Starbulls: Zwei Premierentreffer und starker Autio bringen Auswärts-Dreier

Rosenheim. (PM Starbulls) Einen glücklichen 3:1-Auswärtssieg fuhren die Starbulls am 12. Spieltag der DEL2 gegen die Roten Teufel Bad Nauheim ein.

Vor 2.376 Zuschauern im Colonel-Knight-Stadion feierten Timo Pulkkinen und Fabian Dietz am Sonntagabend ihre ersten Torerfolge im grün-weißen Jersey und schossen die zunächst überlegenen Starbulls verdient mit 2:0 in Führung. Ab dem zweiten Drittel und vor allem nach dem Bad Nauheimer Anschlusstreffer war Oskar Autio im Rosenheimer Gehäuse mehr und mehr gefordert und rettete den knappen Vorsprung über die Zeit. Sekunden vor Schluss fixierte Scott Feser per Empty-Net-Treffer den Endstand.

Bei den Starbulls fehlte diesmal Kapitän C.J. Stretch, für den Charlie Sarault ins Team rutschte. Christoph Kolarz stand ebenfalls nicht zur Verfügung, sodass Oskar Autio wie schon am Freitag beim 3:2-Overtime-Sieg gegen Kassel das Rosenheimer Tor hütete. Schon nach wenigen Sekunden verletzte sich unglücklicherweise Neuzugang Teemu Pulkkinnen nach einem Check von Marius Erk, fortan nahm der junge Johannes Achatz den Platz in der nominell ersten Sturmreihe neben Sarault und Dietz ein.

Einen Auftritt aber hatte Pulkkinen doch noch und diesen nutzte er zu seinem ersten Treffer für die Starbulls im zweiten Spiel: Kurz vor der ersten Pause kam der Finne noch einmal auf das Eis und verwandelte einen Strafschuss zur Rosenheimer Führung (19.). Justin MacPherson hatte gegen den allein durchgebrochenen Fabian Dietz die Notbremse auf regelwidrige Art gezogen. Momente zuvor lag der Puck bereits im Netz des Bad Nauheimer Tores, aber der Treffer von Joel Keussen fand keine Aberkennung, weil die Unparteiischen im Videobeweis eine Behinderung von Torwart Gerry Kuhn ausmachten.

Die Rosenheimer Führung zur ersten Pause war absolut verdient. Auch der erneut sehr einsatzfreudige Ville Järveläinen hatte sie nach einem Solo schon auf dem Schläger, aber Kuhn war zur Stelle. Und bei einem Schuss von Lewis Zerter-Gossage rettete der Pfosten für den schon geschlagenen Keeper der Roten Teufel (18.). Aus ihrem einzigen Powerplay de Partie gleich zu Beginn hatte die Starbulls kein Kapital schlagen können.

In der Anfangsphase des zweiten Drittels erhöhte Fabian Dietz mit einem abgezockten Abschluss frei vor Kuhn auf 2:0. Für ihn war es ebenfalls im zweiten Einsatz die Torpremiere im grün-weißen Dress. Das Zuspiel kam von Achatz, nachdem Sarault die Scheibe erobert hatte (25.). Danach überstanden die Grün-Weißen das erste Unterzahlspiel der Partie, mussten die Initiative aber immer mehr den Hausherren überlassen, die ihr Engagement hochfuhren und ihr zweites Powerplay – die Starbulls hatten zu viele Spieler auf dem Eis –zum Anschlusstreffer nutzten. Zach Kaiser versenkte den Puck aus kurzer Distanz nach Rückpass von Julian Lautenschlager oben im rechten Torgiebel (33.).

Je zwei weitere Unterzahlminuten im zweiten bzw. letzten Drittel überstanden die Grün-Weißen ohne Gegentreffer. Nicht nur in diesen Phasen war Oskar Autio gefordert. Der Rosenheimer Goalie stand bombensicher und rettete gegen klar spielbestimmende Hausherren die knappe Führung im Verbund mit seiner kampfstarken Defensive über die Zeit. Entlastung in Gegenangriffen fanden die Starbulls vor allem im letzten Drittel nur noch selten. Zwölf Sekunden vor der Schlusssirene traf Scott Feser nach einem Befreiungsschlag von Järveläinen ins verwaiste Bad Nauheimer Tor zum 3:1-Endstand.

„Es war ein taktisch geprägtes Spiel. Wir haben sehr defensiv gespeilt heute. Die Jungs haben gut gekämpft. Mit der 2:0-Führung hatten wir eigentlich alles im Griff, aber dann war ein bisschen Schlendrian drin. Wir haben eine unnötige Strafzeit genommen und das Tor in Unterzahl kassiert und dann ist das Spiel gekippt. Dann hat Bad Nauheim das Momentum gehabt und im letzten Drittel ging es ja fast nur auf ein Tor. Nauheim hat viel Druck gemacht und wir waren auf dem Zahnfleisch, hatte ich das Gefühl. Autio hat uns gerettet letztendlich. Wir können uns glücklich schätzen, dass die Kräfte doch gereicht haben und wir das Spiel über die Zeit gebracht haben“, fasste Starbulls-Cheftrainer Jari Pasanen den Auftritt seiner Mannschaft zusammen.

Mit nun 20 Punkten aus zwölf Partien haben sich die Starbulls Rosenheim im nach wie vor sehr engen Klassement der DEL2 auf den fünften Tabellenrang geschoben. Am kommenden Wochenende geht es mit zwei Auswärtsspielen weiter – am Freitag reist das Team von Jari Pasanen zum Abschluss des ersten Rundendurchgangs nach Weiden und am Sonntag zum ersten Rückspiel der ersten Doppelrunde nach Düsseldorf.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!