Starbulls Rosenheim spenden Erlöse aus Nachhaltigkeitsaktion

Rosenheim. (PM Starbulls) Im Rahmen der DEL2-Nachhaltigkeitswoche haben die Starbulls Rosenheim gemeinsam mit ihren Fans ein starkes Zeichen für Umweltbewusstsein gesetzt.

Beim Verkauf der speziell gestalteten grünen Spieltagspucks kam eine Spendensumme zusammen, die nun offiziell übergeben wurde.

Durch den Starbulls Business Partner Reishofer’s PASCH GmbH wurde der Betrag auf insgesamt 500 Euro aufgestockt. Die Spende geht an die gemeinnützige Organisation Trashbusters Rosenheim, die sich aktiv für Umweltschutz und Sauberkeit in der Region einsetzt.

„Uns war es wichtig, die Nachhaltigkeitswoche nicht nur symbolisch zu begleiten, sondern auch konkret etwas zurückzugeben“, so die Starbulls Rosenheim. „Mit den Trashbusters haben wir eine Initiative gefunden, die genau diese Werte in unserer Region lebt.“

Die Reishofer’s PASCH GmbH unterstützte die Aktion im Rahmen ihrer Partnerschaft mit den Starbulls und unterstreicht damit ihr Engagement für nachhaltige und zukunftsorientierte Projekte.

Die Starbulls Rosenheim bedanken sich bei allen Fans für die Unterstützung sowie bei ihrem Partner für die gemeinsame Umsetzung dieser Aktion.