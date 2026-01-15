Jari Pasanen: „Wir wollen unsere Serie ausbauen“ – Starbulls Rosenheim empfangen Ravensburg / AuswÃ¤rts-Doppelpack am Sonntag und Dienstag

Rosenheim. (PM Starbulls) Gegen die wiedererstarkten Towerstars aus Ravensburg ist am Freitag ein spannender Eishockey-Abend im ROFA-Stadion zu erwarten (Spielbeginn 19:30 Uhr).

Die Starbulls wollen am 35. Spieltag der DEL 2 einen weiteren Heimsieg feiern und auch im fÃ¼nften Spiel des neuen Jahres ohne Punktverlust bleiben. Am Sonntag und Dienstag stehen fÃ¼r das erfolgreiche Rosenheimer Eishockeyteam AuswÃ¤rtsspiele in Freiburg und Bad Nauheim auf dem Programm.

Durch den 5:2-AuswÃ¤rtssieg gegen die Lausitzer FÃ¼chse am vergangenen Sonntag haben die Starbulls Rosenheim ihre durchschnittliche Punktausbeute auf exakt zwei ZÃ¤hler pro Spiel gesteigert. â€žVor der Saison hÃ¤tte niemand geglaubt, dass wir das erreichen kÃ¶nnen. Jetzt wollen wir diesen Wert halten. Die Mannschaft hat bisher einen tollen Job gemachtâ€œ, sagt Starbulls-Headcoach Jari Pasanen, der vor dem kommenden Heimspiel-Gegner Respekt hat: â€žRavensburg ist im Aufwind und hat zuletzt sehr sehr gut gespielt. Das wird sehr interessant. Aber wir wollen unsere Serie ausbauen und einen weiteren Sieg einfahrenâ€œ.

Die Ravensburger rutschten nach einem ordentlichen Saisonstart in die Playdownzone ab, berappelten sich aber im Advent. In den Spielen um den Jahreswechsel punkteten die Towerstars krÃ¤ftig und arbeiteten sich in der Tabelle an den vierten Platz heran, auf den derzeit nur ein ZÃ¤hler fehlt. Die PuzzlestÃ¤dter haben die letzten sechs AuswÃ¤rtsspiele gewonnen und dabei 20 von 21 mÃ¶glichen Punkten geholt!

Ravensburg im Aufwind und mit herausragender Paradereihe

Mit Mark Rassel steht der aktuell FÃ¼hrende der DEL2-TorschÃ¼tzenliste in den Ravensburger Reihen. Der 28-jÃ¤hrige Kanadier bestritt bislang alle 34 Partien und netzte 27-mal ein; dazu kommen zwÃ¶lf Vorlagen. Sturmpartner Robbie Czarnik kommt auf 17 Tore und 18 Assists, Erik Karlsson, Center der Paradereihe, auf neun Treffer und 23 Vorlagen.

Bei Thomas Reichel, der die Starbulls 2018 als 18-jÃ¤hriger verlieÃŸ und zur laufenden Saison aus Crimmitschau zu den Towerstars wechselte, stehen zehn Scorerpunkte (zwei Tore) aus 32 EinsÃ¤tzen zu Buche.

Die spannendste Personalie bei den PuzzlestÃ¤dter war zuletzt aber ein Torwart: Weil Ilya Sharipov und Nico Pertuch ausfielen, kam der mit einer FÃ¶rderlizenz ausgestattete Nico Wiens zum Zug. Der 20-jÃ¤hrige feierte bei seinem ersten DEL2-Einsatz gleich einen Shutout (2:0 in Bad Nauheim) und hielt auch gegen DÃ¼sseldorf und am vergangenen Sonntag in Kaufbeuren stark. Sein Fangquote nach drei Spielen liegt bei fantastischen 95,29 Prozent.

Laub und Zerter-Gossage fallen weiterhin aus

Bei den Starbulls plant Jari Pasanen gegen Ravensburg ein weiteres Mal mit Christopher Kolarz auf der TorhÃ¼terposition, stellt fÃ¼r die darauffolgenden Spiele des Zwischenspurts mit fÃ¼nf Partien binnen zehn Tagen aber EinsÃ¤tze fÃ¼r Oskar Autio in Aussicht.

Auf Lukas Laub und Lewis Zerter-Gossage, die im Training wieder auf dem Eis waren, muss der Rosenheimer Cheftrainer weiterhin verzichten: â€žIch gehe davon aus, dass es bei beiden noch 14 Tage dauert. Joel Keussen und Johannes Achatz werden aber bald wieder dabei sein, vielleicht sogar schon gegen Ravensburg.â€œ

Die beiden FÃ¶rderlizenzspieler der Augsburger Panther, Leon van der Linde und Sebastian Zwickl, werden aller Voraussicht nach am Freitag im Rosenheimer Line-up stehen.

Am Sonntag in Freiburg, am Dienstag in Bad Nauheim

Am Sonntag treten die Starbulls Rosenheim beim EHC Freiburg an. Die WÃ¶lfe aus dem Breisgau stehen durchgehend im Tabellenkeller, trugen 14 Spieltag lang die Rote Laterne, haben aber inzwischen Schlusslicht ESV Kaufbeuren deutlich hinter sich lassen kÃ¶nnen (zwÃ¶lf Punkte Vorsprung). Bei sieben Punkten RÃ¼ckstand auf DÃ¼sseldorf und die Lausitzer FÃ¼chse ist das Erreichen der Pre-Playoffs fÃ¼r den EHC durchaus noch im Bereich des MÃ¶glichen.

Beim ersten AuswÃ¤rtsspiel in Freiburg am 12. Oktober mussten sich die Starbulls mit einem ZÃ¤hler begnÃ¼gen. Damals, beim 2:3 nach VerlÃ¤ngerung, stand noch Martin Stloukal als Freiburger Cheftrainer hinter der Bande. Seit Ende November trÃ¤gt Juraj Fait die Verantwortung als Headcoach. Die jÃ¼ngsten vier Heimspiele konnten die WÃ¶lfe allesamt nach regulÃ¤rer Spielzeit fÃ¼r sich entscheiden.

Bereits am Dienstag bestreiten die Starbulls gegen die Roten Teufel Bad Nauheim ein weiteres AuswÃ¤rtsspiel. Die KurstÃ¤dter stehen seit Weihnachten auf dem 12. Tabellenrang, wollen aber unbedingt in die Pre-Playoff-Zone, die nur drei Punkte entfernt ist. In den bisherigen Vergleichen zwischen Rosenheim und Bad Nauheim ging es eng zu. Ende Oktober gewannen die GrÃ¼n-WeiÃŸen auswÃ¤rts 3:1 (TorschÃ¼tzen Teemu Pulkkinen per Strafschuss, Shane Hanna und schlieÃŸlich Scott Fesser mit einem Empty-Net-Treffer), am dritten Advent gab es im ROFA-Stadion einen 3:2-Heimerfolg nach VerlÃ¤ngerung.

Von den Spielen der Starbulls am Freitag um 19:30 Uhr gegen Ravensburg, am Sonntag um 18:30 Uhr in Freiburg und am Dienstag um 19:30 Uhr in Bad Nauheim werden LiveÃ¼bertragungen angeboten, die auf www.sporteurope.tv buchbar sein. Eintrittskarten fÃ¼r das Rosenheimer Heimspiel am Freitag gibt es online auf www.starbulls.de/tickets und ab 17:30 Uhr an der Kasse am ROFA-Stadion.

