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Starbulls Rosenheim müssen zwei weitere Abgänge hinnehmen

utio verlässt die Starbulls auf eigenen Wunsch - auch Tiffels kommende Saison nicht mehr im Kade

9. April 20261 Mins read100
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Oskar Autio (35), Starbulls Rosenheim, beobachtet fokussiert das Spielgeschehen vor seinem Gehäuse. - © Starbulls Rosenheim Media (Schirmer, Lion)
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Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim und Torhüter Oskar Autio gehen ab sofort getrennte Wege.

Der finnische Goalie ist mehrmals in den vergangenen Wochen mit dem Wunsch an den Verein herangetreten, seinen bestehenden Vertrag vorzeitig aufzulösen.

Nach einigen internen Gesprächen sind die Starbulls diesem Wunsch nachgekommen. Die Entscheidung zur Vertragsauflösung erfolgte in gegenseitigem Einvernehmen. Über die Hintergründe wurde Stillschweigen vereinbart.

Im Zuge der Kaderplanung verabschieden die Starbulls zudem Verteidiger Dominik Tiffels, der in der kommenden Saison nicht mehr für Rosenheim auflaufen wird. In den vergangenen Wochen haben beide Seiten intensive Gespräche über eine mögliche Fortsetzung der Zusammenarbeit geführt, konnten dabei jedoch keinen gemeinsamen Nenner finden. Aus diesem Grund gehen die Starbulls und Tiffels nun getrennte Wege.

Die Starbulls Rosenheim bedanken sich bei beiden Spielern für ihren Einsatz im grün-weißen Trikot sowie für ihre Leistungen in den letzten Saisons.
Für ihren weiteren sportlichen und persönlichen Weg wünschen die Starbulls Rosenheim Oskar Autio und Dominik Tiffels alles Gute und viel Erfolg.

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