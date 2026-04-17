Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim stellen Weichen für die Zukunft
Starbulls Rosenheim

Starbulls Rosenheim stellen Weichen für die Zukunft

17. April 20261 Mins read74
Share
MV der Starbulls Rosenheim - © Christoph Sinzinger
Share

Rosenheim. (PM Starbulls) Im Rahmen der außerordentlichen Mitgliederversammlung haben die Starbulls Rosenheim wichtige Entscheidungen für die zukünftige Ausrichtung des Vereins getroffen.

Im Mittelpunkt der Versammlung stand die Abstimmung zur Ausgliederung des wirtschaftlichen Spielbetriebs in die SBR Spielbetriebs GmbH & Co. KG. Die anwesenden stimmberechtigten Mitglieder votierten mit großer Mehrheit für diesen Schritt: 150 Ja-Stimmen standen einer Gegenstimme gegenüber. Damit ist der Weg für die Umsetzung der Ausgliederung geebnet.

Zudem wurde die Nachbesetzung im Vorstand beschlossen: Stefan Redl übernimmt künftig die Position von Hans-Peter Schwarzfischer. Hans-Peter Schwarzfischer kann aufgrund seiner neuen Aufgabe als Geschäftsführer innerhalb der Organisationsstruktur der Starbulls nicht mehr dem Vorstand angehören.

Neben den zentralen Beschlüssen standen unter anderem der Finanzbericht der Saison 2024/25, der Bericht der Kassenprüfer sowie weitere Informationen rund um aktuelle und zukünftige Entwicklungen des Vereins auf der Tagesordnung.

Mit den gefassten Beschlüssen setzen die Starbulls Rosenheim wichtige strukturelle Grundlagen für die kommenden Jahre und die weitere sportliche Entwicklung.

Die Starbulls Rosenheim bedanken sich bei allen anwesenden Mitgliedern für ihre Teilnahme und das entgegengebrachte Vertrauen.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
708
Wer wird DEL Champion 2026?

Share
Previous post Erfahrener Top-Goalie mit DEL2-Erfahrung wechselt zu den Eisbären Regensburg

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
GHZD
Anzeige
+18 Glücksspiel kann süchtig machen.
Spielsucht? Hier bekommen Sie Hilfe Wenn Sie Probleme mit Spielsucht haben oder sich um Angehörige oder Freunde sorgen, finden Sie Hilfe bei der „Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung. Unter der kostenlosen Hilfe-Hotline 0800 1 37 27 00 erhalten Sie alle Informationen zu Hilfsangeboten rund um das Thema Spielsucht!
Werbehinweis Diese Website enthält Affiliate-Links. Das bedeutet, dass wir möglicherweise eine Provision erhalten, wenn Sie sich bei einem der verlinkten Portale anmelden. Es entstehen Ihnen keine zusätzlichen Kosten. Es gelten die AGB der jeweiligen Wettanbieter.
Related Articles
Starbulls RosenheimTransfer-News

Neuer Goalie für Rosenheim

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim verstärken ihren Kader zur kommenden Saison...

By17. April 2026
Starbulls RosenheimTransfer-News

Starbulls Rosenheim: Klares Signal für die Zukunft: Shane Hanna verlängert langfristig

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim setzen ein starkes Zeichen für Kontinuität...

By16. April 2026
Starbulls Rosenheim

Starbulls Rosenheim spenden Erlöse aus Nachhaltigkeitsaktion

Rosenheim. (PM Starbulls) Im Rahmen der DEL2-Nachhaltigkeitswoche haben die Starbulls Rosenheim gemeinsam...

By13. April 2026
Starbulls RosenheimTransfer-News

Starbulls Rosenheim verpflichten Ryan McKiernan

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim verstärken ihren Kader zur kommenden Saison...

By10. April 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten