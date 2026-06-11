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Starbulls RosenheimTransfer-News

Starbulls Rosenheim trennen sich von jungem Allrounder

11. Juni 20261 Mins read103
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Tobias Beck (50), Starbulls Rosenheim, behauptet die Scheibe gegen den Stick-Check von Tyler McNeely (94), Bietigheim Steelers. - © Starbulls Rosenheim Media (Schirmer, Lion)
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Die Starbulls Rosenheim und Tobias Beck gehen künftig getrennte Wege.

Der 23-jährige Verteidiger ist mit dem Wunsch an den Verein herangetreten, seinen bestehenden Vertrag aufzulösen.

Die Verantwortlichen der Starbulls Rosenheim haben diesem Wunsch entsprochen. Tobias Beck wird den Verein somit verlassen und sich einer neuen sportlichen Herausforderung widmen.
Tobias Beck wechselte zur Saison 2024/25 zurück nach Rosenheim und absolvierte in den vergangenen beiden Spielzeiten insgesamt 66 Pflichtspiele im Trikot der Starbulls.

Die Starbulls Rosenheim bedanken sich bei Tobias Beck für seinen Einsatz in den vergangenen Jahren und wünschen ihm für seine sportliche und private Zukunft alles Gute sowie viel Erfolg.

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