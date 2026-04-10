Starbulls Rosenheim verpflichten Ryan McKiernan

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim verstärken ihren Kader zur kommenden Saison mit einem echten Top-Verteidiger: Ryan McKiernan wechselt aus der DEL nach Rosenheim und wird künftig für die Starbulls auflaufen.

Der deutsch-amerikanische Verteidiger bringt umfangreiche Erfahrung aus europäischen Top-Ligen mit. In der DEL machte McKiernan vor allem bei den Eisbären Berlin auf sich aufmerksam, wo er als Meisterspieler und Playoff MVP zu den herausragenden Verteidigern der Liga zählte. Auch in den vergangenen Jahren war der Rechtsschütze in der DEL aktiv und stellte seine Qualitäten konstant unter Beweis.

McKiernan gilt als moderner Verteidiger, der defensiv zuverlässig agiert und gleichzeitig offensiv Akzente setzen kann. Mit seiner Übersicht, seinem Spielaufbau und seiner Präsenz auf dem Eis bringt er wichtige Impulse von der blauen Linie.

Mit der Verpflichtung des 36-Jährigen gewinnen die Starbulls Qualität, Routine und Führungsstärke – und einen Spieler, der auch in der DEL2 den Unterschied machen kann.

„Ryan ist ein sehr kompletter Verteidiger mit viel Erfahrung auf hohem Niveau“, sagt Starbulls-Headcoach Jari Pasanen. „Er hat einen sehr guten Schuss und ist ein guter Aufbauspieler. Er bringt Ruhe ins Spiel, hat eine gute Übersicht und kann sowohl defensiv als auch offensiv Verantwortung übernehmen. Er ist sicherlich ein Spieler, der nicht nur sich selbst pushen kann, sondern auch die gesamte Mannschaft mitnehmen kann.“

Ryan McKiernan sagt folgendes über seine Zukunft in Rosenheim: „Ich freue mich sehr, zu den Starbulls zu kommen und die Mannschaft auf ihrem Weg in Richtung DEL zu unterstützen. Ich habe viel Gutes über das Stadion und die Fans gehört. Auch meine Familie freut sich sehr darauf, in eine der schönsten Regionen des Landes zu ziehen.“

Die Starbulls Rosenheim freuen sich, Ryan McKiernan in Rosenheim begrüßen zu dürfen und wünschen ihm einen erfolgreichen Start im grün-weißen Trikot.