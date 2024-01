Starbulls Rosenheim verpflichten erfahrenen Ex-DEL Verteidiger

Artikel anhören Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim haben den 29-jährigen Verteidiger Dominik Tiffels verpflichtet. Tiffels wechselt aus der Oberliga Süd von den Bayreuth...

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim haben den 29-jährigen Verteidiger Dominik Tiffels verpflichtet.

Tiffels wechselt aus der Oberliga Süd von den Bayreuth Tigers zu den Rosenheimern. Hiobsbotschaft bei Shane Hanna.

Seit einigen Wochen sichten die Verantwortlichen der Starbulls Rosenheim intensiv den Spielermarkt. In Verbindung mit einer Verletzung von Shane Hanna wurde der Fokus nun auf einen deutschen Verteidiger gelegt. Wie Hanna sollte dieser ein Rechtsschütze sein.

Mit Dominik Tiffels sind die Grün-Weißen nun fündig geworden. Der 29-jährige Tiffels kann auf Grund einer Ausstiegsklausel mit sofortiger Wirkung von den Bayreuth Tigers aus der Oberliga Süd an die Mangfall wechseln.

Mit einem ersten Einsatz von Dominik Tiffels wird zum Heimspiel gegen die Dresdner Eislöwen zu rechnen sein. Tiffels wird künftig mit der Nummer 14 für die Grün-Weißen auflaufen und auch in der Saison 2024/2025 im Aufgebot der Starbulls stehen.

Erfahrung von über 300 DEL-Spielen

Der gebürtige Kölner kann in seiner bisherigen Karriere auf viele hochklassige Spiele zurückblicken. Neben über 300 Einsätzen für Hamburg, Bremerhaven, Köln und Krefeld hatte Tiffels auch die Ehre in zwei Spielen für die deutsche Nationalmannschaft aufzulaufen.

In der vergangenen Saison ist Tiffels für den Rosenheimer Ligakonkurrenten aus Krefeld aufgelaufen.

Headcoach Jari Pasanen äußert sich zu Dominik Tiffels wie folgt: „Dominik ist ein sehr erfahrener defensiver Verteidiger, der die Scheibe schnell bewegen kann und dabei ein guter Läufer ist. Wir freuen uns, dass es mit der Verpflichtung funktioniert hat.“

Hanna fällt mehrere Wochen aus

Die Bedeutung des Neuzugangs wird durch eine Verletzung des Rosenheimer Top-Verteidigers Shane Hanna unterstrichen. „Shane hat bereits die letzten Wochen angeschlagen und mit Schmerzen gespielt. Umso beachtlicher ist die Leistung, die er Spiel für Spiel gezeigt hat. Nun wurden die Schmerzen allerdings zu groß, so dass Shane bereits heute operiert wurde und für mehrere Wochen ausfällt. Auch wenn Dominik Tiffels ein anderer Spielertyp ist, so ist es für uns dennoch enorm wichtig drei Rechtsschützen in der Verteidigung zu haben.“, so Pasanen abschließend.