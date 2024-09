Starke Caps verlieren zum Auftakt gegen Graz

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals können eine starke Leistung gegen die Moser Medical Graz99ers zum Auftakt in die neue Saison der win2day...

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals können eine starke Leistung gegen die Moser Medical Graz99ers zum Auftakt in die neue Saison der win2day ICE Hockey League nicht mit Punkten belohnen.

Das Team von Head-Coach Gerry Fleming verliert mit 1:2 gegen die Steirer. Nach einem torlosen ersten Drittel bringt Aljaž Predan die Caps in der 22. Minute mit seinem Premierentor in Führung, Paul Huber gleicht noch im Mitteldrittel in Überzahl aus (39./PP1). Im Schlussdrittel nutzen die Gäste einen Fehler der Caps-Defensive zum Siegtreffer, den Lukas Haudum erzielt (52.). Am Sonntag geht es für die spusu Vienna Capitals in Villach weiter. Beginn des ORF-Livespiels ist um 19:30 Uhr.

Im ersten Ligaspiel der Saison musste Head-Coach Gerry Fleming auf den kurzfristig erkrankten Dominique Heinrich und den verletzten Mathias Böhm verzichten. Im Caps-Tor feierte Tyler Parks sein Debüt. Die erste gute Chance des Spiels fand Jérémy Grégoire vor, der in Jonas Gunnarsson aber seinen Meister fand. In der zweiten Minute sprang ein Schuss von Niki Hartl an die Stange, Pech für die Wiener. In der fünften Minute verfehlte Aljaž Predan vor Gunnarsson das Tor. Paul Huber fand eine Minute später eine gute Chance vor Parks vor, verpasste aber den Kasten der Wiener. Grégoire legte in der achten Minute einen starken Alleingang hin, wurde bei seinem Abschluss aber gestört. Zane Franklin feuerte in der neunten Minute aus dem hohen Slot, traf mit seinem Schuss aber nur den Helm des Gästekeepers. Niki Hartls Versuch kurz darauf wurde ins Fangnetz abgelenkt. In der elften Minute lenkte Parks einen abgefälschten Schuss von Rok Ticar neben das Tor. Tim Harnisch fand eine Minute später ebenfalls kein Vorbeikommen am Caps-Goalie. Raskob setzte in der 13. Minute Hartl in Szene, der mit seinem Schuss aber an Gunnarsson scheiterte. Eine Minute später versuchte es Ticar erneut, aber auch durch den Verkehr behielt Parks den Überblick. Raskobs Schuss in der 16. Minute wurde von Gunnarsson abgewehrt, den Rebound konnten die Caps nicht gewinnbringend verwerten. In Minute 18 versuchte es Raskob erneut, doch wieder war Gunnarsson zur Stelle. Seamus Donohues Schuss kurz darauf zwang den Schweden zur nächsten Parade.

Die erste Chance des Mitteldrittels fand Predan vor, der den Puck durch die Beine von Gunnarsson ins Tor schießen konnte (22.). Für den Neuzugang war es der erste Pflichtspieltreffer im ersten Spiel. Eine Minute später gab es die erste Strafe des Spiels. Caps-Kapitän Mario Fischer wurde wegen übertriebener Härte auf die Strafbank gesetzt. Ex-Cap Ticar scheiterte in Minute 24 an Parks, der die Scheibe locker fing. Lukas Haudum zog ab, doch Donohue warf sich heroisch in den Schuss. Kurz darauf waren die Wiener wieder komplett. Peter Krieger konnte in Minute 26 nach einem Fehlpass aus dem Slot abziehen, verfehlte aber das Tor. In der 29. Minute gab es Strafen für beide Teams. Armin Preiser und Sam Antonitsch wurden wegen übertriebener Härte auf die Strafbank beordert. Dominic Hackl zog in Minute 31 zweimal ab, beide Male verfehlte der Verteidiger das Tor der Gäste. In der 34. Minute wurde es vor Parks umtriebig, doch wieder behielt der US-Amerikaner den Überblick. Zwei Minuten später fing Parks einen Schuss von Ex-Caps-Angreifer Lukas Kainz. In der 36. Minute gab es das erste Powerplay für die Wiener, Nick Albano wurde wegen Bandenchecks in die Kühlbox gesteckt. Franklin bediente in der 37. Minute Evan Jasper, der vor dem Tor nicht erfolgreich abschließen konnte. Die Wiener setzten die Grazer ordentlich in Bedrängnis, der zweite Treffer gelang aber nicht. 105 Sekunden vor Ende des Drittels beförderte Jason Willms den Puck im eigenen Drittel über das Glas, zweites Powerplay für die Gäste. Elf Sekunden nach Ausspruch der Strafe glich Paul Huber aus (39.).

Hartl prüfte Gunnarsson in der 43. Minute mit einem heftigen Schlagschuss, doch der Schwede parierte. Krieger kam in Minute 49 aus dem Slot zum Abschluss, verfehlte aber den Kasten. Preisers Schuss in der 51. Minute war kein Problem für Gunnarsson. In Minute 52 gingen die Gäste in Führung. Der Puck gelangte von hinter dem Tor zu Lukas Haudum, der die Scheibe aus dem Slot via Querlatte ins Tor beförderte. Wenige Sekunden danach gab es wieder eine Strafe gegen die Gäste. Korbinian Holzer wurde wegen hohen Stocks bestraft. Die Wiener sorgten vor dem Tor der Gäste für viel Beschäftigung, Franklin scheiterte an Gunnarsson. Die Steirer überstanden die Unterzahl unbeschadet. In Minute 55 parierte Parks einen Schuss von Albano. Kurz darauf hatte Gunnarsson mit einem Jasper-Schuss zu kämpfen, die Gäste klärten. 105 Sekunden vor Spielende nahmen die Capitals ihr Time-Out. Goalie Parks blieb für einen weiteren Angreifer auf der Bank. Die Wiener kämpften in den knapp eineinhalb verbliebenen Minuten, vereitelten auch die Chancen der Grazer auf den Empty-Net-Treffer, doch der Ausgleich gelang nicht mehr. Die Capitals gaben 31 Schüsse auf das Tor der Grazer ab, die Gäste kamen auf 20 Abschlüsse. Caps-Goalie Tyler Parks beendete das Spiel mit einer Fangquote von exakt 90 Prozent.

spusu Vienna Capitals – Moser Medical Graz99ers 1:2 (0:0, 1:1, 0:1)

Tor CAPS: Aljaž Predan (22.)

Tore 99ers: Paul Huber (39./PP1), Lukas Haudum (52.)

Statement Gerry Fleming, Head-Coach der spusu Vienna Capitals „Das war heute ein sehr enges Spiel, es ging hin und her. Mir hat unsere Intensität gefallen. Wir können viel Positives aus diesem Spiel mitnehmen, aber es gibt keine Siege der Moral. Wir haben schon in der Pre-Season darüber gesprochen, dass du dir in dieser Liga keine Fehler erlauben darfst. Das wurde uns wieder vor Augen geführt. Wir haben den Puck in einer gefährlichen Zone an den falschen Spieler verloren und schon war die Scheibe in unserem Tor. Fehler passieren im Laufe eines Spiels, es ist aber wichtig, solche zu minimieren.“