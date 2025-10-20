Starbulls verpflichten finnischen Stürmer – Rosenheim zieht nach Sieg gegen die Towerstars an Ravensburg in der Tabelle vorbei

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim verstärken ihren Angriff mit einem international erfahrenen Top-Stürmer: Der Finne Teemu Pulkkinen wechselt mit sofortiger Wirkung zum DEL2-Club und wird ab sofort das grün-weiße Trikot tragen.

Der 33-jährige Angreifer bringt eine beeindruckende Vita mit: In seiner bisherigen Karriere erzielte Pulkkinen in über 700 Pflichtspielen mehr als 500 Scorerpunkte. Ausgebildet im Nachwuchs des finnischen Spitzenclubs Jokerit Helsinki, durchlief der torgefährliche Flügelstürmer nahezu alle Junioren-Nationalmannschaften Finnlands und wurde 2010 von den Detroit Red Wings gedraftet.

Pulkkinen sammelte in Nordamerika über 100 Einsätze in der NHL (Detroit Red Wings, Minnesota Wild, Arizona Coyotes) und erzielte dabei 22 Scorerpunkte. In der AHL gehörte er über mehrere Jahre zu den besten Torjägern der Liga – unter anderem mit 65 Punkten in der Saison 2014/15 für die Grand Rapids Griffins. Es folgten Stationen in der KHL bei Dinamo Minsk, Lokomotiv Yaroslavl und Traktor Chelyabinsk sowie Engagements in der Schweiz, Slowakei und Deutschland.

Zuletzt stand Pulkkinen in seiner Heimat bei Kiekko-Vantaa in der Mestis, der zweithöchsten finnischen Liga, unter Vertrag. „Mit Teemu Pulkkinen bekommen wir einen Spieler, der in seiner Karriere auf höchstem internationalen Niveau gespielt hat und genau die Qualitäten mitbringt, die wir in unserer Offensive gesucht haben“, sagt Starbulls-Headcoach Jari Pasanen. „Er verfügt über einen hervorragenden Schuss, viel Spielverständnis und wird mit seiner Erfahrung eine wichtige Rolle in unserer Mannschaft übernehmen.“

Mit der Verpflichtung von Teemu Pulkkinen setzen die Starbulls Rosenheim ein deutliches Zeichen und verstärken sich mit einem Spieler, der sowohl auf als auch neben dem Eis Führungsqualitäten und internationale Klasse mitbringt.

Tauperts Powerplay-Doppelpack ebnet Weg zum ersten Heimdreier

Die Starbulls Rosenheim hatten am 10. Spieltag der DEL2 die Ravensburg Towerstars zu Gast, die sie dank eines verdienten 3:1-Siegs in der Tabelle nun überholen konnten. Mann des Spiels war Jordan Taupert, der zweimal in Überzahl traf. Auch der Führungstreffer der Grün-Weißen durch Lewis Zerter-Gossage fiel nach einem schönen Powerplay-Spielzug. Vor 3.408 Zuschauern im ROFA-Stadion war es für die Starbulls im sechsten Heimspiel der erste Drei-Punkte-Erfolg auf eigenem Eis.

Vom ersten Bully an überzeugten die Starbulls gegen die Towerstars mit Energie und körperlicher Präsenz. Die ohne den für ein Spiel gesperrten Robbie Czarnik angetretenen Oberschwaben hielten dagegen, griffen aber auffallend oft zu unfairen Mitteln. Insgesamt boten sich den Grün-Weißen daher zehn Powerplay-Situationen – und bereits beim ersten Rosenheimer Überzahlspiel nach wenigen Minuten hatte Gästekeeper Ilya Sharipov alle Hände voll zu tun.

Einem schönen Powerplay-Spielzug der Starbulls entsprang das verdiente 1:0, das allerdings nicht als Überzahltreffer in die Statistik eingeht, da Mark Rassels Strafzeit Sekunden zuvor abgelaufen war. Über Shane Hanna und Luigi Calce kam die Scheibe zu Lewis Zerter-Gossage, der sie in die Maschen drückte, bevor Torwart Sharipov die Orientierung wiederfand (15.). Zerter-Gossage und Hanna ließen kurz vor der ersten Pause, ebenfalls in Überzahl, große Chancen zum 2:0 liegen. Ravensburg hatte in den ersten 20 Minuten die gefährlichsten Szenen bei Alleingängen, doch Rosenheims gut aufgelegter Schlussmann Oskar Autio parierte gegen Rassel und Nick Latta stark.

Im zweiten Spielabschnitt wurde die Überlegenheit der Hausherren noch deutlicher. Jordan Taupert nach Rückpass von Calce und Ville Järveläinen bei einem Konter scheiterten am überragend parierenden Sharipov. Das überfällige 2:0 war dann ein echter Powerplaytreffer: Der deutlich besser als zuletzt aufgelegte C.J. Stretch bediente Joel Keussen, dessen Schuss Jordan Taupert unmittelbar vor dem Gästekeeper unhaltbar ins rechte Eck ablenkte (32.). Fast hätte Taupert in Unterzahl nachgelegt, doch seinen Direktschuss nach Rückpass von Scott Feser entschärfte Sharipov per Reflex (35.). Davor und danach musste aber auch Oskar Autio seine Klasse zeigen – der finnische Keeper im Starbulls-Dress war bei einem Ravensburger Überzahlspiel mehrfach und schließlich erneut gegen den frei zum Abschluss kommenden Nick Latta zur Stelle.

Im Schlussdrittel hatte Autio zunächst Glück, dass ein abgefälschter Schuss von Lukas Jung knapp am Pfosten vorbeiflog (47.). Zuvor hatte es Ville Järveläinen verpasst, einen „verirrten“ Puck zum möglichen 3:0 im Kasten unterzubringen. Ravensburg agierte nun deutlich fokussierter, übernahm zunehmend die Initiative auf der Eisfläche und nutzte ein Überzahlspiel zum Anschlusstreffer: Nick Latta schloss nach einer Finte in zentraler Position per Rückhand ab, und die Scheibe fand den Weg unter Oskar Autio hindurch über die Linie – 2:1 (48.).

Die Starbulls blieben jedoch in der Defensive konsequent, ließen keine klare Ausgleichschance zu und profitierten schließlich davon, dass sich die Oberschwaben durch unnötige Strafzeiten in der Offensivzone selbst schwächten. Die Grün-Weißen schlugen in Überzahl erneut zu – diesmal, nachdem Järveläinen die Ravensburger Befreiung verhinderte. Der Starbulls-Topscorer fing den Puck an der blauen Linie ab und spielte in den Slot, wo Lukas Laub clever und uneigennützig für Jordan Taupert ablegte, der mühelos einnetzte, seinen Doppelpack schnürte und seinen fünften Saisontreffer feiern konnte (58.).

In den verbleibenden Spielminuten versuchten es die Towerstars ohne Torwart und mit sechs Feldspielern, konnten das Rosenheimer Tor aber nicht mehr in Gefahr bringen. Dass die Hausherren gleich mehrfach den möglichen Empty-Net-Treffer zum 4:1 liegen ließen, fiel nicht ins Gewicht. Mit nun 15 Zählern aus zehn Spielen haben die Starbulls den Konkurrenten aus Ravensburg (14 Punkte) in der Tabelle überholt und sich auf Rang sieben gehievt.

