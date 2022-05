Starkbaum & Steen weiter in Wien

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals setzen in der kommenden Saison 2022/2023 auf ein bestens bekanntes Goalie-Duo. Bernhard Starkbaum, 36-jähriger Routinier und Österreichs...

Wien. (PM Capitals) Die spusu Vienna Capitals setzen in der kommenden Saison 2022/2023 auf ein bestens bekanntes Goalie-Duo.

Bernhard Starkbaum, 36-jähriger Routinier und Österreichs Teamtormann bei der anstehenden A-Weltmeisterschaft in Finnland, verlängerte seinen Vertrag bei seinem Heimatverein um ein weiteres Jahr. Stefan Stéen (29), in der vergangenen Saison sowohl in der win2day ICE Hockey League für die spusu Vienna Capitals, als auch in der Alps Hockey League für Wiens Farmteam im Einsatz, kehrt nach Kagran zurück. Der Schwede bestritt zuletzt im Finish der DEL2 für die Heilbronner Falken fünf Spiele.

Geballte Routine für die Caps

Bernhard Starkbaum kehrte Anfang Dezember 2018 in seine Heimatstadt Wien zurück und bildet seitdem bei Österreichs Hauptstadtklub einen verlässlichen Rückhalt. Davor überzeugte der zweifache Familienvater bei seinen Auslandstationen in Schweden und der Schweiz. „Mir gefällt es sehr in Wien. Ich bin in dieser Stadt groß geworden und es war immer ein offenes Geheimnis, dass ich hier auch meine Karriere einmal beenden will. Auch wenn ich mich schon im fortgeschrittenen Alter befinde, fühle ich mich immer noch fit genug, um dem Team zu helfen. Ich freue mich auf die kommende Saison und hoffe, dass wir an das, was wir letzte Saison hier aufgebaut haben, anknüpfen können“, so Starkbaum.

Starker Rückhalt

Der Wiener, auch im österreichischen Nationalteam seit über einem Jahrzehnt einen Fixgröße, performte in der vergangenen Saison erneut stark. Mit einer Fangquote von 92,8 Prozent lieferte der 36-Jährige die fünftbeste Grunddurchgangs-Spielzeit eines Caps-Goalies ab. Vor allem in den Play-Offs läuft Starkbaum regelmäßig zur Hochform auf. Unvergessen bleibt sein Auftritt in Spiel 7 der vergangenen Viertelfinalserie gegen den EC-KAC. Starkbaum, aufgrund eines doch noch negativen Corona-Tests im letzten Moment ins Line-Up gerutscht, hatte großen Anteil am „Wunder von Wien“ – dem 3:2-Heimsieg gegen die Klagenfurter und dem damit verbundenen Aufstieg ins Halbfinale.

Fünfte Saison in Wien

Nun geht Starkbaum, der mit 104 Liga-Einsätzen für die spusu Vienna Capitals in der All-Time-Goalie-Statistik der Caps auf Rang drei liegt (Jean-Philippe Lamoureux, 163 – Matt Zaba, 151), in seine fünfte Saison bei den Caps. Davor wartet auf ihn aber ab Mitte Mai noch die A-Weltmeisterschaft in Finnland. „Wir haben in den Vorbereitungsspielen bislang gute Leistungen gezeigt, sind also auf dem richtigen Weg. Jetzt gilt es darauf aufzubauen. Wir alle wissen, dass dies nur Testspiele waren. Daher wird es wichtig sein, bei der nächsten Teamzusammenkunft wieder den nächsten Schritt zu machen. Steigern wir uns weiter so, dann ist bei der WM vieles möglich“, erklärt Starkbaum.

Steckbrief Bernhard Starkbaum

Position: Goalie

Geburtsdatum: 19.02.1986

Alter: 36 Jahre

Größe: 186cm | Gewicht: 91kg

Fanghand: links

Nationalität: Österreich

A-Team: 135 Spiele, Olympia- und WM-Teilnahme

Caps bauen weiter auf Stéen

Ebenfalls weiter in Diensten der spusu Vienna Capitals ist Stefan Stéen. Der 29-jährige Schwede fungierte in der vergangenen Saison vorwiegend als Einser-Goalie bzw. Leader des Wiener Farmteams Vienna Capitals Silver und half mit seiner großen Erfahrung den jungen Caps-Eigenbau-Goalies bei ihrer Entwicklung. Darüber hinaus überzeugte Stéen auch bei seinen zwei Einsätzen bei den Profis. Gleich bei seinem Debüt in der win2day ICE Hockey League gelang ihm ein Shutout.

2-maliger schwedischer Meister

Mit Stéen sicherten sich die spusu Vienna Capitals, neben Teamgoalie Starkbaum, einen zweiten Rückhalt mit viel Erfahrung. Der Schwede wurde in der höchsten schwedischen Liga SHL zwei Mal Meister (Skelleftea AIK, 2013/2014; Växjo Lakers HC, 2014/2015), absolvierte gesamt 134 Spiele, war zwölf Mal in der Champions Hockey League im Einsatz und vertrat die „Tre Kronor“ 13-mal auf Juniorenebene. Nach dem Ende der abgelaufenen Alps Hockey League-Saison verstärkte Stéen die Heilbronner Falken in den DEL2-Play-Offs. Nun kehrt er zurück nach Wien.

Steckbrief Stefan Stéen

Position: Goalie

Geburtsdatum: 06.01.1993

Alter: 29 Jahre

Größe: 187cm | Gewicht: 80kg

Fanghand: links

Nationalität: Schweden

Bilanz SHL: 134 Spiele

Erfolge: SHL-Meister mit Skelleftea (2013/2014) und Växjo Lakers HC (2014/2015), 13-maliger Junioren-Nationalspieler

Die spusu Vienna Capitals befinden sich derzeit mit weiteren Spielern aus dem Kader der abgelaufenen Saison sowie potentiellen Neuzugängen in Gesprächen. Aus Tradition werden Vertragsabschlüsse erst nach der erfolgten Unterschrift kommuniziert. Aktuell beinhaltet der 14 Spieler umfassende Grundkader 10 Österreicher, darunter 5 Wiener bzw. Eigenbau-Spieler.

Derzeitiger Grundkader der spusu Vienna Capitals, Saison 2022/2023

Tor (2): Bernhard Starkbaum (36, Ö), Stefan Stéen (29, SWE)

Defensive (3): Lukas Piff (21, Ö), Alex Wall (31, CAN), Niklas Würschl (22, Ö)

Offensive (9): Patrick Antal (21, Ö), Sascha Bauer (27, Ö), Matt Bradley (25, CAN), Niki Hartl (30, Ö), Lukas Kainz (26, Ö), Christof Kromp (24, Ö), Yannic Pilloni (23, Ö), Armin Preiser (21, Ö), Radek Prokes (27, TCH)