Starbulls Rosenheim verpflichten Dylan Plouffe

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim haben den 25-jährigen, deutsch-kanadischen Verteidiger Dylan Plouffe unter Vertrag genommen.

Plouffe wechselt vom DEL2-Ligakonkurrenten Lausitzer Füchse aus Weißwasser nach Rosenheim. Er wird ab der kommenden Saison mit der Rückennummer 6 für die Grün-Weißen auflaufen.

In der abgelaufenen DEL2-Spielzeit 2024/25 absolvierte Plouffe 42 Partien für die Lausitzer Füchse und verbuchte dabei 15 Scorerpunkte (4 Tore, 11 Assists). Anfang Dezember 2024 erzielte der Linksschütze dabei sogar einen Treffer in der Verlängerung gegen die Starbulls und sicherte Weißwasser damit den Zusatzpunkt – nun sollen seine Tore künftig die Rosenheimer Fans zum Jubeln bringen.

Schon vor seinem Wechsel nach Deutschland stellte Plouffe seine Qualitäten unter Beweis: An der University of Alberta sammelte er in drei Jahren 64 Punkte (14 Tore, 50 Assists) in 89 Spielen. Diese Erfahrungen und Fähigkeiten zahlten sich auch in Weißwasser aus, wo Plouffe zu den Aktivposten in der Füchse-Defensive gehörte.

Offensivstarker Verteidiger mit Allround-Qualitäten

Dylan Plouffe gilt als offensivstarker Verteidiger, der besonders im Powerplay seine Stärken ausspielt. Er verfügt über einen harten Schuss und viel Übersicht, wodurch er das Spiel von der blauen Linie aus klug lenken kann. Gleichzeitig scheut der 1,83 m große und 91 kg schwere Defensivspieler keine Zweikämpfe und arbeitet engagiert in der eigenen Zone.

Starbulls-Coach Jari Pasanen freut sich über den Neuzugang: „Dylan ist ein Verteidiger, der uns mit seiner offensiven Spielweise und seiner Erfahrung weiterhelfen wird. Er wird unserer Mannschaft Stabilität in der Abwehr verleihen und zugleich für mehr Torgefahr von der blauen Linie sorgen.“

Mit der Verpflichtung von Dylan Plouffe treiben die Starbulls Rosenheim ihre Kaderplanung für die kommende Saison weiter voran. Fans dürfen sich auf einen dynamischen Verteidiger freuen, der mit Herz und Leidenschaft für die Grün-Weißen auflaufen wird.

Dylan Plouffe über seinen Wechsel an die Mangfall: „Ich freue mich sehr, dass ich bald der Starbulls-Familie angehören darf. Es wird eine Freude sein, für die Stadt und die Fans zu spielen, zusammen mit einer sehr starken Truppe von Spielern. Ich freue mich auf die Herausforderungen, die kommende Saison auf uns warten“

