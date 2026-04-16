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Starbulls Rosenheim: Klares Signal für die Zukunft: Shane Hanna verlängert langfristig

16. April 20261 Mins read79
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Shane Hanna - © Starbulls Media/PR(Schirmer/Lion)
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Rosenheim. (PM Starbulls) Die Starbulls Rosenheim setzen ein starkes Zeichen für Kontinuität und Qualität: Shane Hanna hat seinen Vertrag vorzeitig verlängert und bleibt dem Club langfristig erhalten.

Der Verteidiger unterschreibt für weitere drei Jahre und bleibt damit dem Standort Rosenheim bis 2029 treu.

In den vergangenen Wochen gab es immer wieder Spekulationen über einen möglichen Abgang des 31-Jährigen. Mit der Vertragsverlängerung schaffen die Starbulls Rosenheim gemeinsam mit ihrem Spieler Shane Hanna nun Klarheit und setzen ein deutliches Signal für die Zukunft.

Hanna hat sich in den vergangenen Spielzeiten zu einer festen Größe in der Defensive der Starbulls entwickelt und zählte ligaweit zu den Top-Verteidigern. In den letzten beiden Saisons gehörte er jeweils zu den Top 3 Verteidigern der Liga. Mit einer +32 in der +/- Statistik lag er zudem unter den Top 5 in dieser Kategorie. In der vergangenen Saison unterstrich er seine Offensivqualitäten eindrucksvoll und kam mit 52 Punkten (19 Tore, 33 Assists) nahezu auf einen Punkt pro Spiel.

Mit seiner körperlichen Präsenz, seinem Spielverständnis und seiner Konstanz gehört Hanna zu den Schlüsselspielern im Kader der Starbulls und übernimmt regelmäßig Verantwortung in entscheidenden Situationen.

„Shane ist für uns ein extrem wichtiger Spieler, weil er in jeder Situation verlässlich ist“, sagt Starbulls-Headcoach Jari Pasanen. „Er bringt Stabilität in unser Spiel und geht immer voran. Dass er sich langfristig für Rosenheim entschieden hat, zeigt, wie wohl er sich hier fühlt – und das ist ein starkes Signal für uns als Club.“

Auch Shane Hanna freut sich über die weitere Zusammenarbeit: „Es waren bisher drei sehr spannende Jahre hier in Rosenheim. Ich fühle mich in der Region unglaublich wohl. Umso mehr freue ich mich, heute sagen zu können, dass ich für weitere drei Jahre unterschrieben habe. Ich freue mich schon jetzt auf die kommende Saison – habt einen schönen Sommer!“

Die Starbulls Rosenheim freuen sich über die langfristige Bindung von Shane Hanna und sehen in ihm einen wichtigen Baustein für die sportliche Entwicklung in den kommenden Jahren.

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