Starbulls Rosenheim setzen auf den eigenen Nachwuchs â€“ RÃ¶ckl, Stein, Musin und Achatz rÃ¼cken in den DEL2-Kader auf

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim freuen sich, die nächsten Schritte in der Kaderplanung für die Saison 2025/26 bekannt zu geben: Mit Anton Röckl, Jannick Stein, Michael Musin und Johannes Achatz rücken gleich vier Spieler aus dem eigenen Nachwuchs dauerhaft in den DEL2-Kader auf.

Alle vier Akteure haben in den vergangenen Jahren die Ausbildung im Starbulls-Nachwuchs durchlaufen und Jannick Stein, Michael Musin und Johannes Achatz konnten bereits erste Einblicke in den Profibereich sammeln – sei es durch Förderlizenzen, Trainingseinheiten mit dem DEL2-Team oder erste Einsätze im Spielbetrieb.

Der 16-jährige Anton Röckl konnte die vergangenen Jahre in der Starbulls U-17 Mannschaft auf sich aufmerksam machen und komplettiert somit das Torhüter Trio für die kommende Saison. Jannick Stein überzeugte in der U20 und in ersten Einsätzen in der DEL2 als offensivstarker Stürmer mit viel Spielübersicht und Ruhe am Puck. Michael Musin, offensivfreudiger Stürmer mit gutem Spielverständnis, konnte im Derby gegen den EV Landshut bereits seinen ersten DEL2 Treffer feiern. Johannes Achatz, ein technisch versierter und läuferisch starker Stürmer, bringt viel Tempo und Spielwitz mit.

Mit der festen Integration der vier Eigengewächse bekräftigen die Starbulls ihren eingeschlagenen Weg, auf nachhaltige Nachwuchsarbeit zu setzen und Talenten aus der Region Perspektiven im Profieishockey zu bieten.

Cheftrainer Jari Pasanen freut sich über die Entwicklung: „Stein, Musin und Achatz sind schon seit zwei Jahren immer wieder beim Training dabei gewesen. Vor allem aber in diesem Jahr haben alle einen großen Schritt nach vorne gemacht. Sowohl im Training als auch in den Spielen haben die Jungs gute Leistungen gezeigt. Aber auch Anton Röckl ist schon länger bei uns auf dem Radar. Wir gehen davon aus, dass ihnen das Sommertraining nochmal gut tun wird. Wir haben hier vier Rosenheimer Jungs, die bereit sind zu arbeiten und sich weiterentwickeln wollen und freuen uns sehr, alle vier in der kommenden Saison bei uns im Kader zu haben.“

Die Starbulls wünschen Anton, Jannick, Michael und Johannes viel Erfolg und Kraft für das Sommertraining, einen erfolgreichen Start in die Vorbereitung und freuen sich darauf, die jungen Talente in der kommenden Saison regelmäßig auf DEL2-Eis zu sehen.

