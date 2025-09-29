Starbulls Rosenheim: Järveläinen-Hattrick beim 6:3-Auswärtssieg in Bietigheim

Rosenheim. (PM Starbulls) Am 4. Spieltag gelang den Starbulls Rosenheim in der DEL2 der erste dreifache Punktgewinn.

Beim 6:3-Auswärtserfolg gegen die Bietigheim Steelers konnten die Grün-Weißen endlich auch wieder einen Überzahltreffer bejubeln. Matchwinner vor 3.360 Zuschauern in der Bietigheimer Egetrans-Arena war Ville Järvelainen, dem ein Hattrick gelang. Lewis Zerter-Gossage traf zweimal, Jordan Taupert war mit einem Unterzahltreffer erfolgreich.

Der goldene Helm des besten Scorers, den Ville Järveläinen nach seinem ersten Saisontreffer gegen Regensburg beim ersten Rosenheimer Auswärtsspiel in Bietigheim trug, schien den kleinen Deutsch-Finnen zu beflügeln. Beim Führungstreffer in der 5. Spielminute hatte Järveläinen keine große Müge, aus kurzer Distanz ins leere Tor einzuschieben. Lukas Laub, nach drei Spielen in der zweiten Reihe nun wieder zu Järveläinen und C.J. Stretch gerückt, hatte das Icing clever ausgelaufen und den von der Bande zurückprallenden Puck perfekt quergelegt. Der Pass aus der eigenen Zone kam von Lars Bosecker.

Weitere Tor fielen in einem ausgeglichenen ersten Drittel nicht. Starbulls-Keeper Oskar Autio präsentierte sich in guter Form. Seine wichtigste Prüfung absolvierte er bravourös, als er gegen den Ex-Rosenheimer Tyler McNeely mit einem Reflex den Ausgleich verhinderte (7.). Der fiel aber dann Mitte des zweiten Drittels beim zweiten Bietigheimer Powerplay – allerdings nicht als typischer Überzahltreffer. Die Starbulls hatten sich eigentlich gut befreit, ließen sich aber dann in der neutralen Zone an der Bande den Puck abluchsen, sodass Jack Dugan allein auf das Tor zulaufen konnte, Autio austanzte und einschob – 1:1 (28.).

Die Starbulls fanden eine schnelle Antwort und nutzten keine 60 Sekunden später ebenfalls ihr zweites Überzahlspiel der Partie. Charlie Sarault spielte einen Pass in den Slot und Lewis Zerter-Gossage verlängerte ihn mit dem langen Schläger ins rechte obere Eck (29.). Scott Feser irritierte Steelers-Keeper Florian Mnich effektiv. Der 2:1-Führungstreffer war das erste Rosenheimer Powerplay-Tor in der laufenden Saison und nach saisonübergreifend neun DEL2-Spielen.

Eineinhalb Minuten später folgte die nächste Starbulls-Saisonpremiere: Jordan Taupert, der nach Pass von Sarault frei auf Mnich zufuhr, netzte souverän zum ersten Rosenheimer Unterzahltreffer ein (30.). Erneut eineinhalb Minuten später schloss auch Tyler NcNeely einen Alleingang frei vor Autio erfolgreich ab und verkürzte auf 3:2. Die Starbulls ließen sich dabei sehr einfach auskontern. Aber sie schlugen schon nach 36 Sekunden erneut zurück. Ville Järveläinen spielte Stretch in der Rundung an, bekam den Puck vom Kapitän umgehend zurück und traf per Direktabnahme zum 4:2 (32.). Lukas Laub hatte Keeper Mnich die Sicht und damit die Chance zum Reagieren genommen.

16 Sekunden vor der zweiten Pause verkürzten die Hausherren auf 4:3. Die Starbulls hatten ein Unterzahlspiel gerade überstanden, als Steelers-Topscorer Dugan den Puck von hinter dem Tor auf Alexander Preibisch legte. Das Spielgerät rutsche Oskar Autio durch und im Videobeweis wurde deutlich, dass die Hartgummischeibe vor Scott Fesers Rettungstat die Torlinie um wenige Millimeter überschritten hatte. Zuvor hatte Autio mehrfach weitere Rosenheimer Gegentreffer verhindert, im zweiten Drittel musste er mehr als doppelt so oft eingreifen als sein Gegenüber im Tor der Hausherren.

Im letzten Spielabschnitt ließen Autios Vorderleute nur noch wenige Bietigheimer Schüsse aus gefährlichen Positionen zu und blockten viele Abschlüsse effektiv. Überzahlsituationen gab es auf beiden Seiten keine mehr. Chancen auf Rosenheimer Tore waren ebenfalls kaum vorhanden. Aber als die Gastgeber ihren Torwart für einen sechsten Feldspieler opferten, gelangen den Starbulls noch zwei Empty-Net-Treffer. Järveläinen traf reaktionsschnell mit einem Schuss aus dem Bullykreis in der eigenen Zone zum 5:3 (59.) und Zerter-Gossage schob nach Scheibeneroberung und Alleingang 18 Sekunden vor der Schlusssirene zum 6:3-Endstand ein.

„Es war ein hartes Stück Arbeit. Die Heimmannschaft hat sehr hart und energisch gespielt und uns das Leben schwer gemacht. Wir haben nicht den Spielfluss hingekriegt, den wir wollten. Im letzten Drittel haben wir gefährlich, aber gut die Zeit verwaltet und gut verteidigt. Autio, Järveläinen mit seinem drei Toren und dass wir in Überzahl getroffen haben waren die Schlüsselsachen, dass wir die drei Punkte geholt haben“, fasste Starbulls-Cheftrainer Jari Pasanen nach Spielende zusammen.

