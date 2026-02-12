Starbulls Rosenheim: Kontrastprogramm mit Heimspielen am Freitag und am Dienstag

Rosenheim. (PM Starbulls) Drei Aufgaben unterschiedlicher Couleur warten auf die Starbulls Rosenheim in der DEL2 an den bevorstehenden Faschingsabenden.

Los geht es mit dem Heimspiel am Freitag um 19:30 Uhr im ROFA-Stadion gegen die hart am Strich um die direkte Playoff-Qualifikation kÃ¤mpfenden Lausitzer FÃ¼chse. Am Sonntag treten die GrÃ¼n-WeiÃŸen beim abgeschlagenen, aber keinesfalls ungefÃ¤hrlichen Tabellenschlusslicht in Kaufbeuren an. Am Faschingsdienstag schlieÃŸlich geben die zum Angriff auf die Tabellenspitze blasenden Kassel Huskies ihre Visitenkarte an der Mangfall ab. Die Rosenheimer Eishockeyspieler wollen Punkte einfahren, um den dritten Tabellenplatz zu verteidigen und im Hinblick auf das Playoff-Viertelfinale das Heimrecht abzusichern.

Am Dienstag ging in der DEL2 die 44. Runde Ã¼ber die BÃ¼hne â€“ allerdings nur mit fÃ¼nf von sieben Partien. Die Starbulls waren, wie auch ihr nÃ¤chster Gegner aus WeiÃŸwasser, nur in der Zuschauerrolle. Denn die entsprechende Spieltagspartie der Lausitzer FÃ¼chse gegen Krefeld (3:4 nach Shootout) wurde bereits Mitte November ausgetragen, das Rosenheimer Heimspiel gegen Kassel hingegen findet eine Woche versetzt am Faschingsdienstag statt.

Nicht auf die Tabelle schauen, sondern an den Kleinigkeiten feilen

Die Ravensburg Towerstars (Tabellenrang vier) konnten dank eines 6:2-Heimerfolgs den Abstand auf die Starbulls in der Tabelle auf sechs Punkte verkÃ¼rzen. Der Rosenheimer Vorsprung auf den TabellenfÃ¼nften EisbÃ¤ren Regensburg (am Dienstag 6:2-Sieger gegen Bad Nauheim) ist mit elf ZÃ¤hlern noch sehr komfortabel. Die GrÃ¼n-WeiÃŸen sind also in Richtung Playoff-Heimrecht auf Kurs.

Cheftrainer Jari Pasanens Aufmerksamkeit gilt allerdings nicht der Tabelle: â€žViele Teams wollen das Heimrecht im Playoff. FÃ¼r mich macht es jetzt keinen Sinn darauf zu schauen und zu rechnen. Wir mÃ¼ssen jetzt an den Kleinigkeiten feilen, insbesondere bei den Laufwegen und im Puck-Management. Gegen Krefeld sind alle vier Gegentore wegen solcher Kleinigkeiten gefallen, die nicht gepasst haben. Im GroÃŸen und Ganzen bin ich zufrieden. Wir haben gut gespielt und die Mannschaft ist fit.â€œ

WeiÃŸe Weste gegen Freitagsgegner WeiÃŸwasser

Die Lausitzer FÃ¼chse, die am Freitag im ROFA-Stadion zu Gast sind, haben ihren frÃ¼heren Ruf als Rosenheimer Angstgegner in der laufenden Spielzeit bisher nicht bestÃ¤tigen kÃ¶nnen. Die Starbulls haben gegen den Kontrahenten aus dem nordÃ¶stlichen Zipfel Sachsens bislang eine weiÃŸe Weste: 4:2 und 5:2 lauteten die beiden AuswÃ¤rtsergebnisse aus Rosenheimer Sicht, 4:2 gewannen die GrÃ¼n-WeiÃŸen das erste Heimspiel.

Der â€žDEL2-Dinoâ€œ aus WeiÃŸwasser holte aus den letzten drei Spielen allerdings alle neun mÃ¶glichen Punkte und machte dabei echte â€žBig Pointsâ€œ gegen die Konkurrenz aus Crimmitschau und Weiden. Mit elf Punkten Vorsprung ist das Polster auf die Playdown-Region inzwischen beruhigend dick, aber natÃ¼rlich spekuliert das Team von Chefcoach Christof Kreutzer noch auf die direkte Playoff-Qualifikation. Der RÃ¼ckstand auf Tabellenrang sechs betrÃ¤gt momentan vier ZÃ¤hler.

Sonntag in Kaufbeuren: Schlusslicht im Aufwind

Gegen den ESVK Kaufbeuren holten die Starbulls bisher acht von neun mÃ¶glichen Punkten: Im ersten Heimspiel Mitte Oktober gab es ein 3:2 nach VerlÃ¤ngerung, auswÃ¤rts gelang Ende November ein 8:2-Kantersieg und im zweiten Heimspiel Anfang Januar behielten die GrÃ¼n-WeiÃŸen mit 3:0 die Oberhand.

Als abgeschlagenes Tabellenschlusslicht kÃ¤mpft der ESVK dennoch um jeden Punkt, um in der Endabrechnung nicht mehr als 20 ZÃ¤hler hinter einem potenziellen Playdowngegner einzulaufen. Denn dann brÃ¤uchte der Kontrahent nur zwei Siege zum Rundengewinn, Kaufbeuren hingegen vier â€“ ein gravierendes Handicap.

Am Dienstag setzten die AllgÃ¤uer trotz erneut zahlreicher AusfÃ¤lle ein Ausrufezeichen und schlugen den EV Landshut mit 6:4. FÃ¼r viel Schwung und zwei Tore sorgte die â€žMÃ¼nchner Reiheâ€œ mit Nikolaus Heigl, Philipp Krening und Vadim Schreiner.

In Kaufbeuren hofft man nun auf weiteren Aufwind, auf die RÃ¼ckkehr weiterer LeistungstrÃ¤ger und auf den vor drei Wochen erneut als Chefcoach installierten Leif Carlsson. Bereits in der Vorsaison stieÃŸ der 60-jÃ¤hrige Schwede im Januar zum Team und fÃ¼hrte es zum Klassenerhalt â€“ damals war die tabellarische Ausgangssituation allerdings weniger kritisch.

Heimspiel am Faschingsdienstag gegen starke Kassel Huskies

Mit den Kassel Huskies haben sich die Starbulls im bisherigen Saisonverlauf erst zwei Mal duelliert und jeweils nach einer 2:2-Punkteteilung die VerlÃ¤ngerung fÃ¼r sich entschieden. SpektakulÃ¤r war dabei das â€žFotofinishâ€œ im ersten Heimspiel am 24. Oktober: Die Starbulls lagen 1:2 zurÃ¼ck und kassierten zehn Sekunden vor Ende der regulÃ¤ren Spielzeit eine Strafzeit. Trotz Bully in der eigenen Zone schaffte Maximilian Adam das KunststÃ¼ck, den Puck auf der anderen Seite noch zum 2:2-Ausgleich Ã¼ber die Linie zu bugsieren â€“ eine Zehntelsekunde, bevor die Sirene ertÃ¶nte. In der Overtime sorgte schlieÃŸlich Shane Hanna fÃ¼r Ekstase unter den Rosenheimer Fans.

Huskies-Headcoach Woodcroft und StÃ¼rmer Daugavins bei Olympia

Die Huskies werden entsprechend motiviert sein, sich fÃ¼r dieses Drama nun am Faschingsdienstag an gleicher Stelle zu revanchieren â€“ allerdings ohne Headcoach Todd Woodcroft. Der 53-jÃ¤hrige Kanadier ist im Trainerteam der slowakischen Nationalmannschaft bei den Olympischen Spielen aktiv und wird von Assistenz-Coach Petteri VÃ¤kiparta vertreten. Huskies-StÃ¼rmer Kaspars Daugavins, dem allerdings in 17 DEL2-EinsÃ¤tzen erst drei Treffer gelangen, ist ebenfalls in Mailand. Er spielt im Eishockey-Nationalteam Lettlands beim olympischen Turnier.

Der Kasseler Kader hat wie stets in den letzten Jahren enorme QualitÃ¤t und Breite. Die Nordhessen feierten zuletzt fÃ¼nf Siege in Folge und stehen mit zehn Punkten Vorsprung auf die Starbulls auf dem zweiten Tabellenplatz. Der Aufstieg in die DEL ist das erklÃ¤rte Ziel der Huskies, die auch noch gute Chancen haben, die Krefeld Pinguine in der Hauptrunde als Spitzenreiter abzufangen. Der RÃ¼ckstand betrÃ¤gt sechs ZÃ¤hler, das aber bei noch einem Spiel weniger als der Kontrahent vom Niederrhein.

Zum Heimspiel gegen Kassel wird die Familie des im September 2025 im Alter von 38 Jahren verstorbenen Ex-Starbulls-StÃ¼rmers Wade McLeod im ROFA-Stadion zu Gast sein. Seine Kinder werden den Puck zur symbolischen SpielerÃ¶ffnung einwerfen.

Die Spiele der Starbulls Rosenheim am Freitag um 19:30 Uhr im ROFA-Stadion gegen die Lausitzer FÃ¼chse, am Sonntag um 17 Uhr in Kaufbeuren und am Faschingsdienstag wiederum im ROFA-Stadion gegen die Kassel Huskies werden vom Anbieter Sporteurope (www.sporteurope.tv) live Ã¼bertragen. Eintrittskarten fÃ¼r die Rosenheimer Heimspiele sind am Spieltag jeweils ab 17:30 Uhr an der Stadionkasse erhÃ¤ltlich, kÃ¶nnen aber auch jederzeit bequem online auf www.starbulls.de/tickets gebucht werden.