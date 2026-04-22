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Starbulls Rosenheim verpflichten Dominik Groß

22. April 20261 Mins read79
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Dominik Groß und Cody Porter - © by Sportfoto-Sale (DR)
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Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim verstärken ihren Kader zur kommenden Saison mit Dominik Groß.

Der 21-jährige Verteidiger wird eine weitere wichtige U24-Stelle im Kader besetzen.

Der gebürtige Straubinger durchlief seine Ausbildung in renommierten Nachwuchsprogrammen und sammelte bereits früh Erfahrung im Profibereich. In der vergangenen Saison stand Groß zunächst beim EV Landshut unter Vertrag, ehe er im weiteren Verlauf zum ESV Kaufbeuren wechselte.

Mit seiner Dynamik, seinem Tempo und seiner Entwicklungsperspektive passt Groß ideal in das Anforderungsprofil der Starbulls auf den U24-Positionen. Der junge Verteidiger bringt die Voraussetzungen mit, sich auf DEL2-Niveau weiterzuentwickeln und eine wichtige Rolle im Team einzunehmen.

„Dominik ist ein groß gewachsener Spieler mit viel Reichweite, was ihm vor allem in der Defensive zugutekommt. Er spielt sehr aggressiv und bringt damit gute Voraussetzungen für seine Aufgaben in unserem Spiel mit“ , sagt Starbulls-Headcoach Jari Pasanen. „Zudem hat er bereits Erfahrung in der DEL2 gesammelt und bringt einen großen Willen mit, sich weiterzuentwickeln.“

Mit der Verpflichtung von Dominik Groß schließen die Starbulls ihre Planungen auf der U24-Position vorerst ab und setzen weiterhin auf eine ausgewogene Mischung aus Erfahrung und Entwicklungspotenzial im Kader.

Auch Dominik Groß blickt voller Vorfreude auf seine neue Aufgabe: „Die Starbulls Rosenheim sind ein Verein mit großer Tradition und klaren Zielen. Noch dazu in Kombination mit diesen unglaublichen Fans wurde für mich schnell klar, für welches Team ich diese Saison kämpfen werde.“

Die Starbulls Rosenheim freuen sich, Dominik Groß in Rosenheim begrüßen zu dürfen und wünschen ihm einen erfolgreichen Start im grün-weißen Trikot.

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