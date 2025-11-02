Die Starbulls Rosenheim crashen die Feier zum 90. Geburtstag der DEG

Düsseldorf. (MR) DEG – Starbulls Rosenheim: das Traditions-Duell! Ein würdiger Rahmen für den 90. Geburtstag der Düsseldorfer EG, doch der SBR brachte keine Geschenke mit, sondern entführt beim 1:6 alle Punkte vom Rhein.

Zum ersten Mal seit 28 Jahren trafen sich DEG und Rosenheim zum Liga-Heimspiel in Düsseldorf, und eine große Anzahl Fans aus beiden Lagern ließen ihre langjährige Fanfreundschaft wieder aufleben; „Düsselheim und Rosendorf“ hallte es allerdings nicht mehr durch das Rund – die Fan-Generationen haben gewechselt, und die alten Gesänge sind wohl weitestgehend verloren gegangen. Damals (1997) spielten beide Teams noch in der DEL, ehe erst die DEG 1998 und anschließend nach deren Wiederaufstieg 2000 der SBR ausgestiegen war.

Dieses heutige Prestige-Duell bot den würdigen Rahmen für die Feier zum 90. Geburtstag des Rheinischen Traditionsclubs (eigentliches Datum: 8.11.1935), zu dem auch einige Legenden im PSD BANK DOME erschienen waren (Otto Schneitberger, Petr Hejma, Walter Köberle, Chris Valentine, Peter Lee, Didi Hegen, Rick Amann, Andreas Niederberger, Uli Hiemer und Volker Boix). Und natürlich durften Die Toten Hosen nicht fehlen. Nach der Ehrung der Legenden und Gruppenfoto mitsamt der aktuellen DEG-Mannschaft startete dann auch das Spiel.

Offenbar unbeeindruckt von der großen Halle und den 8733 Fans spielten die Gäste frei auf und konnten Düsseldorfs Schlussmann Bednard früh überwinden (Stretch, 2.). Und die Starbulls blieben dran, während die Rheinländer um einiges weniger auf den Kasten brachten, die heute ohne Hirano aufgestellt waren, Eine kleine Schubserei vor der Gästebank gab die erste Strafe, aber es gingen beide „Schubser“ in die Kühlbox. In einer Druckphase Rosenheims war Bednard an seinem linken Pfosten beschäftigt, während Taupert sich mit Scheibe hinter dem Tor zum anderen Pfosten schlich und zum 0:2 einschieben konnte (13.). Und die Torschützen waren noch nicht verlesen, als der Rosenheimer Anhang schon wieder jubeln durfte (Calce, 13.). Ein schlechter Pass der Gäste im eigenen Drittel kam zu Faber, der nichts anderes konnte als auf das Tor zu zimmern (16.).

Düsseldorf läuft dem Rückstand hinterher

Im zweiten Durchgang kamen die Hausherren druckvoller aus der Kabine und versuchten sich jetzt öfter im Abschluss. Doch es sollte kein Treffer fallen. Auch eine Überzahl blieb ohne zählbaren Erfolg. So konnten beide Goalies ihren Kasten im zweiten Abschnitt sauberhalten. Im Schlussabschnitt zeigten sich die Landeshauptstädter weiterhin bemüht, doch nachdem Lessio das Zuspiel von Linden nicht hatte verwerten können, ging es zügig in die andere Richtung, und sehr leicht kam Rosenheims Topscorer Järveläinen vor das Tor und zum erfolgreichen Abschluss (46.). Quasi einen Doppelschlag machte Taupert daraus, als er ebenso leicht in der 47. auf 1:5 stellte. Düsseldorfs Coach Rich Chernomatz hatte die Sturmreihen aufgelöst, wie es schien, und die Mannen kamen in immer wieder wechselnden Reihen auf das Eis. Brachte aber auch nichts Zählbares. Ein paar Strafzeiten später konnten die Oberbayern schließlich in der Schlussphase auch noch einen Powerplaytreffer erzielen, Keussen stellte auf den Entstand von 1:6 per Bauerntrick.

Es spielten:

DEG – 50 Ryan Bednard – 21 Emil Quaas, 63 Max Faber – 9 Lucas Lessio, 71 Ture Linden, 14 Kevin Marx-Norén; 5 Nick Geitner, 6 Kevin Maginot – 54 Erik Brown, 22 Erik Bradford, 78 Kevin Orendorz; 58 Max Balinson, 26 Moritz Kukuk – 17 Leon Niederberger, 18 Michael Clarke, 96 Simon Thiel; 51 Daniel Assavolyuk – 53 Kevin Niedenz, 37 Lenny Boos, 32 Joel Hofmann

SBR – Oskar Autio – 60 Shane Hanna, 14 Dominik Tiffels – 8 Lukas Laub, 12 C.J. Stretch, 21 Ville Järveläinen; 48 Maximilian Adam, 98 Maximilian Vollmayer – 71 Scott Feser, 93 Luigi Calce, 63 Jordan Taupert; 6 Dylan Plouffe, 2 Joel Keussen – 87 Fabian Dietz, 57 Charlie Sarault, 37 Lewis Zerter-Gossage; 26 Lars Bosecker, 10 Michael Musin, 19 Johannes Achatz

Die Tore erzielten:

0:1 (01:41) Järveläinen (Adam, Vollmayer)

0:2 (12:42) Taupert (Calce)

0:3 (12:54) Calce (Laub, Järveläinen)

1:3 (15:25) Faber (Brown, Bradford)

1:4 (45:09) Järveläinen (Hanna, Tiffels)

1:5 (46:12) Taupert (Feser, Calce)

1:6 (56:57) Keussen (Plouffe) PP1



Schiedsrichter: 8 Vladislav Gossmann, 23 Maik Blankart (89 Dominik Borger, 63 Julian Rieneck)

Strafen: DEG – 10 Min.; SBR – 10 Min.

Zuschauer: 8733 (DEL2 Ligarekord!)

Düsseldorfer EG – Starbulls Rosenheim (02.11.2025)

