Starbulls Rosenheim vermelden die nächste Vertragsverlängerung

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim freuen sich, die Vertragsverlängerung mit Dominik Kolb um ein weiteres Jahr bekanntgeben zu dürfen.

Der Routinier geht somit in seine siebte Saison bei den Starbulls und setzt seine erfolgreiche Zeit in Rosenheim fort.

Dominik Kolb hat sich über die Jahre als zuverlässiger Allrounder im Kader etabliert. In der aktuellen DEL2-Saison zeigte der gelernte Verteidiger erneut starke Leistungen und brachte seine Erfahrung auf das Eis, bevor er zuletzt beim Heimspiel gegen Kassel für seinen 250. Einsatz im Starbulls-Trikot geehrt wurde – ein Meilenstein in seiner Karriere.

Mit der nun erfolgten Verlängerung erhält Kolb die Chance, diese Spielanzahl in der kommenden Saison weiter auszubauen und seine Entwicklung im Starbulls-Dress fortzusetzen. Der 29-Jährige überzeugte auch in der laufenden Spielzeit als stetiger Leistungsträger, der nicht nur defensiv stabil agiert, sondern auch immer wieder offensiv Akzente setzt.

„Dominik ist ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft – auf und neben dem Eis“, sagt Headcoach Jari Pasanen zur Verlängerung. „Seine Erfahrung, Vielseitigkeit und seine konstante Performance machen ihn zu einem wertvollen Spieler für uns. Wir freuen uns sehr, dass er weiterhin für die Starbulls aufläuft.“

Mit seiner Verlängerung ist Dominik Kolb ein weiterer Baustein im Kader der Starbulls für die kommende Saison, der sowohl sportlich als auch menschlich für Kontinuität und Stabilität steht.