Starbulls Rosenheim verpflichten weiteren Verteidiger aus der Penny DEL

Rosenheim. (PM Starbulls) Es geht in den Endspurt der Kaderplanung.

Mit dem 22-jährigen Simon Gnyp verpflichten die Starbulls Rosenheim den letzten Verteidiger. Gnyp wechselt nach einem Jahr bei den Löwen Frankfurt an die Mangfall.

Simon Gnyp hat bereits in seiner Jugend auf sich Aufmerksam machen können. Dabei durchlief er die Nachwuchsabteilungen des EV Landshuts und der Kölner Haie. In Köln konnte der junge Verteidiger bereits einiges an DEL-Erfahrung sammeln. Gerade für sein noch sehr junges Alter kann der Linksschütze auf bereits 129 Einsätze in der höchsten deutschen Spielklasse zurückblicken.

Aber auch in der DEL2 ist Gnyp kein unbeschriebenes Blatt. Auch hier bestritt er schon 132 Spiele und kam hier mit 10 Toren und 31 Torvorlagen auf starke 0.31 Punkte im Schnitt pro Spiel.

Letzte fehlende Position in der Verteidigung

Jari Pasanen, Headcoach der Starbulls Rosenheim, über die Verpflichtung von Gnyp: „Simon ist trotz seiner jungen Jahre ein bereits sehr erfahrener Spieler. In seinen drei DEL-Stationen hat er es nicht geschafft seine Rolle zu finden. In der DEL2 hingegen, für Bayreuth und Ravensburg, hat er seine Fähigkeiten als Top 4 Verteidiger unter Beweis gestellt, und kann das bei uns hoffentlich auch erfüllen. Er ist ein spielstarker Verteidiger, welcher über ein gutes Auge und gute Pässe verfügt.

Weiterer U24 Spieler

Starbulls Vorstand Christian Hötzendorfer freut sich über die Verpflichtung von Simon Gnyp: „Das DEL2-Reglement sieht ja bekanntlich vor, dass man pro Spiel nur maximal 15 Spieler auf den Spielberichtsbogen schreiben darf, die über 24 Jahre alt sind. Der Torwart zählt dabei mit dazu. Deshalb waren wir schon in der alten Saison perspektivisch auf der Suche nach einem spielerfahrenen deutschen Verteidiger, der unter 24 Jahre alt ist und heuer voll mit uns mitspielen kann. Das ist auf dem deutschen Spielermarkt gar nicht so einfach, weil junge Talente sehr rar sind. Darum freut es mich jetzt umso mehr, dass wir mit Simon einen Verteidiger gefunden haben, der diese Anforderungen erfüllt. Das gibt uns mehr Flexibilität beim Zusammenstellen der 15 Ü24-Stellen pro Spiel. Simons letztjährige Performance für die Frankfurter Löwen in der DEL mit durchschnittlich 10 bis 15 Spielminuten pro Spiel und 36 absolvierten Partien zeigen, dass man mit ihm rechnen darf.“

Der Kader 2024/25 in der Übersicht

Tor: Autio (AL), Mühlberger, Scherer

Verteidigung: Dybowski, Gnyp (U24), Hanna (AL), Kaisler, Kolb, Kühnhauser (U21), Möchel, Tiffels, Vollmayer, Zerressen

Sturm: Ewanyk, Handschuh (U24), Hauner, Kuqi (U24), Laub, Nirschl, Sarault (AL), Stretch (AL), Strodel, Zwickl (U21)