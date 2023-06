Starbulls Rosenheim holen Stürmertalent vom Meister Red Bull München, aber „Snetsi“ geht

Rosenheim. (PM Starbulls / EM) Der 20-jährige Sebastian Cimmerman wechselt vom EHC Red Bull München an die Mangfall und verstärkt somit die Offensive der...

Rosenheim. (PM Starbulls / EM) Der 20-jährige Sebastian Cimmerman wechselt vom EHC Red Bull München an die Mangfall und verstärkt somit die Offensive der Starbulls.

Vertrag mit Snetsinger aufgelöst.

Die Starbulls Rosenheim konnten sich die Dienste des talentierten, 20-jährigen Sebastian Cimmerman sichern. Cimmerman wechselt vom EHC Red Bull München aus der DEL in die DEL2 nach Rosenheim.

Trotz seines jungen Alters kann Cimmerman bereits auf 28 DEL-Einsätze sowie auch sieben Spiele in der europäischen Champions Hockey League zurückblicken. Darüber hinaus war Cimmerman per Förderlizenz für den bisherigen Oberliga-Konkurrenten SC Riessersee spielberechtigt. Hier konnte Cimmerman die Erfahrung von 59 Spielen sichern, in welchen er 9 Tore erzielen und weitere neun vorbereiten konnte.

Talent muss sich beweisen

„Sebastian hat alle Mannschaften des DEB durchlaufen. Zweifelsohne hat er viel Talent und die DEL2 der nächste richtige Schritt ist für ihn. Dennoch wird er hart arbeiten und sich in der Liga beweisen müssen. Wir freuen uns, dass er sich für uns entschieden hat und dass wir uns gemeinsam in der Liga entwickeln können.“, so Headcoach Jari Pasanen.

Auch Sebastian Cimmerman freut sich auf die bevorstehende Aufgabe in der DEL2: „Ich bin zwar noch ein junger Spieler, aber selbst wir Jungen bekommen die Entwicklung in Rosenheim mit. Die Spiele mit Garmisch in Rosenheim waren schon beeindruckend. Ich möchte Teil dieser Entwicklung sein und freue mich auf die Zusammenarbeit mit zwei so erfahrenen Trainern in Rosenheim.“

Cimmerman wird mit der Nummer 61 für Rosenheim auflaufen.

Nicht mehr Teil des DEL2-Kaders der Starbulls Rosenheim wird Brad Snetsinger sein. Im beidseitigen Einvernehmen hat man den noch gültigen Vertrag aufgelöst.

„Brad ist ein Spieler, den man gerne in seinen Reihen hat. Nach seiner schlimmen Verletzung in den letztjährigen Playoffs hatte er keine leichte Zeit und ist in der abgelaufenen Saison nicht auf die Beine gekommen. Mit Blick auf die DEL2 haben wir gemeinsam entschieden den Vertrag aufzulösen. Wir wünschen Brad sportlich und vor allem gesundheitlich alles Gute!“, so Geschäftsführer Daniel Bucheli.

Unbestätigten Medienberichten zufolge sollen die Hannover Scorpions aus der Oberliga Nord das Ziel von Snetsinger sein.

