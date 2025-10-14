Starbulls Rosenheim statten Joel Keussen mit Vertrag bis zum Saisonende aus

Rosenheim. (PM Starbulls) Nach einem erfolgreichen Tryout bleibt Verteidiger Joel Keussen den Starbulls Rosenheim bis zum Ende der laufenden Saison erhalten.

Der 34-jährige Routinier hat das Trainerteam in den vergangenen Wochen mit seiner Erfahrung, Präsenz und Spielintelligenz überzeugt und wird weiterhin das Trikot der Starbulls tragen.

Keussen war Ende August zunächst mit einem Tryout-Vertrag zu den Starbulls gestoßen. In dieser Zeit zeigte er sich als verlässlicher Stabilisator in der Defensive und zugleich als Impulsgeber im Spielaufbau. Seine ruhige Art, gepaart mit großer Übersicht und Führungsqualitäten, machen ihn zu einem wichtigen Bestandteil des Teams.

„Joel hat sich in den vergangenen Wochen hervorragend in die Mannschaft eingefügt und auf und neben dem Eis gezeigt, wie wertvoll er für unser Team sein kann“, sagt Headcoach Jari Pasanen. „Seine Erfahrung und Ruhe in entscheidenden Momenten werden uns in der weiteren Saison enorm helfen.“

Die Starbulls Rosenheim freuen sich, mit Joel Keussen auch über das Tryout hinaus in die kommenden Aufgaben zu gehen und gemeinsam die nächsten Schritte in dieser DEL2-Saison zu machen.

