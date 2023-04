Starbulls Rosenheim sind Meister der DEB-Oberliga

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim dürfen sich über den Meistertitel der Oberliga-Saison 2022/23 und den damit verbundenen Aufstieg in die DEL2 freuen. Mit...

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim dürfen sich über den Meistertitel der Oberliga-Saison 2022/23 und den damit verbundenen Aufstieg in die DEL2 freuen.

Mit einem 3:1 in der Best-of-Five-Finalserie, konnte sich das Team aus Rosenheim somit vorzeitig gegen die Blue Devils Weiden durchsetzen.

Der entscheidende Sieg gelang den Starbulls vor heimischer Kulisse in Spiel vier der Finals. Mit 2:1 in der Overtime konnten die Gastgeber aus Rosenheim die Partie für sich entscheiden. In einem reinen Duell zweier Oberliga Süd-Teams, mussten sich damit die Hauptrundenmeister aus Weiden, dem Vizemeister der Staffel geschlagen geben.

Nach dem DEL2-Abstieg am Ende der Saison 2016/17, sind die Starbulls Rosenheim nach sechsjähriger Abstinenz, nun wieder zurück in der zweithöchsten deutschen Eishockeyliga.

Ergebnisse der Final-Serie:

21.04.2023 Blue Devils Weiden Starbulls Rosenheim 2:3 (0:1, 1:1, 1:1)

23.04.2023 Starbulls Rosenheim Blue Devils Weiden 1:3 (1:2, 0:0, 0:1)

25.04.2023 Blue Devils Weiden Starbulls Rosenheim 2:3 OT (0:0, 1:0, 1:2, 0:1 )

28.04.2023 Starbulls Rosenheim Blue Devils Weiden 2:1 OT (0:0, 1:1, 0:0, 1:0)

Als wertvollster Spieler (MVP) wurde Norman Hauner (Starbulls Rosenheim) ausgezeichnet.

DEB-Vizepräsident Marc Hindelang (Verantwortungsbereich LEV/Oberligen): „Glückwunsch an die Starbulls, die in dieser Saison einige Rückschläge zu verdauen hatten und zum richtigen Zeitpunkt ihre beste Leistung abrufen konnten. In dieser Finalserie haben am Ende Nuancen entschieden, beide Teams haben auf Top Niveau agiert. Unser Glückwunsch geht auch an die Blue Devils, deren überragende Saison nicht belohnt wurde. Ich bin sicher, dass sie genauso stark zurückkommen werden. Gratulieren kann man auch der DEL2, die sich auf einen absoluten Traditionsverein mit tollem Umfeld freuen darf.“

Leiter DEB-Spielbetrieb Markus Schubert: „Meinen Glückwunsch an die sportlichen Aufsteiger Starbulls Rosenheim, die sich nach einer intensiven Hauptrunde und den anschließenden Playoffspielen als Gewinner durchgesetzt haben. Doch nicht nur die Playoffs hatten spannende Partien zu bieten. Wir können auf eine erfolgreiche Oberliga-Saison zurückblicken, in der uns beide Staffeln wieder Eishockey auf top Niveau geboten haben.“

Headcoach Starbulls Rosenheim Jari Pasanen: „Uns ist es gelungen, unser bestes Eishockey in den Playoffs zu spielen, unsere Formkurve ging seit Februar steil nach oben. Wir haben den Nordmeister und den Südmeister jeweils mit 3:1 geschlagen, daher sind wir der verdiente Oberliga-Meister. Jetzt fängt die Arbeit für die DEL2 an, das ist natürlich ein komplett anderes Kaliber.“

Eine Videoprüfung war für alle Spiele der Finalserie zugelassen.

