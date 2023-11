Starke Leistungen gegen Spitzenteams â€“ Ein Sieg, eine Niederlage gegen Miesbach und KÃ¶nigsbrunn

Artikel anhören Landsberg. (PM Riverkings) Mit Miesbach und Königsbrunn standen am vergangenen Wochenende sportlich anspruchsvolle Gegner für die Riverkings auf dem Programm. Im ersten...

Landsberg. (PM Riverkings) Mit Miesbach und Königsbrunn standen am vergangenen Wochenende sportlich anspruchsvolle Gegner für die Riverkings auf dem Programm.

Im ersten Spiel trafen die Riverkings auf den TSV Miesbach. Die Gäste aus dem Oberland kamen ebenso wie die Gastgeber mit viel Tempo aus der Kabine und so konnte zwar Landsberg die erste Chance durch Stauder vermelden, Miesbach legte aber gleich mit zwei Kontern nach, die der stark haltende Landsberger Torwart Michael Güssbacher parierte.

In der fünften Minute eroberte sich Frantisek Wagner an der Bande den Puck, passte auf Lukas Heß und dieser legte auf den freistehenden Luka Ulamec zur 1:0 Führung für den HCL ab. In der Folge kam Landsberg immer wieder zu guten Chancen. Allerdings kam es bald besser ins Spiel, schaltet er aber immer wieder an Güssbacher oder der solide stehenden Landsberger Abwehr.

Im zweiten Drittel spielten beide Mannschaften deutlich körperlicher, und so gab es immer wieder Schlafzeiten auf beiden Seiten. Diese brachten allerdings allesamt nichts ein. In der 28. Minute erobert er sich der giftig spielende Lukas Heß den Puck an Miesbachs blauer Linie und bediente Frantisek Wagner der dann mit einem strammen Schuss Miesbach Torwart Philipp Lehr zum 2:0 überwinden konnte. In den nächsten Minuten hatte Landsberg ein deutliches Übergewicht, konnte dieses aber nicht in Tore ummünzen. Dafür verkürzte Miesbach nach einem Abwehrfehler durch Patrick Asselin auf 2:1. Trotz einiger Überzahl Situationen für beide Teams ging es mit dieser knappen 2:1 Führung in die zweite Pause.

Die 740 Zuschauer bekamen dann ein hochspannendes und intensives letztes Drittel zu sehen. Landsberg überstand mehrere Unterzahlsituationen fing sich aber in der 50. Minute in Überzahl einen Konter ein, den Felix Feuerreiter zum 2:2 Ausgleich abschließen konnte. Als viele der Zuschauer bereits mit einer Verlängerung als Krönung dieser spannenden Partie rechneten, schlug Edgar Protcenko zwei Minuten vor dem Ende bei einer 5 gegen 3 Überzahlsituation zu. Er zog ab und der Puck prallte vom Rücken eines Miesbacher Spielers zum viel umjubelten Endstand von 3:2 für die Riverkings ins Miesbacher Tor.

Im Anschluss an die Partie zeigte sich Trainer Martin Hoffmann in der Pressekonferenz sehr zufrieden mit seiner Mannschaft: „Heute haben wir bis zum Schluss durchgängig mit viel Engagement und Laufbereitschaft gespielt. Wir haben es heute einfach gehalten und sind defensiv gegen diese starke Mannschaft richtig gut gestanden. Ich freue mich für die Jungs, dass sie sich heute für ihren Einsatz belohnt haben!“

Das zweite Spiel bestritt der HCL als Gast beim EHC Königsbrunn. Alle Zeichen standen dabei auf Derby – ein volles Haus und tolle Stimmung! Zu Beginn des ersten Drittels starteten beide Mannschaften sehr druckvoll und spielten jeweils hart gegen den Körper. Der HCL musste deshalb gleich einige Unterzahl-Situation wegen einiger Starfen überstehen. Die Special-Teams konnten aber mit Engagement und Laufbereitschaft das Spielgeschehen offen – und die Hausherren weitestgehend vom eigenen Gehäuse fernhalten. In der 14. Spielminute nutzte Königsbrunn in einer Kontersituation dann doch die Chance zur 1:0 Führung. Leon Steinberger netzte für die Gastgeber ein. In der Folge erarbeitet sich der HCL zwar Chancen – konnte diese aber nicht verwerten. Somit ging es dann beim Stand von 1:0 in die erste Drittelpause.

Zum zweiten Drittel kamen beide Mannschaften druckvoll aus der Kabine. Landsberg nutzte dabei eine Überzahlsituation in der 26. Minute. Luka Ulamec glich für die Riverkings zum 1:1 aus. Bereits kurz darauf erzielten allerdings erneut die Gastgeber durch einen verdeckten Schuss von Gustav Versiert die 2:1 Führung. In den folgenden Spielminuten gingen beide Mannschaften deutlich körperlicher zur Sache. Die teilweise in ihren Entscheidungen unsicher wirkenden Schiedsrichter sprachen in der Folge auf beiden Seiten die eine oder andere Strafe aus. So nahmen in diesem Spielabschnitt auf beiden Seiten nahezu gleichzeitig je drei Spieler auf der Strafbank Platz. Der HCL versuchte durch Kampf weiterhin das Spiel offen zu halten – konnten sich im mittleren Drittel aber nicht belohnen und so ging es mit dem Stand von 2:1 in die Pause.

Das letzte Drittel startete dann etwas ruhiger, aber beide Teams arbeiteten trotzdem engagiert auf das nächste Tor hin, konnten aber ihre Chancen nicht nutzen, da die beiden starken Torhüter jede Chance parierten. In der 47. Spielminute erhielt dann der HC Landsberg einen Penalty – dieser wurde von Frantisek Wagner sehenswert zum 2:2 verwandelt. Damit war die Partie wieder vollkommen offen. In Spielminute 51 konnte der HCL eine eigene Überzahl nicht nutzen und kassierte nach einem Fehler im gegnerischen Drittel durch Gustav Veisert das 3:2 in nummerischer Überzahl. Ab diesem Zeitpunkt schenkten die Teams sich nichts mehr. Im weiteren Verlauf konnten die beiden Torhüter weitere Tore verhindern. In der 59. Spielminute hatte erneut Frantisek Wagner den Ausgleich auf der Kelle – wieder durch einen Penalty. Wagners Schuss fand im Pfosten seinen Meister. Daraufhin nahm Trainer Martin Hoffmann den Goalie Moritz Borst zu Gunsten eines weiteren Feldspielers vom Eis, dies brachte allerdings nichts ein. Im Gegenteil, in den letzten Sekunden konnte der EHC Könnigsbrunn durch Marco Sternheimer mit einem Empty Net Tor die Partie endgültig mit 4:2 für sich entscheiden. Insgesamt wurde der HCL für seinen engagierten Auftritt leider nicht belohnt.

Weiter geht es für die Riverkings am kommenden Freitag um 20 Uhr zu Hause mit dem Spiel gegen Schongau und am Sonntag mit dem Auswärtsspiel in Amberg.

