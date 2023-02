Starbulls wollen in TÃ¶lz und gegen Weiden etwas geraderÃ¼cken

Rosenheim. (PM Starbulls) Am letzten Sonntag beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht EHC Klostersee 0:1 verloren, den jüngsten Vergleich gegen die Tölzer Löwen 5:7 in den Sand...

Rosenheim. (PM Starbulls) Am letzten Sonntag beim abgeschlagenen Tabellenschlusslicht EHC Klostersee 0:1 verloren, den jüngsten Vergleich gegen die Tölzer Löwen 5:7 in den Sand gesetzt und gegen Spitzenreiter Weiden in drei Saisonspielen noch keinen Punkt geholt – die Starbulls Rosenheim haben am Wochenende gleich mehrere Ansätze, Dinge geradezurücken.

Am Freitag geht es für die Grün-Weißen zum Derby nach Bad Tölz (19:30 Uhr, Hacker-Pschorr-Arena). Zwei Tage später sind die als Hauptrundenmeister praktisch feststehenden Blue Devils Weiden an der Mangfall zu Gast, die sich jüngst noch einmal mit zwei Neuzugängen verstärkt haben. Das Topspiel der Eishockey-Oberliga Süd im ROFA-Stadion am Faschingssonntag beginnt um 17 Uhr.

Sechs Spiele vor Hauptrunden-Ultimo hat Tabellenführer Weiden 18 Punkte Vorsprung auf die Starbulls – und mit plus 132 eine exakt doppelt so gute Tordifferenz (Rosenheim plus 66). Das Spitzenspiel am Faschingssonntag auf Rosenheimer Eis hat für die als Hauptrundenmeister praktisch bereits feststehenden Oberpfälzer vor allem ideellen Wert. Die Starbulls brauchen hingegen noch einige Punkte, um den zweiten Tabellenplatz über die Ziellinie zu bringen. Der Vorsprung auf Verfolger Deggendorf beträgt nach der überraschenden Rosenheimer 0:1-Niederlage im Derby beim EHC Klostersee nur noch sechs Zähler.

Die bisherigen drei Hauptrundenduelle zwischen den Starbulls und den Blue Devils gingen zweimal knapp (3:2 in Weiden, 2:1 in Rosenheim) und vor drei Wochen sehr deutlich an die Oberpfälzer (8:2). Die sonst so defensivstarken Starbulls „toppten“ an jenem Sonntag ihren Gegentorrekord zwei Tage nach der 5:7-Heimniederlage gegen die Tölzer Löwen noch um einen Treffer. Hauptgrund für die damals 15 Gegentore an einem Wochenende waren die Folgen des Sturzes von Torwart Andreas Mechel nach dem unkorrekten Angriff eines Tölzer Stürmers. Weil Christopher Kolarz angeschlagen war, spielte Mechel weiter und kam auch zwei Tage später in Weiden zum Einsatz. Seither muss Mechel pausieren, er hofft auf eine Rückkehr in den Trainingsbetrieb in der kommenden Woche.

Mit den Blue Devils Weiden präsentiert sich am Sonntag auch die beste Überzahl- (Quote: 35,9 Prozent) und Unterzahlmannschaft (Quote: 85,8 Prozent) der Liga im ROFA-Stadion. Der Hauptrundenmeister des Vorjahres, der dann – wie auch die Starbulls – im Playoff-Viertelfinale die Segel streichen musste, hat sein Aufstiegsziel in die DEL 2 mit zwei weiteren prominenten Nachverpflichtungen am Tag vor Ende der Transferfrist noch einmal dick unterstrichen: Von Zweitligist Landshut wurde Verteidiger Markus Eberhard losgeeist und von Nord-Oberligist Diez-Limburg stieß der 29-fache lettische Nationalspieler Lauris Bajaruns (70 Scorerpunkte in 41 Spielen in der laufenden Saison) zur Truppe von Headcoach Sebastian Buchwieser. „Weiden ist die beste Mannschaft in unserer Liga. Ich will ein gutes Spiel und eine bissige Rosenheimer Mannschaft gegen diesen Gegner sehen“, sagt Starbulls-Headcoach Jari Pasanan.

Zuvor steht für die Grün-Weißen aber am Freitag der Derby-Auftritt in Bad Tölz auf dem Programm. Die gastgebenden Tölzer Löwen brauchen im Hinblick auf die PrePlayoff-Qualifikation jeden Punkt – und haben die produktivste Offensivreihe der Liga: Ludwig Nirschl, Tyler Ward und Nick Huard brachten es zusammen auf bislang 219 Scorerpunkte! Jari Pasanen ist nach einer guten Trainingswoche aber optimistisch fürs Wochenende: „Wir haben endlich keine kranken Spieler mehr. Die vielen Gegentore gegen Tölz und Weiden vor drei Wochen sind vergessen, wir kennen den Grund dafür. Die bittere Niederlage gegen Klostersee ist abgehakt. Wir müssen sie akzeptieren, auch wenn die Gefühle etwas anderes sagen.“

Mit Travis Oleksuk wird ein Starbulls-Akteur wahrscheinlich – nach neun Spielen verletzungsbedingter Pause – sein Comeback geben. Dann würde Klemen Pretnar, der sich ständig trotz Schmerzen in den Dienst der Mannschaft stellte, Zeit bekommen, seine Verletzung am Fußgelenk auszukurieren und Manuel Edfelder wieder Verteidiger spielen. Hinter dem Einsatz von Dominik Kolb steht wegen eines dicken Blutergusses ein großes Fragezeichen. Marius Möchel fällt weiterhin aus. Bei Brad Snetsinger, der im Mannschaftstraining Fortschritte macht, hofft Jari Pasanen auf einen ersten Einsatz am letzten Februar-Wochenende. Das Rosenheimer Tor soll Tomas Pöpperle hüten – am Freitag und am Sonntag.

Eintrittskarten für das Heimspiel der Starbulls Rosenheim am Sonntag um 17 Uhr gegen Spitzenreiter Blue Devils Weiden sind online auf www.starbulls.de/tickets und ab 15 Uhr an der Tageskasse am ROFA-Stadion erhältlich. Die Liveübertragung dieser Partie wie auch die des Derbys der Starbulls am Freitagabend (19:30 Uhr) auswärts gegen die Tölzer Löwen sind auf www.sprade.tv buchbar.

