Starbulls siegen im Rheinland! Hauner und Reiter schieÃŸen die Krefeld Pinguine ab

Krefeld. (PM Pinguine / PM Starbulls) Die Krefeld Pinguine haben ihr Heimspiel am 12. Spieltag der DEL 2 gegen die Starbulls Rosenheim mit 2:5 verloren.

Überragender Akteur auf dem Eis war ausgerechnet Ex-Pinguin Norman Hauner mit drei Toren für die Starbulls. Beim Comeback von Lucas Lessio war einzig Verteidiger Davis Vandane als Torschütze für den KEV erfolgreich.

Die Gäste aus Rosenheim ließen von der ersten Spielminute keinen Zweifel daran, dass mit ihnen am Freitag zu rechnen war. Durch ein laufintensives Pressing sorgten sie dafür, dass die Pinguine den von Thomas Popiesch aufgestellten Gameplan umstellen mussten. Zuerst mit Erfolg: Davis Vandane schlug mit seinem ersten Tor in der 13. Spielminute zu und brachte den KEV in Führung. Doch der Jubel verflog zwei Minuten später. Stefan Reiter gelang auf Zuspiel Simon Gnyps und Charlie Saraults der Ausgleichstreffer.

Im zweiten Drittel nutzten die Rosenheimer ihre Chancen noch besser aus. Zunächst brachte Norman Hauner mit seinem ersten Treffer die Gäste in der 25. Minute in Überzahl mit 2:1 in Führung. Krefeld wirkte nervös und brachte sich durch weitere Strafen aus dem Rhythmus. Die Starbulls konnten das Momentum nutzen und in der 35. Minute sogar auf 3:1 erhöhen. Erneut trug sich Hauner als Torschütze ein. Kurz darauf keimte bei den Pinguinen wieder Hoffnung auf. Ebenfalls zum zweiten Mal war es Vandane, der in der 38. Minute vorbereitet von Maxi Adam und Rückkehrer Lucas Lessio, im Powerplay auf 2:3 verkürzte.

Im Schlussdrittel verwalteten die Starbulls das Ergebnis durch eine disziplinierte Defensivleistung und konnten durch die freiwerdenden Räume die Seidenstädter auskontern. Norman Hauner krönte seine Leistung mit seinem dritten Treffer, als er in der 47. Minute eine sehenswerte Kombination mit C.J. Stretch und Lukas Laub zum 4:2 abschloss. Krefeld bemühte sich, zurück ins Spiel zu kommen, bleib jedoch erfolglos. In der Schlussphase setzte der KEV alles auf eine Karte und nahm Goalie Felix Bick zugunsten eines sechsten Feldspielers vom Eis. Das Risiko wurde nicht belohnt. Stattdessen markierte Stefan Reiter in der Schlussminute den 5:2- Endstand und sicherte Rosenheim drei Punkte.

„Ich hatte ein bisschen Angst im ersten Drittel nach der langen Busreise, denn Krefeld hat sehr druckvoll gespielt. Wir haben das aber gut überstanden. Überzahl ist nicht unser bester Freund gewesen in diesem Jahr, aber wir haben das zuletzt intensiv trainiert und heute war es der Schlüssel zum Erfolg, zusammen mit unser Defensivleistung und unserer Torwartleistung“, analysiert Jari Pasanen nach dem Spiel. „Hauner mit drei Toren war sicherlich unser Matchwinner, aber auch die Leute, die den Screen vor dem Tor gemacht haben, waren wichtig. Es war eine tolle Mannschaftleistung“, so der Rosenheimer Cheftrainer über den zweiten Drei-Punkte-Erfolg seines Teams in der laufenden Saison.

