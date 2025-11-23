Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League Eishockey-Magazin – News, Infos, Fotos, Videos – DEL, DEL2, Oberliga, Bayernliga, NHL, KHL, ICEHL, National League, WM, Olympia, Champions Hockey League
Starbulls Rosenheim: Doppelpack Keussen, Shutout Autio, drei Punkte in Crimmitschau

Joel Keussen © Sportfoto-Sale (DR)
Rosenheim. (PM Starbulls) Am 18. Spieltag der DEL2 gewannen die Starbulls Rosenheim auswärts gegen die Eispiraten Crimmitschau verdient mit 3:0.

Im Kunsteisstadion im Sahnpark war Rosenheims Verteidiger Joel Keussen vor 2.296 Zuschauern gleich zweimal von der blauen Linie erfolgreich, den dritten Treffer steuerte Scott Feser bei. Die gehandicapt angetretenen Eispiraten konnten die Starbulls nur in wenigen Phasen unter Druck setzen, dennoch musste der gut aufgelegte Torwart Oskar Autio mehrere Glanztaten vollbringen, um zum zweiten Mal in der laufenden Spielzeit ohne Gegentor zu bleiben.

Starbulls-Cheftrainer Jari Pasanen vertraute trotz der 1:4-Heimniederlage gegen Krefeld am Freitag auch beim Auswärtsspiel zwei Tage danach in Crimmitschau seinen neu zusammengestellten Offensivreihen. Luigi Calce stürmte also erneut mit Lukas Laub und Jordan Taupert, C.J. Stretch mit Fabian Dietz und Luis Zerter-Gossage und Charlie Sarault mit Scott Feser und Ville Järveläinen.

Die Grün-Weißen kamen in der Anfangsphase gleich zweimal für je zwei Minuten in den Genuss eines Überzahlspiels, konnten daraus aber gegen strukturiert verteidigende Gastgeber aber kein Kapital schlagen. Stattdessen musste Oskar Autio mit einer Klasseparade gegen den frei auf ihn zufahrenden Dylan Wruck einen Crimmitschauer Unterzahltreffer verhindern, nachdem Joel Keussen beim Spielaufbau ein Fehlpass unterlaufen war (7.). Der Rosenheimer Verteidiger bot ansonsten aber eine starke Leistung und brachte die Grün-Weißen mit 1:0 in Führung. Bei seinem Flachschuss von der blauen Linie hatte Eispiraten-Keeper Kevin Reich keine Abwehrchance, weil ihm Lewis Zerter-Gossage die Sicht nahm (10.).

In Unterzahl hatten die Starbulls gleich zwei große Möglichkeiten, auf 2:0 zu erhöhen, doch sowohl Scott Feser nach Zuspiel von Maximilian Vollmayer als auch Luigi Calce nach Pass von Zerter-Gossage scheiterten bei Zwei-gegen-eins-Situationen aus besten Abschlusspositionen am Schlussmann der Hausherren (13.).

Kurz vor der Sirene zur ersten Pause verhinderte Oskar Autio den Crimmitschauer Ausgleichstreffer; erneut war es Wruck, der aus kurzer Distanz zum Abschluss kam. Es folgte ein Mitteldrittel, das die Starbulls komplett dominierten und mit einer Bilanz von sage und schreibe 21:2 Torschüssen abschlossen! Den Gastgebern, die auf einige Leistungsträger verzichten mussten und nicht nur am Freitag (2:3 nach Verlängerung in Bad Nauheim), sondern zusätzlich am Dienstag (5:2 in Düsseldorf) schwere Auswärtsspiele mit kurzer Bank bestritten, fehlte augenscheinlich die Frische im Kopf und in den Beinen.

Erneut traf Joel Keussen von der blauen Linie, diesmal halbhoch ins rechte Eck – erneut hatte Torwart Reich keine Sicht, weil neben C.J. Stretch gleich drei Eispiraten-Spieler in der Schusslinie standen – 2:0 (24.). Danach konnte sich Reich bei mehreren Rosenheimer Chancen auszeichnen. Wenige Sekunden vor Drittelende hatten die Starbulls großes Glück, dass Dominic Walsh aus kurzer Distanz nur den Innenpfosten traf und der Puck nicht zum Anschlusstreffer über die Torlinie rutschte.

Im Schlussabschnitt nahmen die Westsachsen das Rosenheimer Tor öfters ins Visier, aber Oskar Autio stand sicher und wurde bei Abprallern von seinen Vorderleuten gut unterstützt.

In der 44. Spielminute verzog zunächst Ville Järveläinen aus freier Schussposition. Shane Hanna hielt die Scheibe in der Zone und bediente Charlie Sarault, dessen feinen Diagonalpass Scott Feser per Direktabnahme aus halbrechter Position zum 3:0 in die Tormaschen wuchtete. Auch, wenn die Partie damit entschieden schien, war Oskar Autio noch einige Male gefordert. Der finnische Schlussmann rettete stark gegen Walsh und ein weiteres Mal gegen den frei auf ihn zusteuernden Wruck, um sich seinen zweiten Shutout in der laufenden Saison nach dem 5:0 am 31. Oktober in Weiden zu verdienen.

„Wenn man die Alleingänge wegnimmt, die wir zugelassen haben, wäre es ein perfektes Auswärtsspiel gewesen. Wir haben die Scheibe gut kontrolliert und gefährliche Situationen kreiert. Wir haben die Tore von der blauen Linie geschossen, hatten Verkehr vor dem Tor. Die ersten zwei Treffer von Joel Keussen – hervorragend. Crimmitschau hat sich in den ersten 40 Minuten nicht so entfalten können, hat im letzten Drittel aber sehr gut gespielt, aber wir haben gut verteidigt und Oskar Autio hat den Rest gemacht. Wir haben verdient die drei Punkte geholt“, freute sich Rosenheims Headcoach Jari Pasanen.

Auch laut Eispiraten-Cheftrainer Jussi Toures ging der Rosenheimer Sieg komplett in Ordnung: „Wir hatten heute nichts mehr im Tank, waren gedanklich und körperlich müde. Die letzten Spiele mit knappem Kader waren sehr anstrengend. Die Starbulls waren über 60 Minuten das bessere Team.“

Mit nun 32 Punkten aus 18 Spielen konnten die Rosenheimer Eishockeyspieler den vierten Tabellenrang in der DEL2 verteidigen und den Vorsprung auf Gegner Crimmitschau (Tabellenposition acht) auf fünf Zähler ausbauen.

