem Standort. Das Turnier wird dadurch um einen weiteren Tag von Mittwochs bis Sonntags verlängert. Eine gute Entscheidung? Ja, super Idee. Abwarten, wie die Fans es annehmen Nein, das ist zuviel des Guten