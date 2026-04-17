Starbulls Rosenheim stellen Weichen für die Zukunft

Rosenheim. (PM Starbulls) Im Rahmen der außerordentlichen Mitgliederversammlung haben die Starbulls Rosenheim wichtige Entscheidungen für die zukünftige Ausrichtung des Vereins getroffen.

Im Mittelpunkt der Versammlung stand die Abstimmung zur Ausgliederung des wirtschaftlichen Spielbetriebs in die SBR Spielbetriebs GmbH & Co. KG. Die anwesenden stimmberechtigten Mitglieder votierten mit großer Mehrheit für diesen Schritt: 150 Ja-Stimmen standen einer Gegenstimme gegenüber. Damit ist der Weg für die Umsetzung der Ausgliederung geebnet.

Zudem wurde die Nachbesetzung im Vorstand beschlossen: Stefan Redl übernimmt künftig die Position von Hans-Peter Schwarzfischer. Hans-Peter Schwarzfischer kann aufgrund seiner neuen Aufgabe als Geschäftsführer innerhalb der Organisationsstruktur der Starbulls nicht mehr dem Vorstand angehören.

Neben den zentralen Beschlüssen standen unter anderem der Finanzbericht der Saison 2024/25, der Bericht der Kassenprüfer sowie weitere Informationen rund um aktuelle und zukünftige Entwicklungen des Vereins auf der Tagesordnung.

Mit den gefassten Beschlüssen setzen die Starbulls Rosenheim wichtige strukturelle Grundlagen für die kommenden Jahre und die weitere sportliche Entwicklung.

Die Starbulls Rosenheim bedanken sich bei allen anwesenden Mitgliedern für ihre Teilnahme und das entgegengebrachte Vertrauen.