Starbulls Rosenheim verlÃ¤ngern Vertrag mit Dominik Kolb

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim freuen sich, die Vertragsverlängerung mit Verteidiger Dominik Kolb bekanntzugeben.

Der 28-jährige Allrounder bleibt dem Team somit auch in der kommenden Saison erhalten.

Dominik Kolb wechselte zur Saison 2020/21 nach Rosenheim und hat sich seitdem als feste Größe in der Mannschaft etabliert. In der aktuellen Saison bestritt er 31 Spiele für die Starbulls und erzielte dabei zwei Tore und gab zwei Vorlagen. Sein vielseitiges Spiel und sein Einsatz auf dem Eis machen ihn zu einem wichtigen Bestandteil des Teams.

Cheftrainer Jari Pasanen zur Vertragsverlängerung: „Dominik ist sehr wichtiger Spieler für uns, der sowohl defensiv als auch offensiv Akzente setzen kann. Seine Erfahrung und sein Engagement sind für unser Team von großer Bedeutung. Wir freuen uns, weiterhin mit ihm zusammenarbeiten zu können.“

Auch Dominik Kolb zeigte sich erfreut über die Fortsetzung seiner Zeit in Rosenheim: „Rosenheim ist in den bisherigen fünf Jahren hier eine neue Heimat geworden. Da musste ich auch nicht lange überlegen, wo die Verantwortlichen auf mich zukamen bezüglich eines neuen Vertrags. Ich freue mich sehr, dass ich meine Schlittschuhe auch in der kommenden Saison wieder für die Starbulls schnüren darf.“

Die Starbulls Rosenheim setzen mit dieser Vertragsverlängerung ein Zeichen der Kontinuität und bauen weiter auf bewährte Kräfte im Team. Zusammen mit Spielern wie Verteidiger Maximilian Vollmayer, welcher für die kommende Saison noch einen bestehenden Vertrag hat, sind es genau solche Charaktere, welche die Identität und die Tradition des Vereins nach außen repräsentieren.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV