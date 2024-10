Starbulls Rosenheim: In Ravensburg gut mitgespielt, aber 1:5 untergegangen

Rosenheim. (PM Starbulls) Nur 48 Stunden nach der unglücklichen 4:5-Auswärtsniederlage in Kaufbeuren gingen die Starbulls Rosenheim vor 2.582 Zuschauern auch auf Ravensburger Eis leer...

Der 0:3-Rückstand nach dem Drittel war trotz spielerischer Ebenbürtigkeit im zweiten und dritten Spielabschnitt gegen einen cleveren Gegner mit einem sehr starken Torwart nicht mehr zu reparieren. 1:5 lautete das für die Starbulls bittere Endresultat. Alle Tore fielen bei gleicher Spieleranzahl auf dem Eis – die gastgebenden Towerstars konnten sechs, die Starbulls vier Überzahlminuten nicht nutzen.

Zum ersten Mal in dieser Spielzeit hütete beim Rosenheimer Auswärtsauftritt in Ravensburg Patrik Mühlberger, der am kommenden Dienstag 20 Jahre alt wird, das Starbulls-Tor. Als Backup saß der erst 17-jährige Clemens Stocker auf der Bank. Verteidiger Dominik Tiffels stand wieder im Line-up, Dominik Kolb musste für ihn Platz machen. Stürmer Lukas Laub schied bereits früh aus.

In der Anfangsphase konnte sich Keeper Mühlberger mit einigen guten Paraden und sicherem Stellungsspiel auszeichnen. In der 10. Spielminute musste er aber erstmals hinter sich greifen. Beim Schlagschuss von Simon Sezemsky war ihm die Sicht versperrt. Lukas Jung erhöhte mit einem Schuss von der blauen Linie, der neben dem Pfosten ins Rosenheimer Tor flatterte, auf 2:0 für Ravensburg (16.). Luca Hauf legt nach einem fürchterlichen Rosenheimer Fehlpass aus der Bandenecke in den Slot knapp drei Minuten später zum 3:0 nach (18.). Für Jung wie auch für Hauf war es der jeweils erste Torerfolg in der DEL2.

Die Starbulls spielten in den ersten 20 Minuten munter mit, fanden aber nur selten in gute Abschlusspositionen. Ludwig Nirschl zog zweimal gefährlich ab, Stefan Reiter vergab frei auf Torwart Ilya Sharipov zufahrend die große Chance zum 2:1-Anschlusstreffer (16.). In der Spiel- und vor allem Defensivstruktur hatten die Hausherren deutliche Vorteile.

Den zweiten Spielabschnitt konnten die Grün-Weißen ausgeglichen gestalten. Shane Hanna schaltete nach einem abgelenkten Schuss von Fabjon Kuki schnell und zwirbelte den Puck über den hechtenden Ravensburger Keeper zum ersten und einzigen Rosenheimer Treffer ins Netz (25.). Eine Minute später hämmerte Mathew Santos die Scheibe an den Pfosten – Glück für die Starbulls, die dann aber den Gegner zum vierten Treffer einluden: Nach einem unerklärlichen Stellungsfehler stand Nick Latta im Slot völlig frei und hatte keine Probleme, einen Rückpass zum 4:1 zu versenken (29.).

Die Starbulls waren bemüht, irgendwie doch noch die Wende zu erzwingen und zeigten insbesondere zu Beginn des dritten Drittels einige sehenswerte Spielzüge. Trotz zahlreicher Abschlüsse aus guten Positionen war der herausragende Sharipov im Ravensburger Tor aber nicht mehr zu überwinden. Stattdessen erhöhte Robbie Czarnik bei einem eiskalt verwandelten Konter auf 5:1 (51.), womit die Partie endgültig entschieden war.

Nach den beiden Auswärtsniederlagen mit jeweils fünf Gegentreffen wollen die Starbulls am Sonntag nun unbedingt den zweiten Heimsieg feiern. Zu Gast im ROFA-Stadion sind die Roten Teufel vom EC Bad Nauheim, die in der Tabelle noch zwei Punkte hinter den Grün-Weißen rangieren. Spielbeginn ist um 17 Uhr (Eintrittskarten: www.starbulls.de/tickets und ab 15 Uhr an der Stadionkasse, Liveübertragung: sportdeutschland.tv).