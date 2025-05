Starbulls Rosenheim: Vorbereitungsspiele fÃ¼r die Saison 2025/26 stehen fest

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim haben ihren Fahrplan für die bevorstehende Vorbereitung auf die DEL2-Saison 2025/26 bekannt gegeben.

Insgesamt stehen fünf Testspiele auf dem Programm – darunter ein Turnier in Deggendorf sowie zwei Auswärtsspiele in Slowenien und Österreich.

Den Auftakt macht das Turnier im Eisstadion Deggendorf am Samstag, den 30. August. Dort trifft das Team von Jari Pasanen im Halbfinale auf die Eisbären Regensburg. Je nach Ausgang folgt am Sonntag, den 31. August, entweder das Finale oder das Spiel um Platz 3 gegen den Deggendorfer SC oder die Saale Bulls Halle.

Am Donnerstag, den 4. September, steht ein Auswärtsspiel beim slowenischen Club HK Olimpija Ljubljana an. Spielbeginn in der Hala Tivoli ist um 19:15 Uhr. Zwei Tage später, am Samstag, den 6. September, sind die Starbulls zu Gast in der Stadthalle Villach, wo sie um 15:30 Uhr auf den EC VSV treffen.

Zum Abschluss der Vorbereitung empfangen die Starbulls am Freitag, den 12. September, die Blue Devils Weiden im ROFA-Stadion. Das Spiel beginnt um 19:30 Uhr.

Es ist möglich, dass der Vorbereitungsplan noch angepasst wird und ein weiteres Spiel dazukommt. Hierzu würde es dann jedoch noch ein Update geben. Die Vorbereitungsspiele dienen der sportlichen Einstimmung auf die neue Saison, die im Anschluss offiziell beginnt.

