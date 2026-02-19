Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim vermelden die nächste Vertragsverlängerung
Starbulls RosenheimTransfer-News

Starbulls Rosenheim vermelden die nächste Vertragsverlängerung

19. Februar 20261 Mins read100
Share
Dominik Kolb - © Sportfoto-Sale (DR)
Share

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim freuen sich, die Vertragsverlängerung mit Dominik Kolb um ein weiteres Jahr bekanntgeben zu dürfen.

Der Routinier geht somit in seine siebte Saison bei den Starbulls und setzt seine erfolgreiche Zeit in Rosenheim fort.

Dominik Kolb hat sich über die Jahre als zuverlässiger Allrounder im Kader etabliert. In der aktuellen DEL2-Saison zeigte der gelernte Verteidiger erneut starke Leistungen und brachte seine Erfahrung auf das Eis, bevor er zuletzt beim Heimspiel gegen Kassel für seinen 250. Einsatz im Starbulls-Trikot geehrt wurde – ein Meilenstein in seiner Karriere.

Mit der nun erfolgten Verlängerung erhält Kolb die Chance, diese Spielanzahl in der kommenden Saison weiter auszubauen und seine Entwicklung im Starbulls-Dress fortzusetzen. Der 29-Jährige überzeugte auch in der laufenden Spielzeit als stetiger Leistungsträger, der nicht nur defensiv stabil agiert, sondern auch immer wieder offensiv Akzente setzt.

„Dominik ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft – auf und neben dem Eis“, sagt Headcoach Jari Pasanen zur Verlängerung. „Seine Erfahrung, Vielseitigkeit und seine konstante Performance machen ihn zu einem wertvollen Spieler für uns. Wir freuen uns sehr, dass er weiterhin für die Starbulls aufläuft.“

Mit seiner Verlängerung ist Dominik Kolb ein weiterer Baustein im Kader der Starbulls für die kommende Saison, der sowohl sportlich als auch menschlich für Kontinuität und Stabilität steht.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
97
Welches Team gewinnt in dieser Saison die DEL2 Meisterschaft?

Share
Previous post Beppi Eberhardt bleibt ein Gladiator

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Transfer-NewsTSV Erding Gladiators

Beppi Eberhardt bleibt ein Gladiator

Erding. (PM Gladiators) Die Erding Gladiators haben die nächste wichtige Personalentscheidung für...

By19. Februar 2026
Starbulls Rosenheim

Für Anne. Für ALLE. Fürs Leben. – Besonderer Charity-Spieltag im ROFA-Stadion

Rosenheim. (PM Starbulls) Am kommenden Sonntag steht im ROFA-Stadion nicht nur sportlich...

By19. Februar 2026
NHLTransfer-News

Paul Coffey kehrt ins Trainerteam der Oilers zurück

Edmonton, AB. (PM Oilers) Die Edmonton Oilers gaben heute bekannt, dass Paul...

By18. Februar 2026
Eispiraten CrimmitschauTransfer-News

Eispiraten verpflichten Philipp Kuhnekath

Crimmitschau. (PM Eispiraten) Die Eispiraten Crimmitschau haben auf die aktuelle personelle und...

By18. Februar 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten