Starbulls Rosenheim verzeichnen vier weitere AbgÃ¤nge

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim verabschieden vier Spieler.

Denis Shevyrin, Marvin Feigl, Sebastian Cimmerman und Christian Obu werden kommende Saison nicht mehr für die Grün-Weißen auflaufen.

Der Abschluss einer Saison bringt auch immer wichtige Kaderentscheidungen mit sich. Neben den zwei bereits verkündeten Neuzugängen mit Nirschl und Sarault gibt es auch einige Abgänge zu vermelden.

In der Defensive wird Denis Shevyrin die Rosenheimer verlassen. Shevyrin hat in der vergangenen Spielzeit 40 Spiele im Grün-Weißem Trikot absolviert und hat mit einem Tor und neun Vorlagen zehn Scorerpunkte erreichte.

Auch in der Offensive ergeben sich einige Veränderungen. Ebenso nicht mehr für die Starbulls Rosenheim auflaufen wird Marvin Feigl, welcher auch eine Saison in Rosenheim verbracht hat. In ebenfalls 40 Spielen brachte es Feigl mit zwei Toren und vier Assists auf sechs Scorerpunkte. Bei Sebastian Cimmerman stehen die Zeichen auch auf Abschied. Der 21-Jährige hat in einer Spielzeit bei den Starbulls in 48 Spielen ebenfalls sechs Scorerpunkte mit zwei Toren und vier Vorlagen erreicht.

Zudem wird uns diese Saison auch Christian Obu verlassen, welcher bereits seit Anfang der vergangenen Saison per Förderlizenz bei den Lindau Islanders gespielt hat.

Des Weiteren wollen wir an dieser Stelle auch noch von Tobias Beck verabschieden. Beck hat mit einer Förderlizenz vom EC Peiting insgesamt fünf Spiele im Trikot der Starbulls absolviert und das Team vor allem in den Zeiten der geringen Kaderdichte durch Krankheiten und Verletzungen stark unterstützt.

Kein Abschied fällt leicht

Die Starbulls Rosenheim bedanken sich bei allen genannten Spielern für ihren Einsatz in der vergangenen Saison. Während ein solcher Abschied immer schwerfällt, öffnet dieser gleichzeitig neue Türen für kommende Herausforderungen und Chancen. Gerade für diese neuen Aufgaben wünschen wir allen viel Erfolg sowie für die private Zukunft alles Gute.