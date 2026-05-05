Starbulls verpflichten Verteidiger Sean Giles

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim freuen sich, die Verpflichtung von Verteidiger Sean Giles bekanntzugeben.

Der 29-jährige US-Amerikaner mit deutschem Pass wechselt vom Ligakonkurrenten Eisbären Regensburg nach Oberbayern und verstärkt ab der kommenden DEL2-Saison 2026/27 die Defensive der Grün-Weißen.

Ein Gegner, der Eindruck hinterlassen hat

Rosenheims Fans erinnern sich noch gut an Sean Giles — allerdings im gegnerischen Trikot. Im DEL2-Viertelfinale der abgelaufenen Saison war der physisch starke Zwei-Wege-Verteidiger einer der unbequemsten Kontrahenten für die Starbulls-Spieler. Bereits im ersten Playoff-Duell im ROFA-Stadion rettete Giles in allerletzter Sekunde gemeinsam mit Pierre Preto vor dem leeren Tor und verhinderte damit den Rosenheimer Ausgleich. Im dramatischen dritten Spiel — dem längsten Spiel in der DEL2-Geschichte mit 122 Minuten und 35 Sekunden Spielzeit — war es sein Pass in den Slot, der Bryce Kindopps Siegtreffer in der vierten Verlängerung ermöglichte.

Starbulls-Cheftrainer Jari Pasanen kommentiert die Neuverpflichtung mit einem Augenzwinkern:

„Sean war im Viertelfinale für meine Spieler schlicht der unangenehmste Gegner auf dem Eis. Er war körperlich präsent, klug positioniert und hat in entscheidenden Momenten den Unterschied gemacht — auf die harte Tour haben wir gelernt, wie wertvoll er ist. Umso mehr freue ich mich, dass er diese Qualitäten nun für uns einbringt. Sean ist ein kompletter Verteidiger, der defensiv verlässlich ist, aber auch offensiv Akzente setzen kann. Er passt perfekt in unser System und wird unserer Abwehr eine neue Dimension geben.“

Sportliche Vita

Sean Giles, geboren am 14. Mai 1996 in Colorado Springs (USA), durchlief seine Ausbildung in den Vereinigten Staaten. Über die renommierte Nachwuchsliga NAHL schaffte er den Sprung in die NCAA, wo er 131 Mal für die Robert Morris University auf dem Eis stand. Nach dem College folgten Stationen in der ECHL bei den Jacksonville Icemen sowie beim HC Prešov in der slowakischen Extraliga, wo er in 50 Einsätzen 26 Torbeteiligungen verbuchte. Es folgten die Fife Flyers in der britischen EIHL, ehe Giles zur Saison 2024/25 in die DEL2 zu den Eisbären Regensburg wechselte. Dort avancierte er sofort zum Dauerbrenner: In 61 von 63 möglichen Partien stand er auf dem Eis — mehr als jeder andere Verteidiger im Regensburger Kader — und sammelte dabei 14 Scorerpunkte (5 Tore, 9 Assists). Da Giles im Besitz eines deutschen Passes ist, belegt er bei den Starbulls keine Kontingentstelle.

Giles selbst freut sich auf die neue Herausforderung:

„Rosenheim ist eine Eishockeystadt mit einer unglaublichen Atmosphäre und leidenschaftlichen Fans. Ich habe das ROFA-Stadion in den Playoffs als Gegner kennengelernt — und ich weiß, was für eine Energie dort herrscht. Die Starbulls haben letzte Saison gezeigt, dass sie zu den Top-Teams der Liga gehören und um die Meisterschaft mitspielen können. Ich freue mich sehr darauf, Teil dieser talentierten Mannschaft zu werden und meinen Beitrag zum weiteren Erreichen dieses Ziels zu leisten. Ich kann es kaum erwarten, loszulegen.“

Seine Karriere in Zahlen

Source: Sean Giles @ Elite Prospects