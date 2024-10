Starbulls Rosenheim: Starker Torwart, effektives Powerplay, 4:0-Sieg in Regensburg

Rosenheim. (PM Starbulls) Am 15. Spieltag der DEL2 durften die Starbulls Rosenheim einen 4:0-Auswärtssieg gegen die Eisbären Regensburg feiern. Einmal mehr konnten sich die...

Rosenheim. (PM Starbulls) Am 15. Spieltag der DEL2 durften die Starbulls Rosenheim einen 4:0-Auswärtssieg gegen die Eisbären Regensburg feiern.

Einmal mehr konnten sich die Grün-Weißen auf ihren starken Torwart Oskar Autio verlassen. Zweiter Schlüssel zum Erfolg war das effektive Überzahlspiel, dem an diesem Sonntag drei der vier Rosenheimer Treffer entsprangen. Zum ersten Mal in der laufenden Saison konnte sich endlich auch Ville Järveläinen in die Torschützenliste eintragen, zum bereits zwölften Mal Norman Hauner. Außerdem trafen Stefan Reiter und Lukas Laub

Nach einem torlosen ersten Drittel, in dem die Hausherren mehr vom Spiel hatten und die gefährlicheren Torschüsse abgaben, durften die zahlreichen und lautstarken Rosenheimer Fans unter den 4.325 Zuschauern in der Regensburger Donau-Arena in der 25. Spielminute jubeln. Zunächst verhinderte Oskar Autio mit einem Reflex gegen den frei vor ihm abschließenden Ryon Moser den Regensburger Führungstreffer, der zu diesem Zeitpunkt verdient gewesen wäre. Den sich daraus direkt ergebenden Gegenstoß nutzten die Grün-Weißen ihrerseits zum Torerfolg. Fabjon Kuqi spielte wunderbar in den Lauf von Charlie Sarault, der scheiterte nach schnellem Antritt an Eisbären-Keeper Eetu Laurikainen, aber Stefan Reiter war zur Stelle, staubte ab und verbuchte sein inzwischen zehntes Saisontor!

Keine zwei Minuten später nutzten die Starbulls ihr erstes Überzahlspiel zum zweiten Treffer. Norman Hauner nahm aus der Halbdistanz im idealen Moment perfekt Maß und versenkte den Puck im rechten oberen Torwinkel – unhaltbar, weil Manuel Strodel dem Torwart jegliche Sicht nahm (27.). Mit der 2:0-Führung im Rücken hatten die Gäste von der Mangfall in der Arena an der Donau nun alles im Griff, ließen die gastgebenden Eisbären nie mehr richtig ins Spiel kommen und nur noch einzelne gute Torchancen zu. Und bei denen hatte Torwart Autio, der seine herausragende Form der vergangenen Wochen bestätigte, immer das richtige Stellungspiel oder einen guten Reflex parat, um sich seinen bereits dritten Shutout der laufenden Saison – den ersten auswärts – zu verdienen.

Mitte das letzten Drittels machten die Grün-Weißen binnen einer Minute alles klar. Das 3:0 entsprang einem Powerplay mit zwei Spielern mehr auf dem Eis. Sarault legte ab auf Ville Järveläinen und der kleine Finne hämmerte die Hartgummischeibe hoch ins rechte Eck (51.). Bis er seinen ersten Saisontreffer endgültig bejubeln durfte, musste der fleißige Järveläinen aber ein paar Momente ausharren, denn die Unparteiischen überprüften die Szene noch im Video. Aber es war alles regulär – Travis Ewanyk, der dem Torwart die Sicht und damit jegliche Abwehrchance nahm, stand nicht im Torraumabseits.

Im sich anschließenden Überzahlspiel mit nun einem Mann mehr setzte Lukas Laub den Schlusspunkt zum 4:0. Manuel Strodel legte von seiner Position am Torraum uneigennützig auf den Torschützen ab, nachdem Regensburg den Defensivfaden kurzzeitig völlig verloren hatte. Mit drei Toren aus fünf Überzahlsituationen war die Rosenheimer Ausbeute herausragend. In ihren nur vier Unterzahlminuten in dieser Partie verteidigten die taktisch disziplinierten und zweikampfcleveren Starbulls erfolgreich.

„Im ersten Drittel hat uns unser Torwart gerettet, da konnten wir uns glücklich schätzen, dass wir nicht mit zwei oder gar drei Toren zurücklagen“, gab Jari Pasanen nach dem Spiel zu. „Anfang des zweiten Drittels hat sich das Spiel gedreht. Unser Überzahlspiel war heute überragend und entscheidend, dass wir gewonnen haben. Bei fünf gegen fünf war das Spiel ausgeglichen und da hatte die Heimmannschaft vielleicht sogar etwas mehr Torchancen“, so der Rosenheimer Cheftrainer.

Die Starbulls haben nun aus den letzten fünf Spielen 14 von 15 möglichen Punkten geholt, sich in der Tabelle auf den fünften Rang geschoben und bereits einen Vorsprung von zehn Punkten auf die Playdown-Zone erhamstert.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

Eishockey-Magazin TV