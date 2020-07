Starbulls verpflichten Angreifer Tobias Meier

Rosenheim. (PM Starbulls) Das nächste starke Puzzlestück im Starbulls Kader 2020/2021: Der 20-jährige Angreifer Tobias Meier wechselt vom Ligakonkurrenten EV Füssen nach Rosenheim und...

Der gebürtige Peißenberger erlernte das Eishockeyspielen beim dort heimischen TSV und wechselte im Jahr 2013 im Alter von 13 Jahren in den Nachwuchsbereich des EV Füssen. Im Ostallgäu angekommen avancierte der 75kg schwere Meier sofort zum Leistungsträger seiner jeweiligen Altersklassen. Welch großes Potential in ihm steckt wurde vielen bereits in der Saison 2014/2015 bewusst, als der 175cm große Meier im Schüler-Bundesliga-Team des EV Füssen in 36 Partien 58 Tore und 26 Vorlagen erzielte. Sein größter Erfolg im Nachwuchs des EVF gelang ihm im Jahr 2017: Damals bezwang der wieselflinke Angreifer zusammen mit seinen Mannschaftskollegen im Finale der DNL-2 den Konkurrenten vom SC Bietigheim-Bissingen im Finale mit 2:1 und holte damit den Meistertitel nach „Fiassa“. In seiner gesamten DNL-Spielzeit gelangen ihm in 104 Spielen starke 81 Tore und 72 Assists.

Starker Werdegang auch im Seniorenbereich

Diese außergewöhnlich starken Leistungen blieben natürlich auch im Seniorenbereich des EVF nicht unbeobachtet. Bereits mit 17-Jahren debütierte der Linksschütze Tobias Meier im Bayernliga-Team der Ostallgäuer und konnte auch dort sofort zeigen, wieviel Potential in ihm steckt. In der Aufstiegsspielzeit 2018/2019 erzielte Meier 17 Punkte (6 Tore / 11 Vorlagen) für sein Team und war damit, trotz seines jungen Alters, einer der Erfolgsgaranten am Kobelhang. In der vergangenen Spielzeit stand Tobias Meier zusammen mit seinem älteren Bruder Maximilian im Kader des EVF und konnte auch dort seinen bislang sehr positiven Werdegang fortsetzen: 14 Tore und 23 Vorlagen in 50 Partien zeigen seine starke Entwicklung in beeindruckenden Zahlen. In seiner Altersklasse (18 – 22 Jahre) waren damit in der abgelaufenen Oberliga-Spielzeit nur drei Akteure erfolgreicher auf Punktejagd.

Top-Spieler mit großem Ehrgeiz

Auf seinen Neuzugang Tobias Meier angesprochen sagt Starbulls Coach John Sicinski: „Tobias ist ein Top-Oberligaspieler, der ideal zu uns nach Rosenheim passt. Tobi ist jung und unbekümmert, arbeitet hart und ist sehr ehrgeizig. Bereits in seiner ersten Oberligasaison 2019/2020 hat er bewiesen, dass er ein ganz starker deutscher Stürmer ist, in dem aber noch enorm viel Potential steckt. Technik, Torgefahr und Schnelligkeit zeichnen ihn bereits in seinen jungen Jahren aus und lassen erahnen, was für ihn noch möglich sein könnte. Ich habe mich intensiv über ihn informiert und dabei wurde mir auch viel Positives über seinen Charakter auf und neben dem Eis berichtet. Ich freue mich sehr, dass sich Tobi trotz einiger anderer Angebote für uns entschieden hat. Wir haben ihm von Anfang an aufgezeigt, welch hervorragende sportliche Perspektive wir ihm bieten können und das hat ihn, zusammen mit den guten Studienmöglichkeiten in Rosenheim, von uns überzeugt.“

Rosenheim bietet das ideale Gesamtpaket

„Ich freue mich schon heute riesig auf meine neue Herausforderung in Rosenheim und auf meine neuen Teamkollegen. Ich hatte tolle Jahre in Füssen und bin dem Klub sehr dankbar für die hervorragende Ausbildung. Nach langer Überlegung habe ich mich für eine Luftveränderung entschieden und hoffe, damit den nächsten Schritt in meiner Karriere machen zu können. Mein neuer Trainer John Sicinski hat sich intensiv um mich bemüht und ich habe von Anfang an das nötige Vertrauen gespürt. Die Starbulls bieten für mich das ideale Gesamtpaket aus einer tollen sportlichen Perspektive, gepaart mit guten Möglichkeiten was mein Studium angeht. Viele Grüße von meiner Seite an alle Starbulls Fans und das gesamte Umfeld des Vereins – ich freue mich sehr, bald ein Teil davon sein zu können“, sagt der neue Starbulls Angreifer Tobias Meier.

Augen und Ohren sind stets offen

Zur weiteren Kaderplanung sagt Starbulls Coach John Sicinski: „Wir halten die Augen und Ohren offen. Bei uns wird es kein Harakiri geben, wenn wir aber enorm an Qualität hinzugewinnen können, sind wir jederzeit handlungsfähig und werden diese Chance auch nutzen. Der Markt ist auf Grund der aktuell unsicheren Lage noch etwas ungeordnet, aber auch hier wird vieles bald sicherlich klarer. Wir haben Geduld und ich bin mir sicher, dass sich das für uns auszahlen wird.“

Der Kader der Starbulls Rosenheim für die Saison 2020/2021 (Stand: 25. Juli 2020):

Tor (2): Andreas Mechel, Marinus Schunda

Verteidigung (8): Maximilian Vollmayer, Florian Krumpe, Dennis Schütt, Dominik Kolb, Tobias Draxinger, Simon Heidenreich, Benedikt Dietrich, Michael Gottwald

Angriff (12): Kyle Gibbons, Curtis Leinweber, Alexander Höller, Michael Baindl, Enrico Henriquez, Kevin Slezak, Sebastian Stanik, Florian Maierhofer, Dominik Daxlberger, Kilian Steinmann, Philipp Lode, Tobias Meier