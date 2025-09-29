Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Home Deutschland DEL 2 Bietigheim Steelers Starbulls Rosenheim: Järveläinen-Hattrick beim 6:3-Auswärtssieg in Bietigheim
Bietigheim SteelersStarbulls Rosenheim

Starbulls Rosenheim: Järveläinen-Hattrick beim 6:3-Auswärtssieg in Bietigheim

29. September 20253 Mins read104
Share
Jubel bei Ville Järveläinen - © Starbulls Media (Lion)
Share

Rosenheim. (PM Starbulls) Am 4. Spieltag gelang den Starbulls Rosenheim in der DEL2 der erste dreifache Punktgewinn.

Beim 6:3-Auswärtserfolg gegen die Bietigheim Steelers konnten die Grün-Weißen endlich auch wieder einen Überzahltreffer bejubeln. Matchwinner vor 3.360 Zuschauern in der Bietigheimer Egetrans-Arena war Ville Järvelainen, dem ein Hattrick gelang. Lewis Zerter-Gossage traf zweimal, Jordan Taupert war mit einem Unterzahltreffer erfolgreich.

Der goldene Helm des besten Scorers, den Ville Järveläinen nach seinem ersten Saisontreffer gegen Regensburg beim ersten Rosenheimer Auswärtsspiel in Bietigheim trug, schien den kleinen Deutsch-Finnen zu beflügeln. Beim Führungstreffer in der 5. Spielminute hatte Järveläinen keine große Müge, aus kurzer Distanz ins leere Tor einzuschieben. Lukas Laub, nach drei Spielen in der zweiten Reihe nun wieder zu Järveläinen und C.J. Stretch gerückt, hatte das Icing clever ausgelaufen und den von der Bande zurückprallenden Puck perfekt quergelegt. Der Pass aus der eigenen Zone kam von Lars Bosecker.

Weitere Tor fielen in einem ausgeglichenen ersten Drittel nicht. Starbulls-Keeper Oskar Autio präsentierte sich in guter Form. Seine wichtigste Prüfung absolvierte er bravourös, als er gegen den Ex-Rosenheimer Tyler McNeely mit einem Reflex den Ausgleich verhinderte (7.). Der fiel aber dann Mitte des zweiten Drittels beim zweiten Bietigheimer Powerplay – allerdings nicht als typischer Überzahltreffer. Die Starbulls hatten sich eigentlich gut befreit, ließen sich aber dann in der neutralen Zone an der Bande den Puck abluchsen, sodass Jack Dugan allein auf das Tor zulaufen konnte, Autio austanzte und einschob – 1:1 (28.).

Die Starbulls fanden eine schnelle Antwort und nutzten keine 60 Sekunden später ebenfalls ihr zweites Überzahlspiel der Partie. Charlie Sarault spielte einen Pass in den Slot und Lewis Zerter-Gossage verlängerte ihn mit dem langen Schläger ins rechte obere Eck (29.). Scott Feser irritierte Steelers-Keeper Florian Mnich effektiv. Der 2:1-Führungstreffer war das erste Rosenheimer Powerplay-Tor in der laufenden Saison und nach saisonübergreifend neun DEL2-Spielen.

Eineinhalb Minuten später folgte die nächste Starbulls-Saisonpremiere: Jordan Taupert, der nach Pass von Sarault frei auf Mnich zufuhr, netzte souverän zum ersten Rosenheimer Unterzahltreffer ein (30.). Erneut eineinhalb Minuten später schloss auch Tyler NcNeely einen Alleingang frei vor Autio erfolgreich ab und verkürzte auf 3:2. Die Starbulls ließen sich dabei sehr einfach auskontern. Aber sie schlugen schon nach 36 Sekunden erneut zurück. Ville Järveläinen spielte Stretch in der Rundung an, bekam den Puck vom Kapitän umgehend zurück und traf per Direktabnahme zum 4:2 (32.). Lukas Laub hatte Keeper Mnich die Sicht und damit die Chance zum Reagieren genommen.

16 Sekunden vor der zweiten Pause verkürzten die Hausherren auf 4:3. Die Starbulls hatten ein Unterzahlspiel gerade überstanden, als Steelers-Topscorer Dugan den Puck von hinter dem Tor auf Alexander Preibisch legte. Das Spielgerät rutsche Oskar Autio durch und im Videobeweis wurde deutlich, dass die Hartgummischeibe vor Scott Fesers Rettungstat die Torlinie um wenige Millimeter überschritten hatte. Zuvor hatte Autio mehrfach weitere Rosenheimer Gegentreffer verhindert, im zweiten Drittel musste er mehr als doppelt so oft eingreifen als sein Gegenüber im Tor der Hausherren.

Im letzten Spielabschnitt ließen Autios Vorderleute nur noch wenige Bietigheimer Schüsse aus gefährlichen Positionen zu und blockten viele Abschlüsse effektiv. Überzahlsituationen gab es auf beiden Seiten keine mehr. Chancen auf Rosenheimer Tore waren ebenfalls kaum vorhanden. Aber als die Gastgeber ihren Torwart für einen sechsten Feldspieler opferten, gelangen den Starbulls noch zwei Empty-Net-Treffer. Järveläinen traf reaktionsschnell mit einem Schuss aus dem Bullykreis in der eigenen Zone zum 5:3 (59.) und Zerter-Gossage schob nach Scheibeneroberung und Alleingang 18 Sekunden vor der Schlusssirene zum 6:3-Endstand ein.

„Es war ein hartes Stück Arbeit. Die Heimmannschaft hat sehr hart und energisch gespielt und uns das Leben schwer gemacht. Wir haben nicht den Spielfluss hingekriegt, den wir wollten. Im letzten Drittel haben wir gefährlich, aber gut die Zeit verwaltet und gut verteidigt. Autio, Järveläinen mit seinem drei Toren und dass wir in Überzahl getroffen haben waren die Schlüsselsachen, dass wir die drei Punkte geholt haben“, fasste Starbulls-Cheftrainer Jari Pasanen nach Spielende zusammen.

! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!

3207
Wo landet DEL Aufsteiger Dresdner Eislöwen am Ende der Hauptrunde?

Share
Previous post "Enormer Wendepunkt!": Frankfurt feiert 1. Saisonsieg im Derby, Abseitstor verschärft Eisbären-Krise - 5 Assists! Barrat-Show in Nürnberg, Wolfsburg bangt um Topscorer, Straubing mit bestem Saisonstart der Klubgeschichte

Leave a comment

Schreibe einen Kommentar

Deine E-Mail-Adresse wird nicht veröffentlicht. Erforderliche Felder sind mit * markiert

Eishockey-Magazin TV

Sportfoto-Sale - die Fotodatenbank für Print- und Onlinemedien
! NEU ! Immer mehr Nutzerinnen und Nutzer haben den WhatsApp-Kanal von Eishockey-Magazin.de abonniert. Melde dich jetzt an und erhalte regelmäßig aktuelle Nachrichten!
! WICHTIG ! Auch in Zukunft: Keine +Artikel, Abo-Modelle oder Bezahlschranke! - Eishockey-Magazin.de eröffnet Kanal für freiwillige Zahlungen - Hintergrund und wie man spenden kann
Related Articles
Eisbären RegensburgStarbulls Rosenheim

Brechstange brachte nichts – 1:2-Heimpleite der Starbulls Rosenheim gegen Regensburg

Rosenheim. (PM Starbulls) Am dritten DEL2-Spieltag durften die Starbulls Rosenheim bereits zum...

By27. September 2025
Bietigheim SteelersESV Kaufbeuren

ESVK unterliegt nach Penaltyschießen

Kaufbeuren. (PM ESVK) Der dritte Spieltag der laufenden DEL2-Saison stand in der...

By27. September 2025
Starbulls Rosenheim

Starbulls Rosenheim am Freitag gegen Regensburg: Drittes Heimspiel, erster Dreier?

Rosenheim. (PM Starbulls) Am Freitagabend um 19:30 Uhr empfangen die Starbulls Rosenheim...

By25. September 2025
EV LandshutStarbulls Rosenheim

Zerter-Gossage sorgt in der Verlängerung für den Rosenheimer Derbysieg – Pasanen mit Wochenend-Ausbeute zufrieden

Rosenheim. (PM Starbulls) Auch im zweiten Heimspiel am DEL2-Auftaktwochenende bescherten die Starbulls...

By22. September 2025
Copyright 2025 by Eishockey-Magazin.de /Alle Rechte vorbehalten