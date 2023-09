Starbulls U20 siegt in Garmisch – U15 beim 4. Lorenz Funk/Stirnemann GedÃ¤chtnisturnier

Artikel anhören Rosenheim. (PM Starbulls) Die U20-Junioren der Deutschen Nachwuchsliga konnten das nächste Punktspiel der Saison für sich entscheiden. Das dritte Punktspiel der U20...

Rosenheim. (PM Starbulls) Die U20-Junioren der Deutschen Nachwuchsliga konnten das nächste Punktspiel der Saison für sich entscheiden.

Das dritte Punktspiel der U20 der Starbulls Rosenheim in der Eishockeysaison 2023/2024 fand am vergangenen Samstag, den 09. September, im Olympia-Eissport Zentrum in Garmisch-Partenkirchen statt. Die Junioren trafen auf die Mannschaft des SC Riessersee. Die Starbulls konnten das Spiel mit 2:5 für sich entscheiden und somit ihre Position in der Findung B – Gruppe 1 verbessern.

„Das Spiel war mehr Arbeit als das Ergebnis aussagt! Wir haben sehr viel unnötige Strafen bekommen und sind daher auch sehr schwer in einen Spielfluss gekommen. Wir haben aber zur richtigen Zeit die Tore gemacht. Dennoch sehe ich immer noch sehr viel Potential nach oben. Die neuen jungen Spieler werden noch etwas Zeit benötigen, um die Idee und das System, das wir spielen wollen, zu verinnerlichen. Trotzdem kann man mit den ersten beiden Wochenenden zufrieden sein“, so der Headcoach der U20, Gerhard Unterluggauer.

Das Spiel der Junioren im Detail:

11.09.2023 – SC Riessersee – Starbulls Rosenheim 2:5 (0:2/1:2/1:1) Spielverlauf: 04:08 0:1 Mühlfenzl (Musin, Zwickl), 18:30 0:2 Murgas (Schellhase, Schneider), 28:00 1:2 Bambalu (Curth) (PP2), 38:29 1:3 Landgraf (Böhm, Golob), 38:42 1:4 Musin (Mühlfenzl, Zwickl), 42:47 2:4 Hopf (Nagreli, Erdmenger) 59:18 2:5 Zwickl (Musin)

U15 beim 4. Lorenz Funk/Stirnemann Gedächtnisturnier

Der EC Bad Tölz veranstaltete gemeinsam mit dem SC Reichersbeuern das Lorenz-Funk-Gedächtnisturnier für U15-Mannschaften. Das Turnier ehrte „Lenz“ Funk, der eine große Persönlichkeit des deutschen Eissports war und das Tölzer Eishockey entscheidend prägte. Zu diesem reisten neben den Starbulls Rosenheim und den EC Bad Tölz, der SG Geretsried, der EHC München und der Augsburger EV an. Der Spielmodus war jeder gegen jeden. Die Starbulls verzeichneten einen Sieg, ein Unentschieden und zwei Niederlagen.

