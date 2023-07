Starbulls verpflichten Stürmertalent

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim freuen sich, die Verpflichtung von Marvin Feigl bekannt zu geben. Der 21-jährige Stürmer wechselt vom amtierenden DEL2-Meister, den...

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim freuen sich, die Verpflichtung von Marvin Feigl bekannt zu geben.

Der 21-jährige Stürmer wechselt vom amtierenden DEL2-Meister, den Ravensburg Towerstars, nach Rosenheim und bringt vielversprechendes Talent und Erfahrung in das Starbulls-Team.

In der letzten Saison hat Feigl beeindruckende Leistungen gezeigt. Für den amtierenden DEL2-Meister bestritt er 61 Spiele, in denen er vier Tore erzielte und drei Assists beisteuerte. Darüber hinaus spielte Feigl als Förderlizenzspieler neun Spiele in der Oberliga für die Memmingen Indians.

Auch in den Jahren zuvor konnte Feigl reichlich Oberliga-Luft schnuppern. In 63 Spielen für die Landsberg Riverkings gelangen dem jungen Stürmer neun Tore und 13 Assists. Parallel spielte er in der DNL-Nachwuchsmannschaft des ERC Ingolstadt, wo Feigl in 32 Spielen 16 Tore geschossen und weitere beachtliche 34 Tore vorbereitet hat.

Technisch versiertes Talent

„Wir freuen uns sehr, mit Marvin ein technisch versiertes Talent in unserem Team begrüßen zu dürfen“, sagt der Headcoach Jari Pasanen. „Er hat bei den Towerstars und den Indians bewiesen, dass er sowohl Talent als auch den Willen hat, auf hohem Niveau zu spielen. Seine Leistung in der letzten Saison war beeindruckend, und wir glauben, dass er eine große Bereicherung für unser Team sein wird.“

Feigl äußerte sich ebenfalls zu seinem Wechsel: „Ich bin begeistert, die Chance zu haben, bei den Starbulls zu spielen. Ich freue mich darauf, in der kommenden Saison auf dem Eis zu stehen und meinen Beitrag zum Teamerfolg zu leisten.“

Die Verpflichtung von Feigl ist ein weiterer Schritt in der Kaderplanung der Starbulls für die kommende Saison. Für die Starbulls Rosenheim wird Feigl mit der Nummer 57 auflaufen.

Die vorläufig Kaderliste der Starbulls Rosenheim für die Spielzeit 2023/24 in der DEL2

Stürmer: Sebastian Cimmerman, Dominik Daxlberger, Marvin Feigl, Norman Hauner, Lukas Laub, Tyler McNeely, Stefan Reiter, C.J. Stretch, Sebastian Streu, Manuel Strodel

Verteidiger: Shane Hanna, Hagen Kaisler, Dominik Kolb, Kilian Kühnhauser, Marius Möchel, Christian Obu, Denis Shevyrin, Maximilian Vollmayer

Torhüter: –

