Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Starbulls Rosenheim Starbulls Rosenheim spenden Erlöse aus Nachhaltigkeitsaktion
Starbulls Rosenheim

Starbulls Rosenheim spenden Erlöse aus Nachhaltigkeitsaktion

13. April 20261 Mins read90
Share
v.l.n.r. Wolfgang Reishofer, Pasch GmbH; Clara Fleischmann, Maximilian Adekunle Neumayer und Lena Leifeld, Trashbusters Rosenheim; Darwin Kuhn, Starbulls Rosenheim - © Christoph Sinzinger
Share

Rosenheim. (PM Starbulls) Im Rahmen der DEL2-Nachhaltigkeitswoche haben die Starbulls Rosenheim gemeinsam mit ihren Fans ein starkes Zeichen für Umweltbewusstsein gesetzt.

Beim Verkauf der speziell gestalteten grünen Spieltagspucks kam eine Spendensumme zusammen, die nun offiziell übergeben wurde.

Durch den Starbulls Business Partner Reishofer’s PASCH GmbH wurde der Betrag auf insgesamt 500 Euro aufgestockt. Die Spende geht an die gemeinnützige Organisation Trashbusters Rosenheim, die sich aktiv für Umweltschutz und Sauberkeit in der Region einsetzt.

„Uns war es wichtig, die Nachhaltigkeitswoche nicht nur symbolisch zu begleiten, sondern auch konkret etwas zurückzugeben“, so die Starbulls Rosenheim. „Mit den Trashbusters haben wir eine Initiative gefunden, die genau diese Werte in unserer Region lebt.“

Die Reishofer’s PASCH GmbH unterstützte die Aktion im Rahmen ihrer Partnerschaft mit den Starbulls und unterstreicht damit ihr Engagement für nachhaltige und zukunftsorientierte Projekte.
Die Starbulls Rosenheim bedanken sich bei allen Fans für die Unterstützung sowie bei ihrem Partner für die gemeinsame Umsetzung dieser Aktion.

Auch interessant:
Kader & Gerüchte DEL 2026/2027

Kader & Gerüchte DEL2 2026/2027

Folgt uns
459
Wer wird DEL Champion 2026?

Share
Previous post Black Wings mit weiteren Trennungen

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Starbulls RosenheimTransfer-News

Starbulls Rosenheim verpflichten Ryan McKiernan

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim verstärken ihren Kader zur kommenden Saison...

By10. April 2026
Starbulls RosenheimTransfer-News

Starbulls Rosenheim müssen zwei weitere Abgänge hinnehmen

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim und Torhüter Oskar Autio gehen ab...

By9. April 2026
Starbulls RosenheimTransfer-News

Neuzugang für die Offensive: Rubeš wechselt nach Rosenheim

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim verstärken ihren Kader zur kommenden Saison...

By8. April 2026
! +Starbulls RosenheimTransfer-News

Starbulls Rosenheim verabschieden diese neun Spieler

Rosenheim. (PM Starbulls) Mit dem Abschluss der Saison 2025/26 schreiten bei den...

By1. April 2026
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten