Starbulls Rosenheim reichen DEL2 Lizenzunterlagen fristgerecht ein – PrÃ¼fung auf DEL-Tauglichkeit

Rosenheim. (PM Starbulls) Nach der Saison ist vor der Lizenzierung – Mit Ablauf der vergangenen Saison ging es direkt los mit den Vorbereitungen für die nächste Saison und damit auch für die DEL2 Lizenzierung.

Bereits seit Mitte März liefen die Vorbereitungen zur DEL2 Lizenzierung bei den Starbulls Rosenheim auf Hochtouren. In Zuge der Lizenzierung müssen der Liga und den Prüfern knapp 150 Dokumente zur Einsicht zur Verfügung gestellt werden. Alle benötigten Unterlagen wurden fristgerecht zugestellt und unterliegen ab jetzt der Prüfung durch die Liga.

Prüfung auf DEL-Tauglichkeit

Neben der Einreichung der Lizenzierungsunterlagen für die DEL 2 wurden seitens der Starbulls Rosenheim auch die Unterlagen für das Prüfverfahren der DEL eingereicht. Hier soll geprüft werden, ob der Standort mit seinen Strukturen und auch das Stadion DEL tauglich sind und damit einhergehend auch der Aufstieg potentiell möglich wäre.

Sämtliche Umbaumaßnahmen der letzten Jahre sowie der Einbau der neuen Flex Bande diesen Sommer sind aus Sicht der Starbulls Rosenheim Grundlage für die Stadiontauglichkeit.

Ein großer Dank gilt hier der Stadt Rosenheim, welche die Weichen für alle vergangenen und auch Kommenden Umbaumaßnahmen sowie infrastrukturellen Grundlagen gestellt hat.

DEL 2 Etablierung im Fokus

„Bei erfolgreicher Prüfung der Unterlagen wären wir zwar potentiell aufstiegsberechtigt, jedoch sehen wir, aus kurzfristiger Sicht, keinerlei Ambitionen für den Aufstieg. Priorität Nummer Eins bleibt nach wie vor das Erreichen der Preplayoffs und die Etablierung in der zweiten Liga. Das Einreichen der Unterlagen bei der DEL soll vielmehr zur Einschätzung der langfristigen Standortperspektive in Rosenheim dienen“ betont Marcus Thaller, erster Vorstand der Starbulls Rosenheim. „Ein großes Dankeschön gilt an dieser Stelle der Sparkasse Rosenheim-Bad Aibling für die schnelle und unkomplizierte Unterstützung im Rahmen der notwendigen Bürgschaft für die DEL.“