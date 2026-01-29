Starbulls Rosenheim treffen auf die starken Verfolger Regensburg und Bietigheim

Rosenheim. (PM Starbulls) Das letzte Hauptrundenviertel in der DEL 2 bricht an – und die auf Tabellenplatz drei stehenden Starbulls Rosenheim sind am Wochenende gleich zweimal gegen starke Verfolger gefordert.

Am Freitag steht das Auswärtsduell mit den Eisbären Regensburg auf dem Programm (20 Uhr), am Sonntag folgt das Rosenheimer Heimspiel gegen die Bietigheim Steelers (17 Uhr, ROFA-Stadion). Noch ist der Vorsprung der Starbulls auf die beiden Kontrahenten, die punktgleich die Tabellenränge vier und fünf belegen, mit 13 Zählern deutlich. Damit das so bleibt, wollen die Grün-Weißen nach einem zuletzt punktlosen Wochenende wieder in die Erfolgsspur finden. Allerdings sorgt eine Krankheitswelle im Team für Unwägbarkeiten.

Trotz der LeistBietigheim Steelers: Zurück in der DEL2 mit frischem Rückenwind – Schwere Vorwürfe gegen Headcoach Alexander Dück belasten schwerungsdelle am vergangenen Wochenende mit der Nullrunde bei den Spielen gegen Düsseldorf (1:6) und in Weiden (1:3) stehen die Starbulls Rosenheim nach drei absolvierten Hauptrundenvierteln im DEL2-Klassement glänzend da. Mit 74 Zählern aus 39 Partien – im Schnitt 1,90 Punkte pro Spiel – belegen die Grün-Weißen den dritten Tabellenrang. Der Vorsprung auf die punktgleichen Verfolger Bietigheim, Regenburg und Ravensburg beträgt 13 Spiele vor der Endabrechnung satte 13 Zähler.

Starbulls gegen Regensburg noch ohne Sieg

Am anstehenden Wochenende treffen die Starbulls nun auf zwei dieser Teams. Am Freitagabend ist das Rosenheimer DEL2-Team zu Gast in Regensburg. Die Eisbären aus der 150.000-Einwohnerstadt an der Donau sind der einzige Ligakontrahent, gegen den die Grün-Weißen in der laufenden Spielzeit noch nicht gewinnen konnten (zuhause 1:2 und 2:3 nach Penaltyschießen, auswärts 0:3).

An sich sind die Starbulls mit 41 Punkten aus 20 Spielen sehr auswärtsstark. Regenburg zeigte sich aber zuletzt sehr erfolgreich auf eigenem Eis und konnte die letzten vier Heimspiele für sich entscheiden. Prunkstück der Mannschaft von Cheftrainer Peter Flache ist das Penalty Killing (Ligaspitze mit 86,4 Prozent). Die Fangquote von Torwart Jonas Neffin aus den drei bisherigen Saisonduellen mit den Starbulls liegt bei 97,32 Prozent!

Sonntagsgegner Bietigheim mit starker Formkurve

Im Gegensatz zu den Eisbären Regensburg, die seit der Anfangsphase der Saison beständig im Tabellenmittelfeld mit Tendenz „Top Six“ rangieren, haben sich die Bietigheim Steelers auf bemerkenswerte Art und Weise nach oben gearbeitet. Am 10. Spieltag trug der Wiederaufsteiger aus der Oberliga Süd noch die Rote Laterne, seit drei Spieltagen steht er nun auf Tabellenplatz vier!

Unter dem 45-jährigen Deutsch-Kasachen Alexander Dück als Headcoach haben sich die Bietigheimer effektiv verstärkt und stellten ihre Auswärtsstärke schon mehrfach eindrucksvoll unter Beweis. Zuletzt gewannen die Steelers in der Fremde dreimal hintereinander (in Kassel, in Landshut und in Crimmitschau).

Bei den Bietigheimern produzieren die Kontingentstürmer am Fließband. Jack Dugan (20 Tore, 29 Vorlagen), Brett Kemp (17/22), Marek Racuk (12/24) und Cole Fonstad (12/16 – das aber in erst 25 Spielen) kommen zusammen auf 152 Scorerpunkte. Auch beim in Rosenheim bestens bekannten Tyler McNeely läuft es in seiner ersten DEL2-Saison mit deutschem Pass gut (9 Tore, 14 Assists). Am funktionierenden Secondary Scoring haben aber auch Center Mike Fischer, Kapitän Alex Preibisch, der nachverpflichtete Deutsch-Tscheche Filip Reisnecker und der Ex-Rosenheimer Bastian Eckl ihre Aktien.

Ein weiterer ehemaliger Starbulls-Akteur wird den Steelers am Sonntag hingegen fehlen: Für Benjamin Zientek könnte eine kürzlich notwendige Operation sogar das Saisonaus bedeuten.

Heftige Krankheitswelle im Rosenheimer Team

Bei den Starbulls haben sich nach dem Spiel in Weiden ab Sonntagabend nach und nach Spieler krankgemeldet. Bis Mittwoch hat es die halbe Mannschaft getroffen – inklusive Jari Pasanen. Entsprechend reduziert wurde trainiert. Rosenheims Headcoach hofft, dass ihm bis Freitag wieder genug gesunde Akteure zur Verfügung stehen, um ein schlagkräftiges Team aufzubieten.

Auf den Augsburger Förderlizenzspieler Sebastian Zwickl kann Pasanen wieder zurückgreifen (die PENNY DEL hat Olympiapause). Das Comeback von Lewis Zerter-Gossage ist fest eingeplant, die Rückkehr von Lukas Laub dagegen noch unwahrscheinlich, die von Joel Keussen ausgeschlossen.

Allen Aufstellungs-Eventualitäten zum Trotz: Nach zuletzt zwei Pleiten im ROFA-Stadion mit jeweils nur einem einzigen eigenen Treffer wollen die Starbulls sich und ihren Fans am Sonntag gegen Bietigheim unbedingt wieder einen Heimsieg bescheren. Wichtig wäre es, selbst in Führung zu gehen. Denn in dieser Saison gelang den Grün-Weißen noch kein einziger Heimdreier, wenn der Gegner das erste Tor erzielte.

Die Spiele der Starbulls in der DEL 2 am Freitag um 20 Uhr in Regensburg und am Sonntag um 17 Uhr gegen Bietigheim werden live auf www.sporteurope.tv übertragen. Eintrittskarten für das Heimspiel am Sonntag im ROFA-Stadion sind im Ticketshop auf www.starbulls.de online buchbar. Die Stadionkasse öffnet am Spieltag um 15 Uhr.

