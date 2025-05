Starbulls Rosenheim nehmen Verteidiger Lars Bosecker unter Vertrag

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim freuen sich, die Verpflichtung von Lars Bosecker bekannt zu geben.

Der 19-jährige Verteidiger erhält einen Fördervertrag über zwei Jahre und kehrt damit zu seinem Heimatverein zurück.

Bosecker, geboren am 18. September 2005 in Prien am Chiemsee, durchlief die Nachwuchsabteilungen der Starbulls Rosenheim, bevor er sich der Red Bull Akademie in Salzburg anschloss. In den vergangenen Spielzeiten sammelte er wertvolle Erfahrungen bei den Red Bull Hockey Juniors in der Alps Hockey League. Neben seinen Vereinsleistungen war Bosecker auch international aktiv. Er gehörte zum Kader der deutschen U18-Nationalmannschaft bei der IIHF-U18-Weltmeisterschaft 2023 in der Schweiz.

Cheftrainer Jari Pasanen zur Verpflichtung: „Lars ist ein talentierter junger Verteidiger mit großem Potenzial. Seine Erfahrungen in Salzburg und auf internationaler Ebene haben ihn weiterentwickelt. Wir freuen uns, dass er wieder nach Rosenheim zurückkommt und sind überzeugt, dass er sich bei uns hervorragend weiterentwickeln wird.“

Mit der Rückkehr von Lars Bosecker wollen die Starbulls Rosenheim ein Zeichen für die Förderung junger Talente aus der Region setzen und stärken gleichzeitig ihre Defensive für die kommenden Spielzeiten.

