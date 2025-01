Starke Black Hawks mÃ¼ssen sich Top-Team Heilbronn geschlagen geben

Passasu. (PM Black Hawks) Die Passau Black Hawks mussten sich am Dienstagabend in der Eis-Arena Passau vor 422 Zuschauern den Heilbronner Falken mit 2:5 geschlagen geben.

Bis zum Schluss konnten die Hausherren die Partie gegen den Tabellenzweiten offen und spannend gestalten. Den Gästen gelang in der dritten Spielminute der Führungstreffer. Sascha Maul besorgte nur zwei Minuten später den Treffer zum 1:1. Im Mitteldrittel brachte Black Hawks Kapitän Carter Popoff die Black Hawks im Powerplay mit 2:1 in Front. Die Falken schlugen Mitte des zweiten Drittel zurück und konnten den Puck im Nachstochern im Black-Hawks-Tor versenken. Fast wären die Habichte durch einen Alleingang von Arturs Sevcenko erneut in Führung gegangen. Doch Patrick Berger im Falken Tor verhinderte den Einschlag. Kurz vor Ende des Drittel gelang den Gästen dann noch das Tor zur 2:3 Führung. Nur dreißig Sekunden nach Wiederanpfiff folgte der Treffer zum 2:4. Im Anschluss erspielten sich die Habichte noch einige gute Einschussmöglichkeiten, brachten die Scheibe aber nicht mehr im Tor der Gäste unter. Den Schlusspunkt setzten erneut die Falken mit dem Treffer zum 2:5 Endstand.

„Ich muss meiner Mannschaft ein Lob aussprechen. Die Jungs haben sich heute sehr gut gegen eine Top Mannschaft präsentiert. Ein Lob geht auch an die Förderlizenzspieler, die ihre Sache heute sehr gut gemacht haben. Janik Engler hat uns heute mit mehreren Big-Saves im Spiel gehalten. Janik hat heute eine sehr gute Leistung gezeigt. Das Spiel wäre eventuell in unsere Richtung gelaufen, hätten wir im zweiten Drittel den Alleingang verwerten können“. analysierte Black Hawks Trainer Petr Bares auf der Pressekonferenz nach dem Spiel.

