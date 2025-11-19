Starbulls-Teams im Aufwind – Overtime-Sieg der U20 und U17 doppelt erfolgreich

Rosenheim. (PM Starbulls Nachwuchs) Ein intensives Spielwochenende liegt hinter dem Nachwuchs der Starbulls Rosenheim.

Während die U17 mit zwei souveränen Siegen ihre starke Form bestätigt und in der Meisterrundentabelle weiter nach oben klettert, zeigten auch die anderen Teams wichtige Entwicklungsschritte und viel Einsatzfreude.

U20: Overtime-Sieg und starke Defensivleistung

Die U20 startete am Samstag mit einem hart erkämpften 2:1-Sieg nach Overtime gegen Düsseldorf in das Wochenende. Die Mannschaft zeigte eine geschlossene Defensivleistung und belohnte sich am Ende verdient mit dem Extrapunkt.

Am Sonntag folgte eine äußerst knappe 1:2-Niederlage, bei der die Starbulls über lange Strecken gut mithielten und sich erneut defensiv stabil präsentierten. Trotz des verlorenen Spiels zeigte das Team, dass es auf Augenhöhe mit starken Gegnern agieren kann und weiterhin in die richtige Richtung arbeitet.

Die Spiele der Junioren im Detail:

15.11.2025 – Starbulls Rosenheim – Düsseldorfer EG 2:1 (0:0/0:1/1:0/1:0)(OT)

Spielverlauf: 29:33 0:1 Avgerinos (Dvorak,Isaiev), 44:15 1:1 Soucek (Mühlfenzl, Wieczorek), 62:30 2:1 Heinrich (Gerhofer, Hrabcak)

26.10.2025 – Starbulls Rosenheim – Düsseldorfer EG 1:2 (0:2/1:0/0:0)

Spielverlauf: 11:42 0:1 Habeck (Galfinger, Isaiev), 19:25 0:2 Isaiev (Galfinger, Watanabe), 32:41 1:2 Wilhelm (Schleer, Rock)

U17: Sechs Punkte und Sprung auf Tabellenplatz zwei

Ein herausragendes Wochenende erwischte die U17. Am Samstag besiegte das Team den AEV Augsburg mit einem deutlichen 7:2-Erfolg. Am Sonntag legten die Rosenheimer nach und gewannen gegen den EHC Nürnberg mit 3:1.

Mit diesen beiden Siegen rutscht die Mannschaft in der Meisterrundentabelle aktuell auf Platz 2 vor – ein starkes Zeichen für die Entwicklung und Stabilität dieser Mannschaft.

Die Spiele der Jugend im Detail:

15.11.2025 – Starbulls Rosenheim – Augsburger EV 7:2 (3:1/4:1/0:0)

Spielverlauf: 04:56 1:0 Binder , 08:42 Susnik (Lamprecht), 09:02 2:1 Cimrman (Falat), 15:37 3:1 Tomas (Wunderlich, Guggenhuber), 26:06 4:1 Marquardt, 33:56 5:1 Mühlfenzl (Bauer, Sürken). 37:15 6:1 Marquardt (Mühlfenzl, Lamprecht), 38:16 7:1 Guggenhuber (Wunderlich), 39:47 7:2 Baumer (Eder)

15.11.2025 – Starbulls Rosenheim – EHC 80 Nürnberg 3:1 (1:0/1:1/1:0)

Spielverlauf: 16:01 Mühlfenzl (Eichinger, Kukshausen), 22:50 Varga (Hübner, Unholzer), 36:27 2:1 Susnik (Marquardt, Kukshausen), 54:21 3:1 Kukshausen (Binder, Kaufmann)

U15: Abschluss der Bayernliga-Runde

Die U15 bestritt ihr letztes Spiel der Bayernliga-Hauptrunde und lieferte ein enges sowie temporeiches Derby gegen Bad Tölz. Am Ende musste sich das Team mit 4:6 geschlagen geben, belegte aber in der Abschlusstabelle einen soliden 4. Platz. Eine Leistung, die zeigt, dass die Mannschaft die gesamte Runde über konkurrenzfähig war und sich in vielen Bereichen weiterentwickelt hat.

U13B: Knappe Niederlage in Inzell

Die U13B lieferte sich am Sonntag ein torreiches Duell mit Inzell, das denkbar knapp mit 9:8 verloren ging. Trotz der Niederlage war es ein offensiv starkes Spiel, das zeigte, welche Fortschritte das Team zuletzt gemacht hat.

U11-Teams: Wertvolle Spielpraxis gesammelt

Die U11A musste sich auswärts in Peiting geschlagen geben, zeigte dabei jedoch viel Engagement und Lernbereitschaft.

Auch die U11B unterlag in Klostersee, sammelte aber wertvolle Spielerfahrung und konnte erneut wichtige Fortschritte in ihrem Spielverhalten machen.

Trotz mancher Rückschläge hat der Starbulls-Nachwuchs erneut gezeigt, wie viel Potenzial, Leidenschaft und Kampfgeist in allen Altersklassen steckt. Insbesondere die U17 setzt mit ihrem starken Doppelwochenende ein Ausrufezeichen. Die Entwicklung bleibt positiv – und das nächste Eishockeywochenende wartet bereits.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!