Starbulls Rosenheim geben ihren ersten Neuzugang fÃ¼r die kommende Spielzeit bekannt

Rosenheim. (PM Starbulls) Die Kaderplanungen bei den Starbulls Rosenheim schreiten weiter voran.

Inzwischen steht mit dem 23-jährigen Ludwig Nirschl der erste Neuzugang für die anstehende DEL2-Saison 2024/25 fest.

Kaum ist die eine Saison beendet, laufen die Planungen für die kommende Spielzeit auf Hochtouren. Dreh und Angelpunkt ist hierbei die Kaderplanung für die zweite DEL2-Saison nach dem Wiederaufstieg.

Hierbei können die Starbulls Rosenheim nun die erste Neuverpflichtung bekannt geben. Der aktuell 23-jährige Stürmer Ludwig Nirschl wechselt vom Ligakonkurrenten aus Freiburg an die Mangfall zu den Grün-Weißen.

Trotz des Alters beeindruckende Zahlen

Obwohl Nirschl erst 23 Jahre alt ist, kann er bereits auf 75 Spiele in der DEL2 sowie auf 142 Spiele in der Oberliga zurückblicken. Insbesondere in den letzten beiden Spielzeiten wusste Nirschl mit Scoringtouch zu überzeugen.

In der Saison 2022/23 erzielte er in 40 Spielen für die Tölzer Löwen in der Oberliga 35 Tore und konnte 41 weitere vorbereiten. In der abgelaufenen Saison konnte Nirschl verletzungsbedingt nur 26 Spiele für Freiburg in der DEL2 absolvieren, aber auch hier traf er acht Mal und bereitete 12 weitere Tore vor.

Schon lange in Kontakt

„Mit Ludwig waren wir schon vor dem Aufstieg in die DEL2 in Kontakt und dieser Kontakt ist auch nie wirklich abgerissen. Bei den Spielen gegen uns konnte er immer seine technischen und läuferischen Qualitäten unter Beweis stellen. Auch wenn er nicht mehr unter die U24-Regel fällt, gilt es ihn immer noch weiterzuentwickeln und dafür wird er auch hart arbeiten müssen.“, so Headcoach Jari Pasanen.

Nirschl äußert sich zu dem Wechsel wie folgt: „Schon letztes Jahr standen wir in guten Kontakt, aber ich wollte mit der Chance wieder DEL2 spielen zu können einfach frühzeitig auf Nummer sicher gehen, wofür mir auch volles Verständnis entgegengebracht wurde. Dennoch ist der Kontakt nie abgerissen und jede Fahrt nach Rosenheim hat aufgezeigt, wie großartig es ist, hier vor der Kulisse zu spielen. Davon möchte ich gerne mehr und dafür werde ich auch hart arbeiten.

Der Kader 2024/25 in der Übersicht

Verteidigung: Hanna (AL), Kaisler, Kolb, Kühnhauser (U21), Möchel, Tiffels, Vollmayer

Sturm: Hauner, Laub, Nirschl, Stretch (AL), Strodel, Zwickl (U21)

