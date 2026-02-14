Starbulls Rosenheim: Hausgemachte Heimniederlage gegen die Lausitzer FÃ¼chse

Rosenheim. (PM Starbulls) Diese Pleite haben sich die Starbulls Rosenheim selbst zuzuschreiben: Am 45. Spieltag der DEL2 kamen die GrÃ¼n-WeiÃŸen im Heimspiel gegen die Lausitzer FÃ¼chse im ersten Drittel einfach nicht in die GÃ¤nge, lieÃŸen Frische im Kopf und in den Beinen vermissen und wurden mit zwei Gegentoren bestraft.

Der Anschlusstreffer zum 1:2 Mitte des zweiten Drittels gab den Starbulls deutlich Auftrieb. Der fortan klaren Rosenheimer Ãœberlegenheit entsprangen viele TorschÃ¼sse, der gute GÃ¤stetorwart Anthony Morrone lieÃŸ sich aber kein zweites Mal Ã¼berwinden.

Beide Teams traten vor 3.577 Zuschauern im ROFA-Stadion mit â€žvoller Kapelleâ€œ an. Bei den Starbulls war Verteidiger Joel Keussen nach zuvor elf Spielen verletzungsbedingter Abstinenz ebenso wieder mit dabei wie Keeper Christopher Kolarz. Sein Torwart-Partner Oskar Autio, der die vergangenen drei Partien bestritt, pausierte. Entsprechend konnten auf Rosenheimer Seite die vier â€žImportsâ€œ Shane Hanna, Charlie Sarault, Teemu Pulkkinnen und C.J. Stretch auflaufen. Die beiden U21-FÃ¶rdervertragsspieler im Rosenheimer Line-up waren Sebastian Zwickl, der zuletzt mit dem DEB-Nachwuchs bei einem Turnier in Finnland aktiv war, und Johannes Achatz.

Den GÃ¤sten aus der Oberlausitz war anzumerken, dass sie es im vierten und letzten Hauptrundenduell mit den Starbulls nach zuvor drei glatten Niederlagen wissen wollten. Die Starbulls prÃ¤sentierten sich dagegen fahrig, langsam, uninspiriert â€“ und unkonzentriert. VÃ¶llig ohne Not standen plÃ¶tzlich sechs Rosenheimer Feldspieler auf dem Eis. Die FÃ¼chse nutzten das geschenkte Powerplay zur FÃ¼hrung. Georgiy Saakyan traf mit einem Flachschuss ins linke Eck (8.), Alexander Dosch fuhr Torwart Kolarz zuvor durch die Linse.

Eine knappe Minute spÃ¤ter staubte Kyle Havlena reaktionsschnell und platziert zum 0:2 ab, nachdem Kolarz einen Schuss von Christopher Theodore zur Seite abwehrte (9.). Starbulls-Cheftrainer Jari Pasanen nahm eine Auszeit. Danach waren die Hausherren immerhin etwas prÃ¤senter und kamen zumindest im Powerplay zu guten Chancen. GÃ¤steschlussmann Morrone war aber gegen Ville JÃ¤rvelÃ¤inen und Stretch (12.) zur Stelle und parierte auch gegen Sarault prÃ¤chtig (16.).

Im Zweiten Drittel passierte zunÃ¤chst wenig, ehe Pulkkinen nach einer Ablage von Lukas Laub satt abzog (31.). Morrone entschÃ¤rfte den Schuss zwar, aber die Szene hatte Signalwirkung. PlÃ¶tzlich waren die Starbulls am DrÃ¼cker. Nach einem Schuss von JÃ¤rvelÃ¤inen, den Morrone mit dem Schoner zur Seite abwehrte, staubte C.J. Stretch per RÃ¼ckhand zum 1:2-Anschlusstreffer ab (32.). Noch in der gleichen Spielminute hatten JÃ¤rvelÃ¤inen, Laub und Jordan Taupert das 2:2 auf dem SchlÃ¤ger, konnten GÃ¤stekeeper Morrone aber nicht Ã¼berwinden.

Die Hausherren dominierten die Partie im weiteren Verlauf klar. Das im Schlussabschnitt in die Defensive gedrÃ¤ngte und leidenschaftlich verteidigende Team aus WeiÃŸwasser konnte sich aber auf seinen souverÃ¤nen Schlussmann verlassen, der sich bei der Mehrzahl der vielen Rosenheimer SchÃ¼sse aber vor nicht allzu groÃŸe Proben gestellt sah. Starbulls-Keeper Kolarz hingegen war nun nahezu beschÃ¤ftigungslos. Zwei Minuten vor Schluss verlieÃŸ er seinen Kasten, doch auch mit sechs Feldspielern fanden die Gastgeber zu keiner wirklich klaren Torchance mehr.

Starbulls-Cheftrainer Jari Pasanen sprach nach dem Spiel Klartext: â€žWir waren selten so schlecht wie heute in den ersten zehn Minuten. Das war grausam, ein Albtraum wie die Jungs unterwegs waren. Als ob sie Blei in den FÃ¼ÃŸen hÃ¤tten und gar keine Frische im Kopf. Wir haben die zwei Gegentoren sehr leicht abgegeben. Auch im zweiten Drittel haben wir fÃ¼nf Minuten gebraucht, um in die GÃ¤nge zu kommen. Die restlichen 35 Minuten haben wir gut gespielt. Aber der Torwart hat fast jede Scheibe gesehen. Es war nicht genug Verkehr vor dem Tor. 30 SchÃ¼sse vorbei oder direkt auf den Bauchnabel. Das ist nicht gut â€“ dann kannst du 100 SchÃ¼sse haben. Das war enttÃ¤uschend, auch in Ãœberzahl. WeiÃŸwasser hat hart gekÃ¤mpft, sehr gut verteidigt, einen super Torwart gehabt, einen guten Job gemachtâ€œ.

In der Tabelle ist der Vorsprung der auf Rang drei stehenden Starbulls gegenÃ¼ber den Ravensburg Towerstars nun auf drei Punkte geschrumpft. Die auf Rang fÃ¼nf stehenden EisbÃ¤ren Regensburg konnten den RÃ¼ckstand auf Rosenheim auf acht ZÃ¤hler verkÃ¼rzen.

Am Sonntag treten die Starbulls um 17 Uhr auswÃ¤rts beim Tabellenschlusslicht ESV Kaufbeuren an, zwei Tage danach steht das nÃ¤chste Heimspiel an: Am Faschingsdienstag ist der Tabellenzweite Kassel Huskies zu Gast im ROFA-Stadion (19.30 Uhr).