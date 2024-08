Starbulls Rosenheim: Hauptsponsorship mit der ROFA AG stark erhÃ¶ht und bis 2029 verlÃ¤ngert

Rosenheim. (PM Starbulls) Es geht wieder los mit dem Eishockey in Rosenheim. Pünktlich zum Start der ersten Vorbereitungsspiele können die Starbulls Rosenheim bekannt geben,...

Pünktlich zum Start der ersten Vorbereitungsspiele können die Starbulls Rosenheim bekannt geben, dass die ROFA AG das Hauptsponsorship sowie die Naming Right Partnerschaft mit den Starbulls Roseneheim für fünf Jahre verlängert.

Die Entwicklungen im Stadion und in der Organisation der Starbulls Rosenheim sind die ersten Schritte der Professionalisierung des Standorts. Diese Schritte werden, durch die Verlängerung der Partnerschaft auf fünf Jahre, von der ROFA AG unterstützt und aktiv mit begleitet.

Seit dem April 2019 tägt die Heimstätte der Starbulls Rosenheim den Namen ROFA-Stadion. Dies wird sich auch in den kommenden fünf Jahren nicht ändern. Die ROFA Industrial Automation AG hat die Naming Right Partnerschaft bis 2029 verlängert. Zudem bleibt ROFA, ebenso bis zum Jahr 2029, Hauptsponsor der Starbulls Rosenheim und baut auch die Präsenz im Stadion und auf den neuen LED-Flächen massiv aus.

Andreas Bauer, Vorstandsvorsitzender der ROFA Industrial Automation AG, über die Verlängerung der Partnerschaft: „Für uns ist diese Zusammenarbeit nicht nur eine hochemotionales Thema, sondern natürlich auch eine strategische Partnerschaft. Wir können durch die Starbulls unsere Marke sowohl regional als auch überregional in einem sehr dynamischen und sportlich begeisterten Umfeld präsentieren.“

Eine wesentliche Neuerung in dieser Saison ist die Präsenz der ROFA AG auf den Warm Up Trikots der Mannschaft. Zudem wird der neue Videowürfel und auch die neuen LED-Banden hinter den Spielerbänken verstärkt von der ROFA AG bespielt.

Dirk Nagraszus, Geschäftsführer der ROFA AG, über die neuen Werbeflächen im Stadion: „Die infrastrukturellen Neuerungen im Stadion sind für die Präsentation unserer Marke natürlich hochgradig wichtig und deswegen freuen wir uns, dass wir diese Saison die neuen Flächen wie den Videowürfel auch mit unseren Werbebotschaften bespielen dürfen. Die LED-Flächen sind für uns ideal geeignet, um schnell reagieren zu können und eben verschiedenste brisante Themen individuell ansprechen zu können.“

Darwin Kuhn, Leiter Sponsoring der Starbulls Rosenheim, bedankt sich für die langjährige, vertrauensvolle Partnerschaft: „Wir sind äußerst froh, dass uns in den gemeinsamen Gesprächen mit der ROFA AG eine Partnerschaft bis 2029 gelungen ist, welche auch simultan zum Naming Right Vertrag läuft. Die Partnerschaft mit den Starbulls wurde seitens der ROFA AG stark ausgebaut, somit hat der Verein Planungssicherheit für die kommenden Jahre und die künftigen Projekte und einen starken Hauptsponsor an seiner Seite.“