Starbulls Rosenheim holen Stürmer aus der DEL von den Iserlohn Roosters

Rosenheim. (PM Starbulls) Der Kader der Starbulls Rosenheim für die Saison 2023/24 in der DEL 2 wächst um einen weiteren Stürmer.

Der 23-jährige Sebastian Streu stand in der vergangenen Saison bei Erstligist Iserlohn Roosters unter Vertrag, hat insgesamt bereits 166 Spiele in der DEL bestritten und wurde mit den Eisbären Berlin 2021 und 2022 zweimal in Folge Deutscher Meister. Starbulls-Cheftrainer Jari Pasanen traut dem schnellen Linksschützen, der als Außenstürmer und als Center eingesetzt werden kann, an der Mangfall einen großen Entwicklungsschritt zu. Indes nicht mehr für die Starbulls auflaufen wird Michael Knaub.

Um eine U24-Lizenz für die kommende Saison zu erhalten ist Sebastian Streu knapp sechs Wochen zu früh auf die Welt gekommen – nämlich am 22. November 1999. Jari Pasanen ist sich aber sicher, dass der noch 23-jährige auch als einer der 15 pro Partie einsetzbaren „Ü-Spieler“ ein Gewinn für das Starbulls-Team in der DEL 2 sein wird: „Sebastian Streu hat viele Qualitäten. Er ist schnell, bringt viel Energie ins Spiel und ist stark am Bully. Er wurde in der DEL in Berlin nicht umsonst bereits als junger Spieler in Unterzahl eingesetzt und nach zahlreichen Einsätzen in Nachwuchs-Nationalteams sogar schon für zwei Partien in die A-Nationalmannschaft des DEB berufen. Er ist bereit hart zu arbeiten und will sich unbedingt verbessern; auch deshalb geht er nun nach einer für ihn nicht zufriedenstellend verlaufenden Saison in Iserlohn zunächst noch einmal von der DEL in die DEL 2“, sagt der Rosenheimer Headcoach über den 184 Zentimeter großen und 78 Kilogramm schweren Neuzugang, dem er unter seinen Fittichen bei den Starbulls nun einen großen Entwicklungsschritt zutraut.

Beste Bullyquote in der DEL-Meistermannschaft 2022!

Sebastian Streu wurde in Neuwied geboren und besitzt wie sein Vater Craig Streu (früher Stürmer u.a. in Augsburg, Iserlohn, Neuwied und Bremerhaven, heute Assistenz-Trainer bei den Eisbären Berlin) neben der deutschen auch die kanadische Staatsbürgerschaft. Nach Ausbildungsjahren bei der RB-Akademie in Salzburg wechselte Streu 2017 als 17-jähriger für zwei Spielzeiten nach Kanada (WHL und BCHL). Zwischen 2019 und 2022 stand er schließlich bei den Eisbären Berlin unter Vertrag, für die er 131 Spiele in der höchsten deutschen Spielklasse bestritt; dazu kamen 29 Spiele für Kooperationspartner Lausitzer Füchse in der DEL 2. 2021 und 2022 wurde Streu mit den Eisbären Berlin zweimal hintereinander Deutscher Meister, in seiner zweiten Titelspielzeit war er darüber hinaus der Spieler mit der erfolgreichsten Bullyquote seines Teams.

In der vergangenen Saison kam Sebastian Streu für Iserlohn 35 Mal in der DEL zum Einsatz. Insgesamt hat er damit bereits 166 Partien in der höchsten deutschen Eishockey-Spielklasse absolviert, dabei 16 Tore selbst erzielt und insgesamt 27 Scorerpunkte erbeutet. Bei den Starbulls wird Streu im Trikot mit der Nummer 81 auflaufen.

Die Wege der Starbulls und Michael Knaub trennen sich nach einer Saison

Nicht im Rosenheimer DEL-2-Kader stehen wird Stürmer Michael Knaub, der im vergangenen Sommer vom SC Riessersee zu den Starbulls kam. In 61 Spielen, darunter alle 15 Playoff-Partien, erzielte der 28-jährige fünf Tore, bereitete zwölf weitere Treffer vor und hatte 82 Strafminuten zu verbüßen. Nicht selten war die Präsenz des 195 Zentimeter großen Hünen auf dem Eis für sein Team wichtig und damit ein nicht zu unterschätzender Mosaikstein für den erfolgreichen, am Ende mit dem Aufstieg gekrönten Saisonverlauf der Grün-Weißen. „Wir haben ihn geholt, um auf dem Eis ein bisschen für Ruhe zu sorgen – und da wussten die Gegner ziemlich schnell, dass mit ihm nicht zu spaßen ist. Er hat hart gearbeitet und sich prima entwickelt“, sagt Jari Pasanen.

Die Starbulls Rosenheim wünschen Michael Knaub sportlich und privat alles Gute für die Zukunft und bedanken sich auf das Herzlichste für seinen Einsatz auf und neben dem Eis, insbesondere für sein bemerkenswertes Engagement für den schwer verunglückten Mike Glemser.

Die vorläufig Kaderliste der Starbulls Rosenheim für die Spielzeit 2023/24 in der DEL 2

Stürmer: C.J. Stretch, Norman Hauner, Manuel Strodel, Stefan Reiter, Lukas Laub, Manuel Edfelder, Tyler McNeely, Dominik Daxlberger, Sebastian Cimmerman, Sebastian Streu

Verteidiger: Shane Hanna, Maximilian Vollmayer, Marius Möchel, Dominik Kolb, Hagen Kaisler, Christian Obu, Denis Shevyrin

