Starbulls Rosenheim verabschieden drei gestandene Spieler

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim geben bekannt, dass die Spieler Stefan Reiter, Manuel Strodel und Simon Gnyp den Verein verlassen werden.

Mit Stefan Reiter und Manuel Strodel verabschieden sich zwei Spieler, die über drei Jahre hinweg ein fester Bestandteil des Teams waren. Beide kamen im Sommer 2021 nach Rosenheim und zählten seitdem zu den konstanten Leistungsträgern im grün-weißen Trikot. Gemeinsam feierten sie mit der Mannschaft in der Saison 2022/23 den Aufstieg in die DEL2 – ein Meilenstein in der jüngeren Vereinsgeschichte, zu dem beide mit viel Einsatz, Leidenschaft und Erfahrung maßgeblich beitrugen. Simon Gnyp, der zur Saison 2024/25 von den Löwen Frankfurt zu den Starbulls wechselte, wird den Verein nach einem Jahr wieder verlassen.

Cheftrainer Jari Pasanen äußert sich zu den Abgängen: „Stefan und Manuel waren in den letzten drei Jahren zwei absolute Identifikationsfiguren. Beide haben sich voll mit dem Verein identifiziert und auf sowie neben dem Eis Verantwortung übernommen. Ihr Anteil an unserem Aufstieg war enorm. Auch Simon hat sich sehr gut in die Mannschaft eingefügt und sportlich weiterentwickelt.“

Die Starbulls Rosenheim bedanken sich bei Stefan Reiter, Manuel Strodel und Simon Gnyp für ihr Engagement und die gemeinsamen Jahre im Trikot der Starbulls.

