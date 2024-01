Starbulls Rosenheim: Keine neuen Verletzten, aber noch immer Magen-Darm-Virus im Team vor dem Derby in Landshut

Rosenheim. (PM Starbulls) Am Freitag müssen die Starbulls Rosenheim in der DEL2 auswärts vor ausverkauftem Haus gegen den Tabellensechsten EV Landshut ran (19:30 Uhr,...

Am Sonntag ist mit den Ravensburg Towerstars der Tabellendritte an der Mangfall zu Gast. Spielbeginn im ROFA-Stadion ist um 17 Uhr. Beide Gegner konnten am vergangenen Wochenende in zwei Spielen keinen einzigen Punkt gewinnen – was die Sache für die Starbulls nicht leichter machen dürfte.

Der EV Landshut blieb in den beiden letzten Spielen ¬¬– 0:3 in Crimmitschau, 0:4 gegen Bad Nauheim – sogar ohne einen einzigen Treffer. Ravensburg traf dagegen acht Mal, verlor aber zweimal mit einem Tor Unterschied nach regulärer Spielzeit – 6:7 in Bad Nauheim, 2:3 zuhause gegen Krefeld. Beide Teams wollen sich am Wochenende für die Nullrunden rehabilitieren und nicht erneut gegen ein Team aus der hinteren Tabellenregion verlieren.

Die Rosenheimer DEL2-Mannschaft steht zwölf Spieltage vor Ende der Hauptrunde ihrerseits unter Zugzwang. Nach nur einem ergatterten Punkt in zwei Spielen gegen unmittelbare Konkurrenten – 2:5 gegen Dresden, 2:3 nach Verlängerung in Freiburg – haben die Starbulls nun drei Zähler Rückstand auf die Selber Wölfe und den EHC Freiburg, vier Punkte auf die Lausitzer Füchse und bereits sieben Punkte auf Krefeld und Bad Nauheim. Mindestens zwei dieser Teams, die zudem durch die Bank ein besseres Torverhältnis besitzen, müssen die Grün-Weißen auf dem Weg zum angestrebten zehnten Platz überholen, um den Playdowns gegen den Abstieg in die drittklassige Oberliga zu entgehen.

Beim Derby in Landshut am Freitag wird sich die Mannschaft von Cheftrainer Jari Pasanen in einem ausverkauften Stadion einmal mehr auf die herausragende Unterstützung ihrer Fans verlassen können. Die drei bisherigen Saisonvergleiche gingen aber jeweils nach regulärer Spielzeit an die Niederbayern (1:4, 1:4 und 2:3). Pasanen glaubt aber daran, dass diese Serie nun endet: „Wir wollen unseren Fans diesen Sieg schenken. Wir werden den Willen haben und zeigen, den man braucht, um ein solches Derby zu gewinnen und die Spieler werden alles aus sich herausholen, was möglich ist.“

Welche Spieler das am Freitag genau sein werden, entscheidet sich erneut kurzfristig. Noch immer kreist ein Magen-Darm-Virus im Team, am Mittwoch fehlten deshalb fünf Spieler im Training, die am Sonntag in Freiburg auf dem Eis standen. Darüber, wer von ihnen beim Spiel in Landshut eventuell wieder einsatzfähig sein könnte, mochte Jari Pasanen keine Prognose abgeben. Neue Verletzungsausfälle gibt es aber glücklicherweise nicht.

Gegen die Ravensburg Towerstars konnten die Starbulls bisher zwei von neun möglichen Punkten ergattern. Auswärts gab es mit 0:4 und 1:4 (das Spiel wurde nachträglich wegen eines Rosenheimer Aufstellungsfehlers mit 0:5 gewertet) gegen den DEL2-Meister der Vorsaison nichts zu holen, im ersten Heimspiel gelang Ende Oktober aber immerhin ein 3:2-Shoutout-Erfolg. Damals verwandelte Shane Hanna den entscheidenden Schuss, nun fehlt der starke Rosenheimer Verteidiger. Eine Operation verlief gut, bis Anfang der kommenden Woche die Fäden gezogen sind besteht für ihn aber noch absolutes Sportverbot. Jari Pasanen hofft, dass Hanna ab Mitte Februar wieder spielfähig ist und der Kanadier damit die letzten fünf Hauptrundenspiele bestreiten kann.

Eintrittskarten für das Rosenheimer Heimspiel am Sonntag gegen Ravensburg um 17 Uhr im ROFA-Stadion sind buchbar auf www.starbulle.de/tickets und ab 15 Uhr an der Stadionkasse erhältlich.